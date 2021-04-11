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Whatsapp benzeri anlık mesajlaşma uygulamaları 2021

Whatsapp benzeri anlık mesajlaşma uygulamaları haberine ait merak edilen güncel ayrıntılar basın bülteninde yer almaya devam ediyor. Biz de ’a dair gelişmeleri 11 Nisan 2021 Pazar tarihli haberimizde ele aldık. Haberimizi okuyarak tüm gelişmeleri anında okuyabilirsiniz.

11 Nisan 2021 Pazar 16:50
Whatsapp benzeri anlık mesajlaşma uygulamaları 2021
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Whatsapp, son zamanların en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Facebook tarafından satın alınan uygulama, milyarlarca kullanıcıya sahiptir. Whatsapp uygulamasını kullanmak istemeyen kişiler, altenatif mesajlaşma uygulamalarına ilgi gösteriyor.

Whatsapp benzeri anlık mesajlaşma uygulamaları

- Google Duo

- Viber

- Signal

- Turkcell BiP

- Telegram

- ICQ

Google Duo

Whatsapp benzeri olan Google Duo uygulaması, milyonlarca kişi tarafından tercih edilmektedir. Sade bir ara yüze sahip olan uygulama, metin üzerinden haberleşme imkanı sunmaktadır. Tamamen yazılı olarak iletişim kurulabilen Google Duo uygulamasında, sesli ya da görüntülü görüşme özelliği bulunmamaktadır.

Viber

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Viber uygulamasında görüntülü, sesli ve metin mesajlaşması yapılabilmektedir. Whatsapp’ın en beğenilen özelliklerinden olan gönderilen mesajın silinmesi, bu uygulamada da mevcuttur. Uygulama içerisinde aynı anda hem arkadaşlarınızla konuşabilir hem de birlikte oyun oynayabilirsiniz. Uygulamanın olumsuz özelliği ise boyutunun çok büyük olmasıdır.

Signal

Yüksek seviyede gizlilik özelliğine sahip olan Signal, Whatsapp’tan daha şeffaf politikalara sahiptir. Uygulama, Android cihazlarda SMS uygulaması olarak da kullanılabilmektedir. Uygulamanın tek sorunu, gönderilen mesajın bir süre sonra kendiliğinden silinmesidir.

Turkcell BiP

Turkcell BiP, Whatsapp’tan sonra en çok tercih edilen mobil uygulamalardan biridir. Turkcell şebekesi üzerinden sunulan uygulama, kullanıcılara mesajlaşma ve intenet kazanma fırsatı vermektedir. Uygulama ücretsiz olmakla birlikte mobil inteneti fazla kullanmaktadır.

Telegram

Son zamanlarda kullanıcı kitlesini arttıran Telegram, kullanıcılara sınırsız mesajlaşma imkanı vermektedir. Metin mesajlaşması üzerine kurulu olan uygulamada görüntülü görüşme özelliği bulunmamaktadır. Ancak oldukça kullanışlı bir uygulama olarak öne çıkmakta.

ICQ

90’lı yılların mesajlaşma uygulaması olarak bilinen iCQ, sınırsız katılımcı sayısına sahiptir ve görüntülü, sesli, grup sohbeti gibi özellikleri bulunmaktadır. Uygulamanın boyutunun büyük olması ve düşük modeldeki telefonlarda donma sorununun yaşanması olumsuz özelliği olarak gösterilebilir.




Son Güncelleme: 11.04.2021 16:50
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