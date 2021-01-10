İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı oldu
Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüs aşısı...
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan Uygun gözaltına alındı
Uyuşturucu kullanırken videoları yayınlanan Ümitcan...
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan Karacan Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Ünlü sunucudan kötü haber! Okan...
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...

WhatsApp 8 Şubat güncellemesi gizlilik şartları nelerdir?

Whatsapp tarafından yapılan “Ya bu şartları kabul edersiniz, ya da uygulamayı silersiniz” açıklamasına gelen tepkiler artıyor. Sosyal medyada gündem Whatsapp yeni güncellemeleri olurken, alternatif uygulamalar da gündeme çıkmaya başladı. Whattsap’ın yeni güncellemesi ile ilgili merak edilen her şey haberimizde!

10 Ocak 2021 Pazar 23:13
WhatsApp 8 Şubat güncellemesi gizlilik şartları nelerdir?
Takip Et:

Whatsapp’ın 2021 yılına ait yayınladığı gizlilik ilkeleri tepkilere neden oldu. Uygulamanın güncel koşullarıyla gizlilik ilkesinin bulunduğu bildiride “Diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur.” Maddesi dikkat çeken nokta oldu. Açıklamaya göre 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren yeni güncellenen maddeler yürürlükte olacak.

8 Şubat Whatsapp güncellemesi ne?

Whatsapp 2021 yılı için düzenlenen yeni gizlilik ilkelerini kullanıcılarla paylaştı. Sahibi ABD’li teknoloji devi Facebook olan Whatsapp, Türkiye’de uygulamayı kullananlara, güncelleme şartlarını ve gizlilik ilkesini 8 Şubat tarihine kadar kabul etmeyenlerin Whatsapp’ı kullanamayacağını bildirdiği bir sözleşme yolladı. Yeni güncelleme AB ülkelerinde bulunan kullanıcıları etkilemezken, bildiride “Hesabınızı silmeyi tercih ediyor ve daha çok bilgi almak istiyor iseniz yardım merkezini ziyaret edebilirsiniz” ifadesi yer aldı.

Whatsapp’a ne oluyor, kapanacak mı?

Whatsapp’ın yaptığı açıklama doğrultusunda, uygulamanın yeni şartları ve gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli oluyor. Söz konusu tarih itibariyle şirketin yaptığı resmi açıklamalar doğrultusunda Whatsapp kullananların verileri, Facebookla paylaşılır hale getirilecek.

Güncelleme şartları ile gizlilik ilkesini 8 Şubat tarihine kadar kabul etmeyen kullanıcılar uygulamayı kullanamayacaklar. Ayrıca Whatsapp’ın açıklamasına göre AB ülkelerinde uygulamayı kullanan kişiler bu yeniliklerden etkilenmeyecekler.

Whatsapp kullanıcılarının hangi verilerine toplayabilecek?

  1. Hesap Bilgileri
  2. Mesajlar
  3. Bağlantılar
  4. Durum Bilgisi
  5. İşlem ve Ödeme Verileri
  6. Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
  7. Kullanım ve Kayıt Bilgileri
  8. Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
  9. Konum Bilgileri
  10. Çerezler
  11. Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
  12. Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
  13. WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
  14. Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)
  15. Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Toplanan veriler nasıl kullanılacak?

1. Yan hizmetler

2. Emniyet, güvenlik, bütünlük

3. Facebook şirketleri hakkındaki işletmeler

4. Kurumsal etkileşimler



Son Güncelleme: 10.01.2021 23:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
WhatsAppGüncellemeGizlilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Whatsapp'ın yeni sözleşmesinin ardında Telegram yoğun ilgi görmeye başladı
Whatsapp'ın yeni sözleşmesinin ardında Telegram yoğun ilgi görmeye başladı
WhatsApp, uygulama mağazalarında 3. sıraya geriledi
WhatsApp, uygulama mağazalarında 3. sıraya geriledi
Hangi platformlar temsilcilik açtı: Dailymotion temsilcilik açan son platform oldu
Hangi platformlar temsilcilik açtı: Dailymotion temsilcilik açan son platform oldu
Google’dan sürpriz yenilik! “Çağrı kaydetme özelliği” geldi
Google’dan sürpriz yenilik! “Çağrı kaydetme özelliği” geldi
OnePlus Band tanıtım tarihi açıklandı! OnePlus Band özellikleri nelerdir?
OnePlus Band tanıtım tarihi açıklandı! OnePlus Band özellikleri nelerdir?
CES 2021 en iyi akıllı telefonları belirlendi
CES 2021 en iyi akıllı telefonları belirlendi

Popüler Haberler

Sosyal medya düzenlemesi maddeleri nelerdir? Instagram, Facebook, Twitter için TBMM'de kabul edilen sosyal medya yasası detayları
3.Kez Yapılacak Olan 1000 TL Yardım Ödemeleri Ne Zaman Başlayacak?
İnstagram keşfet bölümüne nasıl düşülür?
Samsun büyükşehir belediyesi iş ilanları ve personel alımı 10 Ocak 2021 Pazar
Yapı Kredi 60.000 TL kredi kampanyası
WhatsApp 8 Şubat güncellemesi gizlilik şartları nelerdir?
2021 veraset ve intikal vergisinde istisna durumlar nelerdir?
Koronavirüs kapsamında devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
SGK’dan prim iadesi talep edilebilme şartları nelerdir? SGK, SSK, emekli, Bağkur, herkesi ilgilendiriyor
3004 nitelik kodu nedir? Personel alımı 3004 nitelik kodu özel şart anlamı
Squat hareketi nedir? Doğru squat nasıl yapılır? Squatın faydaları ve çalıştırdığı kas grupları
TCMB faiz indirimi sonrası indirimli güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları
FIFA 2020 Oyunu tanıtıldı! Fifa 20 ile yeni gelen özellikler neler?
İŞKUR TYP Personeli Alım İlanı Yayımlandı! İŞKUR TYP Personel Alımı Başvuru Şartları ve Detayları
Türkiye’de Volkswagen fabrikası açılacak mı, ne zaman açılacak? Volkswagen fabrikasında için son gelişmeler
2021 evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2021 Evde bakım maaşı (parası) kaç TL?
MEB Onaylı Bilgisayar işletmenliği sertifikası nereden, hangi kurumlardan, nasıl alınır?
3179 nitelik kodu nedir? Personel alımı 3179 nitelik kodu özel şart anlamı
Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi verilen alanlar 2021
Süper emeklilik sisteminde emekli nasıl olunur? Süper emeklilik hangi parti zamanında çıktı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.