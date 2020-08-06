WhatsApp artık 2 telefondan kullanılabilecek!

Dünyanın en çok kullanılan akıllı telefon uygulamalarından birisi olarak gösterilen Whatsapp, yeni güncellemeleri ile birlikte kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak karanlık mod güncellemesi ile birlikte kullanıcıları tarafından olumlu geri dönüşler alan uygulama, yeni güncellemesi ile bir hesabı birden fazla telefonda kullanma olanağını kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.
Whatsapp’ın yeni özelliği ne zaman aktif olacak?
Yeni güncellemeye dair bilgiler paylaşılırken, bu güncellemenin tarihi hakkında henüz resmi bir tarih belirlenmedi.
Son Güncelleme: 06.08.2020 22:25