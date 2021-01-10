WhatsApp-Facebook gizlilik olayı nedir? Whatsapp neden silinmeli?

Whatsapp tarafından sunulan ve 8 Şubat’a kadar kabul etmeyen kişilerin uygulamayı kullanamayacağı gizlilik sözleşmesi konuşulmaya devam ediliyor. Sözleşmede yer alan şartlara göre Whatsapp, kişilerin telefonlarındaki kişisel verilere erişebilecek.

Pek çok iddia bulunsa da, bazı kişiler, Whatsapp’ın 2014’ten beri bu bilgilerin kullanılıyor olduğunu ve bu sözleşmenin yalnızca resmi hale getirilmesi olarak görmektedir. Whatsapp dışındaki diğer mesajlaşma uygulamaları da kişisel verilere erişebilmektedir.

İşte Whatsapp tarafından sunulan gizlilik sözleşmesinin içeriği şöyle:

"Hizmetlerimizin yürütülmesi, sağlanması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla WhatsApp; hizmetlerimizi ne zaman yüklediğiniz, kullandığınız veya hizmetlerimize ne zaman eriştiğiniz dahil olmak üzere bazı bilgileri almak veya toplamak zorundadır. Aldığımız ve topladığımız veri türleri, hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza bağlıdır. Hizmetlerimizi sağlamak için belirli bilgilere gereksinim duyarız ve bunlar olmaksızın hizmetlerimizi size sağlayamayız.

Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook şirketi ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler.

Whatsapp’ın erişebildiği veriler:

Mesajlar

Hesap Bilgileri

Konum Bilgileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Bağlantılar

Çerezler

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Siz hakkında erişilebilen bilgiler:

Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

Yan Hizmetler

Kurumsal Etkileşimler

Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler