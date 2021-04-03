WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!

Tüm dünyanın kullandığı popüler uygulamalardan biri olan WhasApp yeni bir özellik haberi ile gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından oldukça beğenilecek olan yeni özellik kısa süre içerisinde uygulamaya dahil edilecek.
WhatsApp, kullanıcılarının anlık iletişimleri sırasında muhtelif bilgilerin paylaşımın sağlamasının yanı sıra şimdi de para transferi özelliği ile kullanıcılar arasında hiç bir ek ücret ödemeden birbirlerine para göndermelerine olanak sağlayan özellik kısa süre içerisinde aktif edilecek. Hindistan'dan sonra Brezilya'nın onay verdiği yeni özellik için Brezilya'nın merkez bankası 'Visa' ve 'Mastercard'lar ile kullanıcılar para transferi yapmaya hazırlanmaya başladı. Yeni uygulamanın bir çok ülkede kullanılacağı düşünülürken konu ile ilgili resmi bir tarihin belirlenmediği aktarıldı.