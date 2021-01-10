İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

whatsapp geri adım mı attı ?

Dünyaca ünlü milyarlarca kullanıcısı bulunan dev şirket Whatsapp geçtiğimiz gün yayınlamış olduğu duyuruda kişisel verileri Facebook’a gönderme karşılığında kullanım sunacağını bildirmesinden sonra tepkiler peş peşe gelmiş ve milyonlarca kullanıcı programı silip, başka platformlara geçmeye başlamıştı. Peki bu durum karşısında whatsapp geri adım mı attı?

10 Ocak 2021 Pazar 23:20
whatsapp geri adım mı attı ?
Takip Et:

Dünya genelinde en çok kullanılan popüler mesajlaşma programıWhatsapp geçtiğimiz gün yayınlamış olduğu duyuruda  kişisel verileri Facebook’a gönderme karşılığında kullanım sunacağını bildirmişti.

8 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olan bu uygulamayı kullanıcılarına bildiren ve onay isteyen şirkete milyonlarca kullanıcıdan tepki gecikmedi. Bu karar sonrasında milyonlarca kullanıcı programı telefonlarında silip, altenatif programlara yöneldi ve whatsapp'ın bu kararına karşı tepkilerini sosyal medya hesaplarından #WatsAPPsiliyoruz hastagi ile duyurdu.

Whatsapp geri adım mı attı?

Peki gelen bu tepkiler karşısında whatsapp geri adım mı attı? Şu an Whatsapp tarafında yapılan resmi bir açıklama olmadığı gibi bazı sosyal medya kanalarında Whatsapp'ın bu tepkiler karşısında geri adım attığı ve eskisi gibi gizlilik politikasına devam edileceği sosyal medya üzerinden konuşulmaya başlandı. Whatsapp'ın bu gizlilik politikasıyla ilgili olarak önümüzde saatlerde bir açıklama yapması bekleniyor.

Diğer yandan milyonlarca kullanıcı gibi devlet kurumlarıda Whatsapp yerine altenatif iletişim programlarına yönelmeye başladı.

İlk olarak Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların haberleşme gruplarını Bip’e taşıyacağı haberi geldi. Sonrasında Milli Savunma Bakanlığı’nın da BiP uygulamasına geçeceği duyuruldu



Son Güncelleme: 10.01.2021 23:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
WhatsAppWhatsapp Geri Adım Mı Attı ?Telegram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Whatsapp'ın yeni sözleşmesinin ardında Telegram yoğun ilgi görmeye başladı
Whatsapp'ın yeni sözleşmesinin ardında Telegram yoğun ilgi görmeye başladı
WhatsApp, uygulama mağazalarında 3. sıraya geriledi
WhatsApp, uygulama mağazalarında 3. sıraya geriledi
Hangi platformlar temsilcilik açtı: Dailymotion temsilcilik açan son platform oldu
Hangi platformlar temsilcilik açtı: Dailymotion temsilcilik açan son platform oldu
Google’dan sürpriz yenilik! “Çağrı kaydetme özelliği” geldi
Google’dan sürpriz yenilik! “Çağrı kaydetme özelliği” geldi
OnePlus Band tanıtım tarihi açıklandı! OnePlus Band özellikleri nelerdir?
OnePlus Band tanıtım tarihi açıklandı! OnePlus Band özellikleri nelerdir?
CES 2021 en iyi akıllı telefonları belirlendi
CES 2021 en iyi akıllı telefonları belirlendi

Popüler Haberler

Vodafone interneti bitene Instagram, Facebook ve Twitter için 2 GB bedava internet
Emekli ek ödemeleri artırılacak mı? Hangi emekliler ne kadar ek ödeme alacaklar?
Özel Üniversite 2021 Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?
Halkbank 6 ay ödemesiz 10.000 TL sosyal hayat destek kredisi kampanyası başvuruları devam ediyor 10 Ocak 2021 Pazar
Akbank Anında hızlı 20.000 TL kredi
Gelir belgesiz acil nakit kredi imkanı sunan bankalar
Esnafa en iyi kredi ve hizmet sunan banka hangisidir?
Devlet, ihtiyaç sahibi ailelere 1477 TL nakit ve gıda yardımı yapıyor
2021 Kurumlar vergisi nedir, nasıl hesaplanır? 2021 Kurumlar vergisi oranı
Vakıfbank'tan kredi kartı borçları için 12 ay ertelemeli 20.000 TL kredi imkanı
En etkili yaşlanma karşıtı cilt ürünleri tavsiyeleri
Yeni çipli kimlik kaybetme cezası ve yeniden çıkarma ücretleri
Adalet Bakanlığı 700 icra müdür ve müdür yardımcısı başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru şartları neler?
ATM kartsız para çekme nasıl yapılır? Bankamatik kartsız para çekme yöntemleri
2020 MEB LGS sınav başvuruları ne zaman başlıyor? Sınav başvuru tarihleri açıklandı!
Aktifbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 10 Ocak 2021 Pazar
Yeni iş yeri kuracak girişimcilere faizsiz 6 ay geri ödemesiz Halkbank kredi kampanyası
İnstagram keşfet bölümüne nasıl düşülür?
2021 veraset ve intikal vergisinde istisna durumlar nelerdir?
PTT 55 bin personel alımı tarihileri ve alım şartları açıklandı mı? 2021PTT personel alımı ne zaman yapılacak?
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınavı konu başlıkları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.