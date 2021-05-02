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Whatsapp gizli hikaye görme var mı? Whatsapp hikayelere gizli nasıl bakılır, nasıl görülür?

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’ta gizli hikaye nasıl görülür sorusu araştırılıyor. WhatsApp’ta gizli hikaye nasıl görülür, WhatsApp hikayelere gizli nasıl bakılır, WhatsApp gizli hikaye görme özelliği nedir sorusunun yanıtları belli oldu.

02 Mayıs 2021 Pazar 13:29
Whatsapp gizli hikaye görme var mı? Whatsapp hikayelere gizli nasıl bakılır, nasıl görülür?
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Dünyanın en çok kullanılan ve en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan WhatsApp her geçen gün kendini geliştiriyor. WhatsApp üzerinden kişisel mesajlaşma ve grup mesajlaşması yapılabilmektedir. Aynı zamanda fotoğraf, belge gönderim yapılabilmektedir. Bunun yanında görüntülü konuşma imkanı da vardır. WhatsApp kullanıcıları WhatsApp’ta gizli hikaye nasıl görülür sorusunu araştırmaya başladı. WhatsApp’ta bir hikaye nasıl görülür sorusunun yanıtları belli oldu.

WhatsApp uygulaması hikayeler seçeneği ile kullanıcılarına iyi imkanlar sunmuyor. Hikayeler kısmından listenizdeki kullanıcıların görmesi için video veya fotoğraf paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda paylaşma imkanınız da vardır. 24 saat boyunca listenizdeki kişilerin paylaştığınız hikayeleri görmesini sağlarsınız. Listenizdeki herkes paylaştığınız hikayeyi görebilmektedir.

WhatsApp Hikaye Özelliği

WhatsApp’ta hikaye paylaştığın zaman, paylaştığınız hikayeyi kimlerin gördüğünü görebiliyorsunuz. Ancak kullanıcıların birçoğu hikayelerine baktığını kişilerin bu bakmalarından haberdar olmasını istemiyor. Bu açıdan WhatsApp’ta gizli hikaye görüntüleme özelliği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

WhatsApp kullanan insanlar, listesinde bulunan herkesin paylaştığı hikayeleri görüntüleme imkanına sahiptir. Tabi bunun için paylaşım yapan kişinin engel koymamış olması gerekiyor. WhatsApp‘ta gizli hikaye bakmak için bir çok nedeniniz bulunabilir. Hoşlandığınız bir erkek veya kız vardır. Onun paylaşımını görüntülemek isterseniz. Bu açıdan onun hikayelerini görmek istersiniz.

WhatsApp Gizli Hikaye Bakma

WhatsApp’ta gizli hikaye nasıl görülür. Bunun yanı sıra bakacak olursak şu adımları izlerseniz WhatsApp’ta gizli hikayeyi görebilirsiniz.

Birinci adım olarak WhatsApp uygulamasını açıp ana sayfada bulunan Seçenekler kısmına tıklayın. Sonrasında Seçenekler menüsündeki ayarlar kısmına tıklayın.

Ayarlar kısmında karşınıza hesap adlı butonu çıkacaktır. Bu butona tıkladıktan sonra karşınıza gizlilik ve güvenlik seçeneğe çıkacaktır bu menüden gizlilik seçeneğini seçtiğiniz takdirde karşınıza okundu bilgisi diye bir seçenek çıkar. Bu seçe neyi kapalı olarak işaretlemeniz gerekiyor.

Okundu bilgisi kapalı olursa hikayeler gizlice görülebilir. Bu durumda size gelen mesajları okumanız halinde karşı tarafa okundu bilgisi gitmeyecektir. Ayrıca istediği kişinin hikayelere gizlice bakma imkanı ortaya çıkacaktır. Hikayeye bakıp bakmadığınıza dair karşı tarafa bilgi gitmez.

WhatsApp’ta hikaye görme seçeneğini garantiye alabilmek için son görülmenizi kapatmanız iyi olur. Gizlilik kısmındaki son görülme kısmını hiç kimse olarak işaretlerseniz WhatsApp’a son girişinizi kimse göremeyecek.

Yukarıda belirttiğimiz adımları takip eden kullanıcılar, WhatsApp üzerinden gizli hikaye görme seçeneğini aktif hale getirecekler. Bu imkan sayesinde istediğiniz kişilerin hikayesine rahat bir şekilde bakabilirsiniz. Baktığımız kişinin sizin baktığınızdan haberi olmaz. Ancak başkaları da size karşı bu yöntemi kullanıyor olabilir. Bu özellik şimdiye kadar birçok kullanıcının bilmediği bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu haberimizi okuyarak siz de gizli bir şekilde hikayelere bakabilirsiniz.




Son Güncelleme: 02.05.2021 13:29
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Anahtar Kelimeler:
Gizli HikayeWhatsApp
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