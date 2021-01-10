Dünya genelinde en çok kullanılan popüler mesajlaşma programıWhatsapp geçtiğimiz gün yayınlamış olduğu duyuruda kişisel verileri Facebook’a gönderme karşılığında kullanım sunacağını bildirmişti.

8 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olan bu uygulamayı kullanıcılarına bildiren ve onay isteyen şirkete milyonlarca kullanıcıdan tepki gecikmedi. Bu karar sonrasında milyonlarca kullanıcı programı telefonlarında silip, altenatif programlara yöneldi ve whatsapp'ın bu kararına karşı tepkilerini sosyal medya hesaplarından #WatsAPPsiliyoruz hastagi ile duyurdu.

Whatsapp geri adım mı attı?

Peki gelen bu tepkiler karşısında whatsapp geri adım mı attı? Şu an Whatsapp tarafında yapılan resmi bir açıklama olmadığı gibi bazı sosyal medya kanalarında Whatsapp'ın bu tepkiler karşısında geri adım attığı ve eskisi gibi gizlilik politikasına devam edileceği sosyal medya üzerinden konuşulmaya başlandı. Whatsapp'ın bu gizlilik politikasıyla ilgili olarak önümüzde saatlerde bir açıklama yapması bekleniyor.

Diğer yandan milyonlarca kullanıcı gibi devlet kurumlarıda Whatsapp yerine altenatif iletişim programlarına yönelmeye başladı.

İlk olarak Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumların haberleşme gruplarını Bip’e taşıyacağı haberi geldi. Sonrasında Milli Savunma Bakanlığı’nın da BiP uygulamasına geçeceği duyuruldu