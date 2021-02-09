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WhatsApp çevrimiçi gözükme kapatılır mı, nasıl kapatılır? WhatsApp son görülme açma kapatma işlemleri

WhatsApp uygulamasına gelen sözleşme ile birlikte birçok kullanıcı sürecin nasıl ilerleyeceğini merak etmekle birlikte WhatsApp’da çevrimiçi özelliğinin nasıl kapatılacağını araştırıyor. Son görülme özelliği ve çevrimiçi özelliği nasıl kapatılır? Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar…

09 Şubat 2021 Salı 00:06
WhatsApp çevrimiçi gözükme kapatılır mı, nasıl kapatılır? WhatsApp son görülme açma kapatma işlemleri
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WhatsApp uygulaması geçtiğimiz ayda çıkartmış olduğu sözleşme ile birlikte boykot edildi. Milyonlarca kullanıcı WhatsApp uygulamasından farklı mesajlaşma platformlarına geçiş yaptılar. Bu gizlilik sözleşmesiyle WhatsApp milyonlarca kullanıcısını kaybetti. Kullanıcı kaybetmesine rağmen WhatsApp’ı kullanan milyonlarca kullanıcı çevrimiçi özelliğinin nasıl kapatıldığı sorusuna yanıt aramaktadırlar.

WhatsApp çevrimiçi özelliğini nasıl kapatabiliriz?

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren mesajlaşma platformu olan WhatsApp şimdi de ‘çevrimiçi özelliği nasıl kapatılır’ sorularıyla merak edilmeye başladı. Bu soru için Youtube üzerinden paylaşılan vidolar yer alıyor fakat bu videolar kullanıcıların almak istedikleri cevap niteliğinde olmadı. Paylaşılan videoları adım adım uygulayanlar WhatsApp’a girdikleri zaman karşı tarafa yine çevrimiçi bildiriminin gittiğini gördüler. 

Şöyle bir durum söz konusu ki uygulanan bu yöntemelr çözüm niteliğinde değildir. WhatsApp uygulamasında çevrimiçi özelliğini kapatmanız pek de mümkün görünmüyor. Farklı APK dosyaları ve Root yöntemleri elbette var ama kesin sonuç olarak görülmemektedir. Eğer çevrimiçi olarak görünmek istemiyorsanız bunun için yapmanız gereken çevrimdışı olarak mesajlaşmak size yardımcı olacaktır. 

Çevrimdışı mesaj göndermek 

Çevrimiçi görünmeden mesaj atmanın en kolay yolu çevrimdışı olarak mesajlaşmaktır. Bunun için öncelikle konuşmak istediğiniz kişiye mesaj atmanız gerekir. Ardından WhatsApp uygulamasından çıkış yapın. Siz çıkış yaptıktan bir süre sonra çevrimiçi özelliği yok olacaktır. Sonrasında mesaj attığınız kişiden cevap bekleyin. Karşı taraf mesaja cevap verince ana ekranınıza mesaj bildirimi gelir. Bu bildirimin hemen altında iki seçenek yer alır biri ‘cevapla’ diğer de ‘okundu olarak işaretle’ yazısı yer almaktadır. Sizin burada yapmanız gereken ‘cevapla’ seçeneğini işaretleyerek yazman istediğiniz mesajı yazmanız gerekir. Mesajı yazdıktan sonra gönder butonu ile gönderebilirsiniz. WhatsApp uygulamasına giriş yapmadığınız sürece çevrimiçi bildirisi karşı tarafa gitmeyecektir. 

Son görülme kapatma işlemi nasıl gerçekleşir?

 

WhatsApp uygulamasında son görülmeyi kapatma işlemini aslında WhatsApp uygulamasına en son ne zaman girdiğinizin saatini gösteren bir özellik olarak kullanılmaktadır. Ben bu özelliğin görünmesini istemiyorum son görülmem kapalı olsun diyenler için çözüm çok kolay. Öncelikle WhatsApp uygulamasına giriş yapınız ardından Ayarlar- Hesap- Gizlilik- Son görülme- Hiç kimse adımlarını takip edersiniz WhatsApp’ta sizin son görülmenizi kimse göremeyecektir böylelikle gizlemiş olursunuz. 



Son Güncelleme: 09.02.2021 00:06
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppçevrimiçiUygulamaMesajlaşmaAyarlar
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