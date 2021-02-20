İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Whatsapp alternatifi en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamaları 2021

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Whatsapp alternatifi en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamaları haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 20 Şubat 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

20 Şubat 2021 Cumartesi 16:48
Whatsapp alternatifi en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamaları 2021
Takip Et:

Whatsapp, son zamanların en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Facebook tarafından satın alınan uygulama, milyarlarca kullanıcıya sahiptir. Whatsapp uygulamasını kullanmak istemeyen kişiler, altenatif mesajlaşma uygulamalarına ilgi gösteriyor.

Whatsapp benzeri anlık mesajlaşma uygulamaları

- Google Duo

- Viber

- Signal

- Turkcell BiP

- Telegram

- ICQ

Google Duo

Whatsapp benzeri olan Google Duo uygulaması, milyonlarca kişi tarafından tercih edilmektedir. Sade bir ara yüze sahip olan uygulama, metin üzerinden haberleşme imkanı sunmaktadır. Tamamen yazılı olarak iletişim kurulabilen Google Duo uygulamasında, sesli ya da görüntülü görüşme özelliği bulunmamaktadır.

Viber

Milyonlarca kullanıcısı bulunan Viber uygulamasında görüntülü, sesli ve metin mesajlaşması yapılabilmektedir. Whatsapp’ın en beğenilen özelliklerinden olan gönderilen mesajın silinmesi, bu uygulamada da mevcuttur. Uygulama içerisinde aynı anda hem arkadaşlarınızla konuşabilir hem de birlikte oyun oynayabilirsiniz. Uygulamanın olumsuz özelliği ise boyutunun çok büyük olmasıdır.

Signal

Yüksek seviyede gizlilik özelliğine sahip olan Signal, Whatsapp’tan daha şeffaf politikalara sahiptir. Uygulama, Android cihazlarda SMS uygulaması olarak da kullanılabilmektedir. Uygulamanın tek sorunu, gönderilen mesajın bir süre sonra kendiliğinden silinmesidir.

Turkcell BiP

Turkcell BiP, Whatsapp’tan sonra en çok tercih edilen mobil uygulamalardan biridir. Turkcell şebekesi üzerinden sunulan uygulama, kullanıcılara mesajlaşma ve intenet kazanma fırsatı vermektedir. Uygulama ücretsiz olmakla birlikte mobil inteneti fazla kullanmaktadır.

Telegram

Son zamanlarda kullanıcı kitlesini arttıran Telegram, kullanıcılara sınırsız mesajlaşma imkanı vermektedir. Metin mesajlaşması üzerine kurulu olan uygulamada görüntülü görüşme özelliği bulunmamaktadır. Ancak oldukça kullanışlı bir uygulama olarak öne çıkmakta.

ICQ

90’lı yılların mesajlaşma uygulaması olarak bilinen iCQ, sınırsız katılımcı sayısına sahiptir ve görüntülü, sesli, grup sohbeti gibi özellikleri bulunmaktadır. Uygulamanın boyutunun büyük olması ve düşük modeldeki telefonlarda donma sorununun yaşanması olumsuz özelliği olarak gösterilebilir.



Son Güncelleme: 20.02.2021 16:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TelegramWhatsApp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal medya propagandaları 'Doğru mu?' platformuyla tarihe karışıyor!
Sosyal medya propagandaları 'Doğru mu?' platformuyla tarihe karışıyor!
2021 yılının en popüler ücretsiz uygulamaları
2021 yılının en popüler ücretsiz uygulamaları
Paribu çöktü mü? Resmi açıklama geldi
Paribu çöktü mü? Resmi açıklama geldi
WhatsApp, yeni gizlilik ilkelerinden vazgeçmedi: Kullanıcılara hatırlatma mesajı gönderilecek!
WhatsApp, yeni gizlilik ilkelerinden vazgeçmedi: Kullanıcılara hatırlatma mesajı gönderilecek!
e-Devlet iOS versiyonuna yeni özellikler geldi!
e-Devlet iOS versiyonuna yeni özellikler geldi!
Turkcell, 2020 yılındaki bilançosunu duyurdu!
Turkcell, 2020 yılındaki bilançosunu duyurdu!

Popüler Haberler

NASA ekibi neden fıstık yiyor? NASA fıstık yeme geleneği nereden geliyor?
Fox TV Hepsi Benim basvuru formu başvuru adresi ve şartları
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Ptt İhtiyaç kredisi özellikleri nelerdir? PTT İhtiyaç kredisi kampanyası ödeme tablosu
Çoçuk yardım parası nereye başvurulur? Çoçuk yardım parası ne zaman yatar? 2021
ATV Kardeşlerim dizisi son bölüm tekrarı ne zaman, hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Show TV Akrep konusu ve dizi oyuncuları
Çalışan anneler için hangi yardımlar ne zaman yapılır? 2021
E-devlet'den kredi notu sorgulama ve banka kredi puanı sorgulama 2021
Selena dizisi Zülfikar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Konut kredisi faiz oranlarını Nisan 2020'de ne oldu? Bankaların konut kredisi faizleri Nisan ayı ortasında ne oldu?
Gratis anneler gününe özel indirim günleri 1-10 Mayıs 2020
Narcos: Mexico 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Narcos Mexico yeni sezon tarihi
Çalışan annelere verilen devlet destekleri nelerdir? Çalışan anneye devlet desteği başvurusu nasıl yapılır?
Survivor 2019 30 Haziran Yunanistan ekibinden finale kim kaldı? Türklerden finale kim çıktı?
Kardeşlerim dizisi Emel kimdir? Aylin Akpınar'ın hayatı!
Kuzey Yıldızı dizisinde Fahriye karakterini Ayçin İnci canlandırıyor
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu'nun yer aldığı diziler
İbo Show Uğur Karakuş kimdir, nereli? Uğur Karakuş kaç yaşında, evli mi?
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
İbo Show Nuri Sesigüzel kimdir, nereli? Nuri Sesigüzel kaç yaşında, evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.