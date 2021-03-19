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WhatsApp açılmıyor, Instagram çöktü mü?

Milyonlarca WhatsApp ve Instagram kullanıcıları şu saatlerde uygulamalara erişimde problem yaşıyor. En çok merak edilen WhatsApp'ın neden açılmadığı ve Instagram çöktü mü? Açıklama yetkililerden geldi.

19 Mart 2021 Cuma 21:54
WhatsApp açılmıyor, Instagram çöktü mü?
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Edinilen bilgilere göre milyonlarca kullanıcısı olan uygulamalar WhatsApp ve Instagram'a akşam saatlerinde erişim problemi yaşamaya başladı. Kullanıcıların erişimde problem çektiği iki uygulamanın da çöktüğü ifade edildi. Tüm kullanıcılar neden erişimde sıkıntı yaşadıklarını merak ederken sorunla ilgili flaş bir açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan  yaşanan durum ile ilgili USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintilerin global çapta ve yurt dışı kaynaklı olduğunu aktardı.

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve fotoğraf paylaşma uygulaması olarak bilinen Instagram’a giriş yapılamaması hakkında yapılan bu açıklama ile kullanıcılar durumun geçici bir durum olmasına sevindi.

Kullanıcıların bu iki uygulamaya erişim sağlamaya Instagram’a giriş yapanlar ‘akış yenilenemedi’ hatasıyla karşılaşırken WhatsApp’ta ise ‘bağlanıyor’ ekranıyla karşılaştılar. Yaşanan bu durum ise akşam saatlerinde başladı.

 

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklama ile yurtdışı kaynaklı olan sorunun her iki uygulamada da problem kısa bir süre sonra düzeltildi.



Son Güncelleme: 19.03.2021 21:54
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppİnstagram
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