WhatsApp artık 2 telefondan kullanılabilecek!

Dünyanın en çok kullanılan akıllı telefon uygulamalarından birisi olarak gösterilen Whatsapp, yeni güncellemeleri ile birlikte kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak karanlık mod güncellemesi ile birlikte kullanıcıları tarafından olumlu geri dönüşler alan uygulama, yeni güncellemesi ile bir hesabı birden fazla telefonda kullanma olanağını kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

Whatsapp’ın yeni özelliği ne zaman aktif olacak?

Yeni gelecek güncelleme ile aynı hesap ayarlar bölümünden kolayca bir başka telefonda da aynı anda kullanılabilecek. Ayarlar kısmından cihaz ekleyebilecek kişiler, bu ekledikleri cihazlardan aynı hesaba ulaşım sağlayabilecek. Bu cihazlar ile eşleşme sayesinde bağ kuracak olan uygulama, gelen kodun eşleşen cihazdan Whatsapp uygulamasına yazılması halinde aynı hesaba erişim sağlanacak.

Yeni güncellemeye dair bilgiler paylaşılırken, bu güncellemenin tarihi hakkında henüz resmi bir tarih belirlenmedi.