WhatsApp Aero uygulaması nedir? Whatsapp Aero özellikleri nedir, nereden, nasıl indirilir?

WhatsApp Aero uygulaması ne?

WhatsApp Aero uygulaması, piyasada pek çok öneği bulunan WhatsApp modu olarak geliştirilmiş bir uygulama. Bu modla resmi Whhatsapp uygulamasında bulunmayan özellikler kullanılabiliyor. Uygulama resmi olmadığından dolayı bu uygulamayı kullanmayı WhatsApp ihlal olarak kabul ediyor. Fakat mod geliştiriciler bunun için de önlem alıp Antiban özelliği ile bu uygulamayı kullandırmayı devam ettiriyorlar.

WhatsApp Aero uygulaması güvenilir bir uygulama mı?

WhatsApp Aero kullanımı

WhatsApp Aero uygulaması önceki uygulamalar gibi insanların aklına “Güvenilir mi?” sorusunu getiriyor. Kullanılan uygulamanın bir de mesajlaşma uygulaması olması tedirginliği çok daha artırıyor. Bunları hatırlatmamızın nedeni göz önünde bulundurmanız gereken konuları hatırlatmak istememiz. WhatsApp Aero uygulaması için uygulamaya ait kaynak kodların ayrıştırmadan bir karara varmak doğru olmaz. Bu sebepten dolayı uygulamanın güvenilir olup olmadığı sorusunun cevabını geliştirici dışında kesin olarak bilmek mümkün değil.

Uygulamanın kurulumu ile kullanımı WhatsApp ile aynı şekilde gerçekleşiyor. Numaranızı doğrulayıp direk uygulamayı kullanabilirsiniz.

WhatsApp Aero uygulamasının özellikleri neler?

Uygulamanın özelliklerini şu şekilde maddeleyebiliriz:

Özelleştirme: Bu mod diğer Plus modları gibi görsel biçimde özelleştirmelere imkan veriyor. Uygulamanın kendi standart ara yüzü de WhatsApp uygulamasına kıyasla daha moden yapılmıştır. Bunun dışında klasik yeşil görüntüden bıkanlar için binlerce farklı tema da yer alıyor.

Bu mod diğer Plus modları gibi görsel biçimde özelleştirmelere imkan veriyor. Uygulamanın kendi standart ara yüzü de WhatsApp uygulamasına kıyasla daha moden yapılmıştır. Bunun dışında klasik yeşil görüntüden bıkanlar için binlerce farklı tema da yer alıyor. Hız: Uygulamanın mesaj iletmesi, arayüz arasında ki geçişleri diğer Plus modları ile aynı seviyede.

Uygulamanın mesaj iletmesi, arayüz arasında ki geçişleri diğer Plus modları ile aynı seviyede. Kalite düşmeden video ve fotoğraf gönderimi: WhatsApp uygulamasında gönderilen fotoğraf ile videolar sıkıştırılma tekniği ile gönderiliyor. Bu teknik sayesinde boyuttan tasarruf sağlanarak uygulamayı kullananların medyalarını hızlı göndermeleri ile intenet tüketimlerinin azaltılması hedefleniyor. Fakat bunun dezavantajı gönderilen fotoğraf ile videoların kaliteleri daha düşük olarak gönderiliyor. WhatsApp Aero uygulamasında bu sıkıştırılma özelliği kaldırılarak, gönderilen fotoğraf ile videolarda herhangi bir kalite düşüşü yaşanmıyor.

WhatsApp uygulamasında gönderilen fotoğraf ile videolar sıkıştırılma tekniği ile gönderiliyor. Bu teknik sayesinde boyuttan tasarruf sağlanarak uygulamayı kullananların medyalarını hızlı göndermeleri ile intenet tüketimlerinin azaltılması hedefleniyor. Fakat bunun dezavantajı gönderilen fotoğraf ile videoların kaliteleri daha düşük olarak gönderiliyor. WhatsApp Aero uygulamasında bu sıkıştırılma özelliği kaldırılarak, gönderilen fotoğraf ile videolarda herhangi bir kalite düşüşü yaşanmıyor. Dolap özelliği: WhatsApp Aero uygulamasında orijinalinde olan gibi bir kilitleme özelliği bulunuyor. Bu sayede de herhangi ekstra bir uygulamaya ihtiyaç duymadan gönderdiğiniz mesajlara kilit koyabiliyorsunuz.

WhatsApp Aero uygulamasında orijinalinde olan gibi bir kilitleme özelliği bulunuyor. Bu sayede de herhangi ekstra bir uygulamaya ihtiyaç duymadan gönderdiğiniz mesajlara kilit koyabiliyorsunuz. Çıkartma paketleri: WhatsApp Aero uygulaması çıkartma paketleri bakımından da oldukça zengin içerik barındırıyor. Uygulamada yer alan birbirinden farklı çıkartmalar sayesinde sohbetlerinizi çok daha eğlenceli hale getirme fırsatı buluyorsunuz.

WhatsApp Aero uygulaması çıkartma paketleri bakımından da oldukça zengin içerik barındırıyor. Uygulamada yer alan birbirinden farklı çıkartmalar sayesinde sohbetlerinizi çok daha eğlenceli hale getirme fırsatı buluyorsunuz. Daha fazla gizlilik: WhatsApp Aero uygulaması ile daha çok gizlilik seçeneği sizlere sunuluyor. Ayrıca uygulamada, mesajınız iletildi, mesajınız okundu tik işaretlerini de gizleme imkanı buluyorsunuz.

WhatsApp Aero uygulaması ile daha çok gizlilik seçeneği sizlere sunuluyor. Ayrıca uygulamada, mesajınız iletildi, mesajınız okundu tik işaretlerini de gizleme imkanı buluyorsunuz. İndirmeler: Uygulamanın geliştiricisi: Hazar Bozkurt

Güncel sürümü:

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Son güncelleme:

v8.4053 MB17.09.2020