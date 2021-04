WhatsApp durum için etkileyici sözler - 2021 etkileyici WP durumları

WhatsApp kullanıcıları durumlarınıza hangi sözleri yazacağınıza karar veremiyorsanız sizler için hazırladığımız WhatsApp durumları yazımızda pek çok çeşit ilginizi çekecek WhatsApp durumları bulacaksınız. Her durumu sözlerini sizler için derledik. İşte birbirinden güzel WhatsApp durum sözleri sizlerle..

WhatsApp durumları

İyilikler isteyen bir insanın, önce kendisi iyi olmalıdır.

Düşmanınızı kucaklayın ki size saldıramasın.

Kapılar insanları dışarıda tutmak için kilitleniyor; içeride değil.

“İnsan bilmediği bir acıyı teselli edemez..”

ne yapalım, bazı kimseler analarından aptal doğuyorlardı.

Ben imkansız olan şeyleri isteyenleri severim!

Günler hep birbirine benziyor sıkıntı içinde geçiyordu artık.

İnsanlar seni övüyorsa kendi yolunda yürümüyorsun demektir.

“Seni unutmadım çünkü seni hiç tanımadım.”

İyilik düşünürken kötülüklerle karşılaşan ilk insanlar Biz değiliz elbette.

Hiçbir şey söylemeden durmanın ne kadar zor olduğunu bilir misiniz?

En iyisi size bir sır vereyim; “Önce kendi aynanıza bakın.”

“Ama insanoğlu aptal değilse bile korkunç derecede nankördür. Evet, eşi bulunmaz bir nankör!”

“Mutlu sonlara inanırım,” diyorum. “Ve bu filmin artık sona yaklaştığını hissedebiliyorum.”

Anılar kırılgandır…

Günler böyle geçiyordu, her biri önceki gibiydi. Hiçbir şeyi umursamıyordum.

‘Çok değerli bir dostun olabilirim ama düşmanın olmamı hiç istemezsin.’

“Sevgisini bağıra çağıra anlatmıyor diye, sevgisiz diyemezsiniz kimseye.”

Kimsenin bana acıdığı için benimle kalmasını istemem.

Ne kadar havalanırsan, o kadar fena düşersin.

Uçmak istiyorsun, fakat yükseklerde başının dönmeyeceğinden emin değilsin.

“Her sevincin bir acısı, her acının bir sevinci var..”

Ben üzgündüm. Ama onlara “yorgunum” dedim.

“Sizi öldürecek kadar kuvvetli olanlar, geldiğini göremediğiniz şeylerdir.”

Herkes benim neye ihtiyacım olduğunu bildiğini sanıyor.

Sahip olduğun tek şey bir çekiçse, etrafındaki her şey sana çivi gibi görünmeye başlar.

Korkunun bulaşıcı olduğu söylenir.

Yarının gecesi geldi, sonra gündüz oldu, sonra yine gece…

Bırakın beni kendim olayım, o zaman mutlu olurum!

“Yaprak ağacına küsmemeliydi belki” .

“İnsan, sırtı uçuruma dayandığında arkasına döner mi?”

“Dürüstlük duygumuzu yitirmemizi istiyorlar.”

“Neden kötü olayların hep en iyilerin başına geldiğini anlamıyorum,…”

Dikkat ettin mi, bugünlerde insanlar birbirilerini nasıl incitiyorlar?

Neye bakılacağını bilmiyorsan göremezsin.

“Ve biz birbirimizin anahtarıydık.”

Sıfır beklenti, sonsuz mutluluk.

Siz erkeksiniz, ben de kadınım. Korkmuyorum sizden, hadi bakalım.

‘Kalabalıklar daima tehlikelidir. İçlerinde mutlaka ruhlarını ucuza satan alçaklar bulunur.”

“Her şeyi görmek istediğim yok,” dedi, “gitmek istiyorum, çıkışa nasıl varılır?”

Ümit kötülüklerin en kötüsüdür, çünkü işkenceyi uzatır.

“Bazı şeyleri düzeltebileceğinize inanıyor musunuz?”

Aynı yerde çivilenip yaşamak öylesine bıktırıcı bir şey ki!

Yaptığım seçimler başkalarını tutsak ediyorsa ben o özgürlüğü seçemem..

Bazen kimini tanıdığına pişman olursun, kimini de geç tanıdığına.

Kısa WhatsApp durumları

“Kendim dışında dünyadaki her şeyin farkındayım.”

Yüreğinde hissedersen, mesafe yoktur.

Konuma gerek yok kalbinin attığı yerdeyim.

İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur.

Kimse görmek istemeyenler kadar kör değildir.

Zaman ilaç değil, insan unutkan.

Yanacak canım kalmadı benim.

Kuş ölür, sen uçuşu hatırla.

Bazı bekleyişler kavuşmayla bitmedi.

Bazen sessizlik çığlık atmak demektir.

Değer verince değişmeyen insanlar istiyorum.

Dün geçti gitti. Yarın belki var, belki yok. Geriye ne kaldı?

Mutluluğun formülü; “umursamamak.”

Sana sarıldım, kış bitti.

Susmak noktasız bir cümledir.

Hata değil çare bulun.

Gitmek lazım. Her şeyden, herkesten.

Yazı gelirse benimsin, tura gelirse seninim.

Güvenmiyorum, iyi niyetiniz bile kötü.

İnsanın ucuzu, insana pahalıya mal olur!

Sen dürüst ol, eğri olanın allah belasını verir.

Sen gittikten sonra kim gelmiş hiç bakmadım.

Rüyalarımı değiştiriyorsun artık uyuyunca da geçmiyor.

Kaybetmekten korktuğum ne varsa kaybettim ben.

Ne istediğini bilmezsen bir bakarsın istemediğin bir sürü şeyin olmuş.

Çiçek gibi insanların kalbini kırdınız, bahçeleriniz bahar görmesin.

Bakmakla öğrenilse köpekler kasap olurdu.

Öfkesi geçince insan her şeyi güzel hatırlıyor.

Sen bana geldiğinden beri ben kendime gelemedim.

Düşmanlarımızla aramızdaki fark sandığımızdan çok daha azdır.

Dünyada görmek istediğiniz değişimin kendisi olun.

Hatalarımızla büyürüz.

“Konuşmayın, Oksijenimi tüketiyorsunuz.”

Bir insan hakikati söylüyor diye onu harcayamazsın.

Herkes sırıtıyor az biraz; kimse mutlu değil.

” Acının karşısında kahramanlık olmaz. ”

İnsanlar zamanla daha iyi olmuyorlar, sadece akıllanıyorlar.

insanlar o kadar iki yüzlüdür ki.

“… dışımız serseri, içimiz kütüphane.”

Aptallar, her zaman hayatından memnundur.

“İyiyi kötüden ayıran çizgi öylesine incedir ki…”

Onsuz yapabileceğinizi düşünüyorsanız, en iyisi vazgeçin.

Nasılını anlıyorum, nedenini anlamıyorum.

Hayatın zorlukları bitmek bilmiyordu.

Bir gün karanlığın olmadığı bir yerde buluşacağız.

Bir kadının yüreği, sırlarla dolu bir okyanustur.

Herkes cahildir ama farklı konularda.

Kader, harekete geçmeyen kişiye asla yardım etmez…

Hayatı, size gülmeyi unutturacak kadar ciddiye almayın.

Zihin soruları sorar fakat yanıtlar kalptedir.

Yalan söylemek, güvensizliğin ve güçsüzlüğün belirtisidir.

Şeytan ateşte yanarak ölmez Onu iyilik öldürür!

Üç şey saklanmaz: aşk, yalan ve duman…”

Düşünceli olmak bazı insanların tabiatında yok. Üstelemeyin.

Hayatta her şeyden önemli olan tek şey sağlıktır.

Güzel ve ince şeyler düşünmek aklın zarafetidir.

Gülmek bir tepki değil, katkıdır.

Fırtınada liman seçilmez.

Şüpheler kalbin değil, beynin zaafıdır.

Gece kurulan hayaller sabaha dayanmıyor.

Mutlu görünmeleri mutlu oldukları anlamına gelmiyor.

Acılar beklenmedik yerden geldiklerinde daha dayanılmaz olur.”İyiler asla düşmansız olamazlar.

WhatsApp durumu en güzel aşk sözleri

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek.

Ben çoktan ölmüşüm, yaşıyorum sanma! Dokunsan düşecek hale geldim yanında.

Biz aşkı öğrettik, onlar da meyhane yollarını.

Ben senin için ateş oldum, sen başkası için rüzgar oldun.

Sevemiyorum artık kimseyi, bir defa olurmuş zaten aşk dedikleri.

Ne kadar seversen, o kadar acı çekersin..

Ben susmayı tercih ediyorum, yüreğim ağlamayı.

Rüzgara hakim olamıyorsan yelkenlerini ona göre ayarla.

“sarılmak için önce yürek gerekir..

kollar sonraki iş.”

cümleler birer ışıktır, işte o ışığın kaynağı sensin.

“sensiz geçen günlerimi günden saymıyorum.”

Benim sadece iki elim var, bu yüzden hayata dört elle sarılabilmem için sana ihtiyacım var.

En çokta beni, o anladı.

Bütün aşklar aynıdır diyenlere inat, bambaşka sevdim seni ben.

Bir de bakmışsın yarın yok. Şimdi’ye şimdi sahip çık!

En güzel renk, aşkla bakan gözün rengidir.

Gülüşüne bakıp, mutlu olmayı özledim.

Aşkın kusuru olmaz; çünkü kusura bakan aşık olamaz.

Zamanla hiçbir şey değişmiyor. Sadece hissetmemeye başlıyorsun.

Birgün bir yerde karşılaşırsak eğer; yeniden tanışalım.

Hiç konuşmuyorsun ama hep aklında.

Kalbinin dışı çok üşütüyor, içeri al beni..

Gülüşün güzel diye etkileneceğimi sanıyorsan,’Yanılmıyorsun’.

Unutmadım, Vazgeçtim..

Benim de ağır gelecek cümlelerim var da, söyleyecek acımasız bir kalbim yok.

Birini seversin , tümünden nefret ettirir.

Hayatımdaki tek doğruyken neden yanlış yaptın..

Alışmasak olmaz mı? Sonra üzülüyoruz.

Kadınlar beğenince değil, güvenince aşık olur.

En kötü havalarda bile bir süre sonra güneş açar, Sabret..

Sen yokken, birkaç defa daha sevdim seni.. Helal et!

Gün gelecek, dünde kalacak üzüldüklerimiz.

Sadece yanlış şehirlerde yaşıyoruz o kadar.

Çok uzun zamandır iyiymişim gibi davranıyorum, ama değilim.

Kimseye vazgeçilmezsin hissi verme.

Affetmek büyüklük ise hadi sende büyü.

İnsan bazen özlemez, Her dakika özler.

Madem gidecektin, neden gelecekten bahsettin?

Geceler seni daha fazla özlemek için yaratılmış bence.

Cam gibidir düşler.. Kırıldığı zaman toplayamazsın.

Aklın nerede senin sorusuna, cevabımsın.

Beni kaybetmekten korkacak biriyle tanışmak istiyorum.

Ünlü bir üşenirin dediği gibi: Boşver!

Beni mahveden şey; bana yalan söylemiş olman değil, sana bir daha inanmayacak olmamdır.

Yanlış insanlara “sana ihtiyacım var” dediğimiz için bu haldeyiz.. Sorsalar hepimiz çok zekiyiz.

Ne kadar umursamaz olursan, o kadar mutlu olursun.

Kadınları tanıyorum diyen aptaldır.

Hayatta unutamayacağın en büyük pişmanlık, pişman olurum diye yapmadıklarındır.

Söyleyecek sözü olmayan, ya yüksek sesle konuşur, ya da öfkeyle.

Yaratıcı WhatsApp hakkımda sözleri

WhatsApp hakkımda sözleri ile bio bölümüne etkileyici sözler yazabilirsiniz.

“Gelmeyeceğini bile bile beklemek saflık değil, aşktır.”

“Kişinin kendisine dışarıdan bakmasını öğrenmesi gerek..”

Uçmak istiyorsunuz, ama uçmaya uçmakla başlayamazsınız.

“Bir mucize olmalıydı ve hemen olmalıydı.”

Öldürmeyen ağlayış güçlendirir.

Ümitsizlere ilaç, ruhlara doktor yoktur.

İnsanın düşündükleri, gördüklerinden daha korkunç olurmuş.

“Hiç kimsenin bir şeyi sırf başka birisi için yapmadığını göreceksiniz.”

İnsan dostunu düşmanından daha zor affediyor.

Günahın çok olduğu yerde af da boldur.

Başka zaman hiçbir zaman demektir. Şimdi olsun ne çıkar?

“Akıllılık çoğunluğa bakılarak ölçülemez.”

”…Bize duymak istediklerimizi söyleyen kitapları severiz…”

“Devası olmayan şeyleri unutmak gerek…”

İnsan aklı, bedeninden çok daha büyük acılar çekebilir.

“Işık, gök gürültüsünden çok sonra gelir.”

Kendi kafanla düşünmeyi öğrenmelisin.

Allah size bir yüz vermiş, siz kendinize bir tane daha yapıyorsunuz.

Gülmek delilik belirtisidir.

Söz oyunlarını bırak, öze gel.

Anlamadığımız şeyden korkarız.

Öyle kötüyüm ki, doğmamam gerekirdi.

Deliler ve çocuklar her zaman gerçeği söylerler.

“Zaten herkes her zaman her konuda haklı.”

“İnsan susarak da bir şey söyleyebilir.”

Yanlış anlaşılmalar güvensizliğe sebep olur.

Acı beni güçsüzleştirmemiş, aksine daha da güçlendirmişti.

“Doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım sadece.”

“Geceler insana öğüt verir.”

En küçük bir umut bile bazen büyük acılar verir.

Etkileyici WP durumları

WP durumlarında paylaşmanız için hazırlamış olduğumuz sözler, şairlerin, yazarların özlü sözleri içinden seçilen ve yaşamın içinden sözlerden oluşmaktadır.

Etkileyici WhatsApp durumlarından beğendiğinizi hemen kopyalayıp hakkımda bölümüne yapıştırabilirsiniz.

Suçluydum çünkü çevremdeki insanlardan daha akıllıydım.

İnsanlardan kurtulmanın tek yolunun yaralarını onlardan gizlemek olduğunu biliyordu…

Kadınlar sanıldığından daha güçlüdür.

“Bakarsın her şey düzelir! Güzel bir sözcük şu ‘düzelir’.”

“Kötümser değilim… Gerçekçiyim!”

“Fakat umut insanları genellikle kandırır.”

Aşırı gelebilecek nezaketim aldığım eğitimdendir.

O kadar büyük ki acım, ne yapsan acıtamazsın canımı.

Zamanın merhem olamayacağı yaralar vardır. Hele bazısı çok derindir izi kalır.

Baştan sona kadar iyi geçen günler zaten azdır.

Ağlayamıyorum, oysa ancak gözyaşlarıyla cevap verebilirim sana.

Konuşamıyorum… Eğer sevgim daha az olsaydı, daha fazla konuşabilirdim.

“Her şeyin gereğinden fazla yolunda gitmesinden kuşkulanmalıydım zaten.”

Kendini kurtarmadan, başkalarını kurtaramazsın.

“Kadınların çok büyük gücü vardır.”

Beni beklemeyin, ama benim için de çok geç kalmayın!

Kötülüğün asıl yüzünü açıkça görebilmek için, kötülük etmek gerekir.

Sütten çıkmış ak kaşık değilim, ama bugüne kadar kimseyi tekmeleyip uçuruma yuvarlamadım.

Tavırlar yanlış olsa bile, duygular yanlış değil.

Ama asla kaybolmayan bazı anılar da vardı.

“Peki neden herkes sıkıcı ve gereksiz şeyleri aynı biçimde söylemek için sözleşmişler ki?”

En yoksul kişi sabrı olmayandır.

“Yalnız çocuklar söylerler su katılmamış gerçeği.”

…ilgi hiçbir zaman iyi bir şey değildir.

En kötüsünü bilmek, hiçbir şey bilmemekten iyidir.

“Sadece amacı olmayan insanlar mutsuzdur.”

“Tamir edilemeyecek kadar çok kırılmıştım.”

“..madem ki zaten ölecektik o zaman birlikte ölebilirdik..”

İnsan kendi karanlığında boğulurken başkalarına nasıl ışık dağıtır?

“Zaman bütün acılarını azaltacaktır.”

Onların en büyük kaygısı, günah işlememek değil, işlediğini belli etmemektir.

“Aklına gelen ilk şeyi söyle, saçma olsa bile.”

“Bana davranışınızdan, bana asla bir fırsat tanımayışınızdan nefret ediyorum!”

“Meraklı, düşüncesiz insanlar!”

O kadar yorgunum ki, size gereğinden fazla hoşgörülü davranıyorum..

“Hasta olduğunda ihtiyacın olan tek şey huzur.”

Yumurtaları kırmadan omlet yapamazsın

“Hayatını düşüncesizce ve kızgınlıkla boşa harcama.”

En basit bir konuda dahi ufacık bir şüphe insanı kahreder.

Bir anlam arıyorsunuz, fakat olabilecek en anlamsız şeyi yapıyorsunuz.

Beni bilirsin. Hep gereğinden fazla iş yüklerim kendime.

“Her şeye rağmen gülümsemek zorunda kalıyordum.”

“Harikaları aceleye getirerek berbat etme!.”

“Herkesin kendine göre bir derdi var.”

…o seçimi çok önce yapmıştım. Artık beni oraya taşıyacak hiçbir gemi yok..”

Saygıyı, sevginin olması gereken yerdeki boşluğu saklamak için uydurmuşlar.

WhatsApp profil sözleri

WhatsApp profil sözleri ünlü şair ve yazarların sözlerinden alınmıştır.

“İnsanın sağlığı yerinde, vicdanı temiz olsun yeter.”

“İnsanın alışamayacağı bir durum yoktur.”

“İnsanlar göründükleri gibi olmalıdır. Eğer değillerse hiç görünmesinler daha iyi. “

Bir şekilde rahatlamaya ihtiyacım vardı fakat içimi dökebileceğim tek kişi yine kendimdi.

“Yalnız insanlar hep alışıktır beklenmeyen olaylara…”

Hangi yara birdenbire iyileşmiştir?

Aşk bir akıl hastalığıdır.

“Bir erkeğin dostluğu, bir kadının aşkından daha sağlamdır.”

“..büyüdüğünde kimsenin göründüğü gibi olmadığını göreceksin.”

Yalnızlığın ustası oldum.

Bir an gelir, hiçbir şey gizlenemez.

Yalnızlık iyidir, insan kafasını dinler.

“Ah benim mum ışığım, sen hâlâ yanıyor, ortalığı aydınlatmaya devam mı ediyorsun?”

İnsanda vicdan diye bir şey olmalı,…

Ahlak düşmeye başladı mı, durdurabilene aşk olsun.

“Kimsenin canını sıkmasına izin verme ve sana doğru gelen şeyi yap.”

“Bu kadar âşık olmak yeter. Bundan ötesi üzer beni.”

Gerçeklere kayıtsız kalan insanlardan hoşlanmıyorum.

İnsana her şeyden önce sağlık gerek!

İngilizce WhatsApp durumları

İngilizce whatsapp durumlarını kopyalayıp hakkımda bölümüne yapıştırabilirsiniz.

“A woman’s heart is a deep ocean of secrets.” – “Bir kadının kalbi, derin bir sır okyanusudur.”

The quieter you become, the more you can hear.” – “Ne kadar sessiz olursan, o kadar çok şey duyabilirsin.”

“As you start to walk on the way, the way appears.” – “Sen yeter ki yürümeye başla, yol görünür.”

“Try to be a rainbow in someone’s cloud.” – “Birisinin bulutunda gökkuşağı olmaya çalış.”

“What doesn’t kill me, just makes me stronger.” – “Beni öldürmeyen şey, güçlendirir.”

“It is madness for sheep to talk peace with a wolf.” – “Koyunun kurtla barışı konuşması budalalıktır.”

“Beauty is not in the face, beauty is a light in the heart.” – “Güzellik yüzde olmaz. O kalpte bir ışıktır.”

“Storms make trees take deeper roots.” – “Fırtınalar ağaçların daha derinlere kök salmasını sağlar.”

“You don’t drown by falling in the water; you only drown by staying there.” – “Suya düşerek değil orada kalarak boğulursunuz.”

“It’s not your job to like me – it’s mine.” – “Beni sevmek senin işin değil. O benim işim.”

“Smooth seas do not make skilful sailors.” – “Sakin denizde usta denizci yetişmez.”

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.” – “Hızlı gitmek istiyorsan yalnız git. İleri gitmek istiyorsan başkalarıyla git.”

“The cocks may crow, but it’s the hen that lays the egg.” – “Öten horoz olabilir ama yumurtlayan tavuktur.”

“Family is the most important thing in the world.” – “Aile, dünyadaki en önemli şeydir.”

“Three things can not hide for long: the Moon, the Sun and the Truth.” – Üç şey uzun süre gizlenemez. Ay, Güneş ve gerçek.’

“A day without laughter is a day wasted.” – “Kahkahasız geçen bir gün, ziyan edilmiş bir gündür.”

“The farther backward you can look, the farther forward you are likely to see.” – “Ne kadar geriye bakarsanız, o kadar ileriyi görürsünüz.”

“Shut your eyes and see.” – “Gözlerini kapat ve gör.”

“Everything you can imagine is real.” – “Hayal edebildiğiniz her şey gerçektir.”

‘Some people feel the rain; others just get wet.’ – ‘Bazı insanlar yağmuru hisseder; bazıları ise yalnızca ıslanır.’

Komik WhatsApp durumları

Biri de çıkıp demiyor ki: Kırmızı mercimek neden turuncu?

“b*k altın olsaydı fakir g*tsüz doğardı”

seviyorsan git kolunu ısır,

saat yap ve bu saatten sonra

“benimsin” de..

Aslında içimde çok zeki biri yatıyor, yatıyor işte sorun orada.

Akıl vermeyi bırakıp biraz huzur verseniz.

Hayatı tesbih yapıp sallasam tesbih kopar. Öyle de şanssız bir insanım.”

Bazı insanlar boş daire gibi.. Dayayıp döşeyesim geliyor..

BaktınKi Olmuyor bakmayacaksın olup bitecek.

Özenen değil, özendiren olun! Alayına gitmeyin, kendinize gelin!

AsIında her şeye verecek bir cevabım var ama oIay anında değiI gece yatarken akIıma geIiyor.

Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır dediler, döndüm baktım kimse yok. Boşa heyecan yaptım.

WhatsApp Bio sözleri

İnsan ulaşamadığı her şeyin delisi, ulaştığı her şeyin nankörüdür.

Söylenecek çok şey vardı ama söylememeye karar verdim.”

Şayet tam olarak anlatamadıysam diye söylüyorum; seni özledim.’

“Bir bakıyorsun hayatta yapamam dediğin şeyin başrolündesin.”

“Hakikati dinleyecek kadar güçlü olmadığınız için sıradan birisiniz.”

“Herkes gibi olmayın, tek başına kalmak pahasına olsa dâhi ayrılın.”

Yanlış çağda yaşamanın stresi içindeyim.

Problemleriniz üzerinde kuluçkaya yatarsanız mükemmel civcivleriniz olur.

“Ama her şeyi ilk denemede doğru yapsaydık hayatımız çok sıkıcı olmaz mıydı?”

“Söylediklerin önemli ama yaptıkların daha önemli.”

“Bilmek, şüphe içinde yaşamaktan daha iyi değil mi?”

“Yapılan iyiliği hatırlatmak, bir hakarettir.”

“İnsanlar söylediklerinizi ya da yaptıklarınızı unutur, ama onlara neler hissettirdiğinizi asla unutmaz.”

“Hoşuna gitmeyen şeyler işitmek istemiyorsan, seni ilgilendirmeyen konularda konuşma!”

İnsanlarla oynamamalı. Bir yerleri var, bir ince yerleri, işte oraya değmemeli.

Susmak kabullenmek değil, cevaptır. Eğer insan kısa cümleler kuruyorsa, uzun yorgunlukları vardır.

‘İnsanlar rahat bıraksa, hayat harika olabilirdi.’

‘Doğruyu söylersen, hiçbir şeyi hatırlamak zorunda kalmazsın.’