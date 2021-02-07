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Whatsapp durum dahili bellek sorunu ve çözümü 2021

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Whatsapp durum dahili bellek sorunu ve çözümü haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi ile ilgili güncel bilgileri okumak için 7 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 19:44
Whatsapp durum dahili bellek sorunu ve çözümü 2021
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Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Whatsapp kullanıcıları son günlerde bellek yetersiz hatasıyla karşılaşıyor. Kullanıcılar sorunu nasıl aşacaklarını araştırıyor. Söz konusu sorun yeni günlemenin ardından görülmeye başlandı.

Whatsapp bellek yetersiz hatası nedir?

Yapılan son güncelleme sonrası görülen hata kullanıcıların şikayetine neden oldu. Yetkililer sorunla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Bellek yetersiz hatasının yanı sıra fotoğraf ve video paylaşımında da sorunlar yaşanmaya başladı. Yaşanan bu sorunların ardından kullanıcılar uygulamaya şikayetlerini bildirmeye başladı.

Whatsapp bellek yetersiz hatası nasıl çözülür?

Whatsapp uygulamasında yaşanan bellek yetersiz hatasının nasıl çözüleceği merak ediliyordu. Kullanıcılar telefon hafızaların boşaltsa da sorun devam ediyor. Sorunun kesin çözümü için kullanıcıları Clean Master uygulamasını yükleyerek telefonlarını temizlemesi gerekiyor.

Clean Master uygulaması hatanın çözülmesini sağlıyor

İOS ve Android işletim sistemlerine de yüklenebilen Clean Master uygulaması Whatsapp bellek yetersiz hatasını ortadan kaldırıyor. Uygulamada yer alan “hafıza arttır” butonuna tıklayarak cihazınızın hafızasını temizleyebilirsiniz.

Clean Master uygulaması nasıl indirilir?

Clean Master uygulamasını Appstore ve Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz. Oldukça basit bir uygulama olan Cleaan Master uygulamasında hafıza arttır işlemini yaptıktan sonra Whatsapp bellek yetersiz hatasını çözmüş olacaksınız.



Son Güncelleme: 07.02.2021 19:44
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Anahtar Kelimeler:
HataBellek YetersizWhatsApp
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