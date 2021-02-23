WhatsApp gizlilik politikasını kabul etmezseniz hesabınıza ne olacak?

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp kullanıcılarına gizlilik sözleşmesi konusunda 8 Şubat 2021 tarihinde bildirim göndermişti. Gelen tepkiler üzerine bildirimin onaylanma süresi uzatılmıştı. Bu süre içerisinde kullanıcılar gizlilik sözleşmesinin detaylarını araştırırken, sözleşmenin onaylanmaması durumunda ne olacağını gündeme getirdi.

WhatsApp sözleşmesinde son durum ne?

Sosyal medya uygulamaları arasında en yüksek kullanıcı sayılarından birine sahip olan Facebook şirketinin diğer uygulamalarından biri olan WhatsApp’ın zorunlu güncelleme kararı etkilerini sürdürüyor. Uygulama kullanıcılara gönderdiği yeni gizlilik sözleşmesi bildirimi kapsamında birçok tepkiyle karşılaştı.

Gizlilik sözleşmesini onaylamayanlara ne olacak?

Gelen tepkilerin ardından uygulamanın yöneticileri sözleşme onay süresini 15 Mayısıs tarihine kadar uzattı. Bu tarihten itibaren onay vermeyen kullanıcılara ne olacağı ise merak konusu oldu.

WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayan kullanıcıları uygulamadan kaldıracak ve bu kullanıcıların kalıcı olarak girmesi engellenecek.

Onay vermeyen kişiler ilk birkaç gün içerisinde kendilerine gelen bildirimleri görecek ancak cevap veremeyecek. Bu süreç içerisinde onay veren kişileri uygulamayı kullanmaya devam ederken, bu sürecin ardından kullanmak istense dahi, uygulama bu kişileri kalıcı olarak kabul etmeyecek.

Söz konusu kapatma işleminin ardından kullanıcıların bildirimleri görme süresiyle birlikte 120 gün tanınacak. Bu süre içerisinde onay vermeyen kullanıcılar pasif olarak görülecek ve ardından kalıcı olarak silinecek.