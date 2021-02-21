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Whatsapp altenatifi en iyi ücretsiz mesajlaşma uygulamaları

Son politikasından sonra tüm dünyada protesto edilen Whatsapp yerine kullanabileceğiniz alternatif uygulamaları haberimizden ulaşabilirsiniz.

21 Şubat 2021 Pazar 23:25
Whatsapp altenatifi en iyi ücretsiz mesajlaşma uygulamaları
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Dünyada en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Whatsapp’a gelen güncelleme ile insanlardan gizlilik politkalarından dolayı sözleşmeyi onaylamayı istiyorlar.Ancak bu talep dünyada pek hoş karşılanmadı.Kullanıcılar Whatsapp’dan ayrılmak için altenatif uygulamalar aramaya başladı.

Whatsapp altenatif en iyi uygulamalar?

-Viber

-Bip

-WeChat

-Wire

-Signal

-Skype

-Telegram

-Threema

-Line

-Google Hangouts

-Kakao talk

-Kik

-ICQ

-Microsoft Teams

Viber uygulaması nedir?

Whatsapp’ın en büyük rakiplerinden biri görülen Viber,gizli sohbet ve komik emoji özelliği bulunmaktadır.

Bip Uygulaması nedir?

Türk telefon operatörü Turkcell’in uygulaması olan Bip, tüm abonelere ücretsiz hizmet sunar.

Wechat uygulaması nedir?

Çin ülkesine ait olan bu uygulama whatsapp ile eşdeğer hizmetler sunar.

Wire uygulaması nedir?

Wire uygulamasını diğerlerinden ayıran en büyük özelliği mesajlaşırken herhangi bir numaraya gerek

yoktur.Uygulamayı E-posta adresine sahip iseniz kolayca başvurabilirsiniz.

Signal uygulaması nedir?

Dünyada tanınan girişimcilerden olan Elon Musk tarafından da kullanılan bu uygulama en güvenilir mesajlaşma uygulamalarından biri olarak söyleniyor.

Skype uygulaması nedir?

Çoklu sohbet ve tek görüşmeler için ideal olan uygulama,telefon ve bilgisayardan da giriş yapılabilir.

Telegram uygulaması nedir?

Son zamanlarda whatsapp gizlilik politikasından dolayı milyonlarca kişi telegram uygulamasına geçtiler.Tabletlerde kolayca indirme imkanı sunar

Threema uygulaması nedir?

Uygulamanın en büyük artısı mesaj sohbeti sona erdiğinde otomatik silme imkanı sunuyor.Bilgisayardan mesajlanma sağlanabilir.

Line uygulaması nedir?

Whatsapp ile benzer özelliklere sahiptir.Değişik çıkartma kullanmayı sevenler tercih edebilir.

Google Hangouts uygulaması nedir?

Telefon aldığımızda yüklü olarak gelen uygulama 10 ve daha fazla kişi ile görüntülü konuşma imkanı sunar.

Kakao uygulaması nedir?

Uygulama üzerinde canlı yayın yapma imkanı sunan Kakao,farklı filtreler ile dikkat çekmektedir.

Kik uygulaması nedir?

En büyük avantajlarından birisi numara istememesidir.

ICQ uygulaması nedir?

Çıktığı dönem çok tercih edilen ve en eski uygulamalardan birisidir.Mesajlaşma imkanı sunar.

Microsoft Team uygulaması nedir?

Microsoft şirketi tarafından sunulan bu uygulama çoklu görüşme ve mesaj imkanı sunar.



Son Güncelleme: 21.02.2021 23:25
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppViberBIPSignalSkype
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