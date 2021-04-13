WhatsApp anlamı nedir? Whatsapp türkçe anlamı

Herkes tarafından merakla Whatsapp’ın ne anlama geldiği ve Türkçe kelime anlamı herkes tarafından merakla araştırılıyor.
Whatsapp’ın anlamı ne?
Whatsapp, ingilizce bir kelimedir. İki kelimenin birleşiminden oluşmaktadır: what ve app Ayrıca ilk kelimenin ortasında s takısı vardır. Bu şöyle de kullanılabilir: What is app WhatsApp ın İki ayrı kelimeden oluşturulduğu WhatsApp olarak yazılmasından da anlaşılabilir. Yani dikkat edin A harfi büyük olarak yazılmış, App ikinci bir kelime olduğu anlaşılıyor.
Whatsapp’ın Türkçe karşılığı nedir?
What= Ne
What’s= Neyin
Whatsapp kelimesi İngilizce What’s up kelimesinden türemiştir. Bu kelimenin Türkçesi ise n’aber demektir. Gördüğünüz gibi what’s up ile whatsapp kelimesinde büyük bir ses benzerliği vardır.
Up-App kelimelerinin okunuşu neredeyse aynı.
O yüzden What’sApp olarak yazılıp, what’s Up olarak okunmaktadır.
Whatsapp Türkçede aşağıdaki kelimelere karşılık gelebilir;
- Naber Adamım
- Naber Lan
- Nörüyon
- N’aptın
- N’ettin
- Naber ya
- Ne var ne yok?