İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

WhatsApp-Facebook gizlilik olayı nedir? Whatsapp neden silinmeli?

Gündeme bomba gibi düşen Whatsapp gizlilik sözleşmesi kullanıcılar tarafından kafa karıştırmaktadır. Pek çok kullanıcı bu yeni gizlilik sözleşmesi nedeni ile Whapsapp'ı silerek diğer mesajlaşma uygulamalarına geçmektedir.

10 Ocak 2021 Pazar 23:21
WhatsApp-Facebook gizlilik olayı nedir? Whatsapp neden silinmeli?
Takip Et:

 

Whatsapp tarafından sunulan ve 8 Şubat’a kadar kabul etmeyen kişilerin uygulamayı kullanamayacağı gizlilik sözleşmesi konuşulmaya devam ediliyor. Sözleşmede yer alan şartlara göre Whatsapp, kişilerin telefonlarındaki kişisel verilere erişebilecek.

Pek çok iddia bulunsa da, bazı kişiler, Whatsapp’ın 2014’ten beri bu bilgilerin kullanılıyor olduğunu ve bu sözleşmenin yalnızca resmi hale getirilmesi olarak görmektedir. Whatsapp dışındaki diğer mesajlaşma uygulamaları da kişisel verilere erişebilmektedir.

İşte Whatsapp tarafından sunulan gizlilik sözleşmesinin içeriği şöyle:

"Hizmetlerimizin yürütülmesi, sağlanması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla WhatsApp; hizmetlerimizi ne zaman yüklediğiniz, kullandığınız veya hizmetlerimize ne zaman eriştiğiniz dahil olmak üzere bazı bilgileri almak veya toplamak zorundadır. Aldığımız ve topladığımız veri türleri, hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza bağlıdır. Hizmetlerimizi sağlamak için belirli bilgilere gereksinim duyarız ve bunlar olmaksızın hizmetlerimizi size sağlayamayız.

Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook şirketi ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler.

Whatsapp’ın erişebildiği veriler:

Mesajlar

Hesap Bilgileri

Konum Bilgileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Bağlantılar

Çerezler

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Siz hakkında erişilebilen bilgiler:

Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

Yan Hizmetler

Kurumsal Etkileşimler

Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 23:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
WhatsAppGizlilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
whatsapp geri adım mı attı ?
whatsapp geri adım mı attı ?
Whatsapp'ın yeni sözleşmesinin ardında Telegram yoğun ilgi görmeye başladı
Whatsapp'ın yeni sözleşmesinin ardında Telegram yoğun ilgi görmeye başladı
WhatsApp, uygulama mağazalarında 3. sıraya geriledi
WhatsApp, uygulama mağazalarında 3. sıraya geriledi
Hangi platformlar temsilcilik açtı: Dailymotion temsilcilik açan son platform oldu
Hangi platformlar temsilcilik açtı: Dailymotion temsilcilik açan son platform oldu
Google’dan sürpriz yenilik! “Çağrı kaydetme özelliği” geldi
Google’dan sürpriz yenilik! “Çağrı kaydetme özelliği” geldi
OnePlus Band tanıtım tarihi açıklandı! OnePlus Band özellikleri nelerdir?
OnePlus Band tanıtım tarihi açıklandı! OnePlus Band özellikleri nelerdir?

Popüler Haberler

İşsiz olanlara karşılıksız 1300 TL işsizlik maaşı ödemesi!
WhatsApp-Facebook gizlilik olayı nedir? Whatsapp neden silinmeli?
Acil paraya ihtiyacım var diyene Akbank düşük sıfır faizli 10 bin TL kredi
Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli 60 ay vadeli borç transfer kredi kampanyası
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Corona virüs denizden bulaşır mı? Denize girerken neye dikkat etmeliyiz?
Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı nedir, nasıl alınır? 10 Ocak 2021 Pazar
E-devlet ile SGK, SSK Bağkur, emekli maaşına ait bilgi sorgulama işlemi
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadar? 2021 yılı güncel maaş bilgileri ve görevleri
Rüyada iğne görmek ne demektir? Rüyada iğne görmenin anlamı ve tabiri
Elite 2. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı yayınlandı
İNG Bank masrafsız, sigortasız ve faizsiz ihtiyaç kredisi Mayıs 2020 kampanyası
İyi Günde Kötü Günde Yasemin karakterini kim canlnadıracak? Hande Yılmaz kimdir?
Halkbank müşterilerine özel uygun faiz oranları ile konut kredisi kampanyası
Erken emeklilik için kullanılabilecek uygulamalar nelerdir? Kimler erken emeklilik hakkından yararlanabilir?
Özel Üniversite 2021 Mimarlık bölümü ücretleri ne kadardır?
Emekliye intibak ne zaman ödenecek? İntibak yasası son durum nedir, tarih belli oldu mu?
Altın hesabı olan bankalar ve altın hesabı açma şartları Ocak 2021
3.Kez Yapılacak Olan 1000 TL Yardım Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?
SGK erken emeklilik için yapılabilecek borçlanmalar ve ödemeler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.