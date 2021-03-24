Whatsapp durum ekran görüntüsü alınınca bildirim gider mi?

Birçok kişi tarafından kullanılan sosyal mesajlaşma uygulaması WhatsApp, mesajlaşma özelliği, görüntülü arama özelliği, sesli arama özelliği ve birçok dosya aktarımına kolaylık sağlaması açısından herkes tarafından kullanılan uygulama durum özelliği ile gündemde yer alıyor.

Yeni güncellemeler ile karşımıza çıkan uygulama, kısa süre öncesinde durum özelliği getirmişti. Gizlilik politikalarında WhatsAppalındığına dair herhangi bir madde bulunmamaktadır. Kişileriniz arasında durum paylaşan kişinin ekran görüntüsünü aldığınız zaman karşı tarafagitmemektedir.

Şüphede kalan vatandaşlar WhatsApp’ta durum hikayelerinde ekran görüntüsünün karşı tarafa gidip gitmediğini öğrenmek için yakın bir arkadaşınız ile bu durumu deneyerek görebilirsiniz. Sonuç olarak WhatsApp uygulamasında gizlilik sözleşmesinde böyle bir durumun yer almadığı görülmektedir.