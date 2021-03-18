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Whatsapp çevrimiçi kapatma yapılabilir mi? Whatsapp çevirim içi gizleme işlemleri

Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan Whatsapp ülkemizde de hemen hemen herkes tarafından kullanılıyor. Pek çok güncelleme ile kendine yeni özellikler ekleyen Whatsapp'ta kullanıcılar çevrimiçi durumunu gizlemenin nasıl yapıldığını merak etti. Whatsapp çevrimdışı nasıl görülür?İşte detaylar...

18 Mart 2021 Perşembe 03:01
Whatsapp çevrimiçi kapatma yapılabilir mi? Whatsapp çevirim içi gizleme işlemleri
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Hemen herkes tarafından kullanılan Whatsapp uygulaması ile sesli, görüntülü görüşmeler yapılabiliyor. Diğer yandan uygulamadaki aynı anda mesajlaşma ve toplu görüntülü görüşmeler de çok sık kullanılıyor. Ülkemizde ücretsiz bir şekilde kullanılan Whatsapp dünyanın herhangi bir yerinde bile olsanız sadece intenet bağlantınızla Whatsapp üzerinden fotoğraf, video, belge görüntülü konuşma yapabilirsiniz. Whatsapp'taki çevrimdışı görülme özelliği uygulamaya daha sonra dahil edilne bir özelliktir.

Whatsapp çevrimdışı görünmek:

Whatsapp uygulamasında "Ayarlar" kısmına girin daha sonra "Gizlilik", "Durum" seçeneğini seçerek ilerleyin karşınıza 3 farklı seçenek gelecek.

Bu seçenekler;

Kişilerim: Bu kısmı seçerseniz yalnızca rehberinizde olan kişiler sizin çevrimiçi olduğunuzu görür.

Şunlar hariç kişilerimle paylaş: Bu kısım seçilirse listeye eklediğiniz kişiler dışındaki kişilerle çevrimiçi durumu görür.

Sadece şu kişilerle paylaş: Bu bkısım seçilirse yalnızca seçtiğiniz kişiler çevriçi durumunuzu görür, diğer kişiler görmez.

Whatsapp çevrimiçi gizleme nasıl yapılır, nasıl gizlenir?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan Whatsapp intenet bağlantını sayesinde rehberinizdeki kişilerle sınırsız arama ve mesaşlaşma yapabiliyorsunuz. Whatsapp'ı istediğiniz şekilde çevrimiçi gizleme özelliğini de kullanabilirsiniz. Whatsapp çevrimiçi gizlemek için ayarlar menüsüne giriş yapmanız gerekiyor.

Whatsapp çevrimiçi gizleme:

Ayarlar>Gizlilik>Durum menüsüne giriş yapın

Giriş yaptıktan sonra kişilerim kısmı seçili ise tüm kişileriniz çevrimiçi olup olmadığınızı görebilecek demektir.

Buradaki seçimi kişiler yerine hiç kimse yapın

Bu sayede çevrim içi özelliğinizi kapatabilirsiniz.



Son Güncelleme: 18.03.2021 03:01
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WhatsAppçevrimiçi
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