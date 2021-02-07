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WhatsApp çevrimiçi kapatma yapılabilir mi, nasıl yapılır?

WhatsApp, anlık mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Ocak 2010 yılından itibaren kullanılan uygulama, 1 milyardan fazla kullanıcıya sahiptir. Uygulamanın son güncellemesi tepkilere sebep olmuştu. Uygulamanın özellikleri içinde yer alan çevrim içi ve son görülme özellikleri hakkında detaylar merak edilmektedir. Son görülme kapatılır mı? Özelliğin nasıl kapatılacağı araştırılmıştır.

07 Şubat 2021 Pazar 10:20
WhatsApp çevrimiçi kapatma yapılabilir mi, nasıl yapılır?
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Geçen aylarda yeni gizlilik sözleşmesi sebebiyle WhatsApp uygulaması eleştiri odağı olmuştu. Uygulamanın Türkiye’de 2 milyondan fazla kullanıcısı vardır. Uygulamanın bu güncellemesinden sonra Telegram, BİP ve Signal gibi uygulamalar popüler olmuştur. WhatsApp çevrim içi özelliğinin kapatılması hakkında detaylar merak edilmektedir.

Çevrim içi özelliği nasıl kapatılır?

Çevrim içi durum bilgisinin kapatılması mümkün değildir. intenet üzerinde farklı APK dosyaları ve Root yöntemleri bulunmaktadır. Bu sebeple çevrim dışı görünerek mesajlaşmak daha kullanışlı olacaktır.

Çevrim dışı özellik

Birine mesaj yollandıktan sonra uygulamaya girilirse çevrim içi olunur. Uygulama kapatılmalıdır daha sonra çevrim dışı durumuna gelir.

Karşı taraf cevap verirse ana ekrana bildirim gelir. Bildirimde cevapla ve okundu işaretle seçenekleri bulunur. Cevapla seçeneği tercih edilerek çevrim içi durumuna gelinmez.

Son görülme bilgisi

Sırasıyla: Ayarlar, hesap, gizlilik, son görülme, hiç kimse adımları uygulanmalıdır.



Son Güncelleme: 07.02.2021 10:20
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppçevrim Içi özelliği
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