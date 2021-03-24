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Whatsapp durum ekran görüntüsü alınınca bildirim gider mi?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, birçok kişi tarafından kullanılan uygulamalar arasında. Kullanım kolaylığı sağlayarak tercih edilen sanal sosyal mesajlaşma platformları arasında yer alan WhatsApp, gündemde yer alan sorulardan bir tanesi olan WhatsApp durum ekran görüntüsü alınınca bildirim gider mi sorusu kafaları karıştırdı. WhatsApp’ta durum ekran görüntüsü alınınca bildirim gidiyor mu? Detaylar haberimizde

24 Mart 2021 Çarşamba 07:10
Whatsapp durum ekran görüntüsü alınınca bildirim gider mi?
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Birçok kişi tarafından kullanılan sosyal mesajlaşma uygulamaWhatsApp, mesajlaşma özelliği, görüntülü arama özelliği, sesli arama özelliği ve birçok dosya aktarımına kolaylık sağlaması açısından herkes tarafından kullanılan uygulama durum özelliği ile gündemde yer alıyor.

Yeni güncellemeler ile karşımıza çıkan uygulama, kısa süre öncesinde durum özelliği getirmişti. Gizlilik politikalarında WhatsApp ekran görüntüsü alındığına dair herhangi bir madde bulunmamaktadır.  Kişileriniz arasında durum paylaşan kişinin ekran görüntüsünü aldığınız zaman karşı tarafa bildirim gitmemektedir.

Şüphede kalan vatandaşlar WhatsApp’ta durum hikayelerinde ekran görüntüsünün karşı tarafa gidip gitmediğini öğrenmek için yakın bir arkadaşınız ile bu durumu deneyerek görebilirsiniz.  Sonuç olarak WhatsApp uygulamasında gizlilik sözleşmesinde böyle bir durumun yer almadığı görülmektedir.

 



Son Güncelleme: 24.03.2021 07:10
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppUygulamaEkran GörüntüsüBildirim
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