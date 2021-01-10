WhatsApp 8 Şubat güncellemesi gizlilik şartları nelerdir?

Whatsapp’ın 2021 yılına ait yayınladığı gizlilik ilkeleri tepkilere neden oldu. Uygulamanın güncel koşullarıyla gizlilik ilkesinin bulunduğu bildiride “Diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur.” Maddesi dikkat çeken nokta oldu. Açıklamaya göre 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren yeni güncellenen maddeler yürürlükte olacak.

8 Şubat Whatsapp güncellemesi ne?

Whatsapp 2021 yılı için düzenlenen yeni gizlilik ilkelerini kullanıcılarla paylaştı. Sahibi ABD’li teknoloji devi Facebook olan Whatsapp, Türkiye’de uygulamayı kullananlara, güncelleme şartlarını ve gizlilik ilkesini 8 Şubat tarihine kadar kabul etmeyenlerin Whatsapp’ı kullanamayacağını bildirdiği bir sözleşme yolladı. Yeni güncelleme AB ülkelerinde bulunan kullanıcıları etkilemezken, bildiride “Hesabınızı silmeyi tercih ediyor ve daha çok bilgi almak istiyor iseniz yardım merkezini ziyaret edebilirsiniz” ifadesi yer aldı.

Whatsapp’a ne oluyor, kapanacak mı?

Whatsapp’ın yaptığı açıklama doğrultusunda, uygulamanın yeni şartları ve gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli oluyor. Söz konusu tarih itibariyle şirketin yaptığı resmi açıklamalar doğrultusunda Whatsapp kullananların verileri, Facebookla paylaşılır hale getirilecek.

Güncelleme şartları ile gizlilik ilkesini 8 Şubat tarihine kadar kabul etmeyen kullanıcılar uygulamayı kullanamayacaklar. Ayrıca Whatsapp’ın açıklamasına göre AB ülkelerinde uygulamayı kullanan kişiler bu yeniliklerden etkilenmeyecekler.

Whatsapp kullanıcılarının hangi verilerine toplayabilecek?

Hesap Bilgileri Mesajlar Bağlantılar Durum Bilgisi İşlem ve Ödeme Verileri Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler Kullanım ve Kayıt Bilgileri Cihaz ve Bağlantı Bilgileri Konum Bilgileri Çerezler Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.) Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.) WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.) Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.) Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Toplanan veriler nasıl kullanılacak?

1. Yan hizmetler

2. Emniyet, güvenlik, bütünlük

3. Facebook şirketleri hakkındaki işletmeler

4. Kurumsal etkileşimler