Whatsapp 8 Mart Adidas virüsü mesajı sakın açmayın!

Popüler mesajlaşma uygulaması arasında yer alan ve uzun zamandır sosyal medyada gündem olan WhatsApp, virüs yaydığı ortaya çıktı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması sebebiyle kullanıcılarına hediye mesajı gönderen popüler uygulama, dolandırıcılık ile gündeme geldi. İntenet ortamında “Adidas Kadınlar Günü Hediyesi!” veya “Adidas 1 milyon çift ayakkabı veriyor!” mesajları ortada dolaşırken siber güvenlik olaya el attı.

Siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, mesajla birlikte gönderilen “adidasshoe(nokta)buzz” linkine kesinlikle tıklanmaması gerektiği uyardı.

Mesaja tıklanması anında tüm cihazlara gönderiliyor!

Özel günleri kötü amaçlı kullanan kişilerin hedef noktası WhatsApp iken linke tıklanılması için oldukça cazip teklifler sunuluyor. Kadınlar Gününe özel 1 milyon çift ayakkabı hediye ettiğini belirten uygulama, mesaja tıklanıldığı anda kişi rehberinizdeki tüm isimlere mesajı gönderiyor.

Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu konu ile alakalı son dakika açıklaması yaparken dolandırıcılık yöntemleri için 4 önemli uyarılarda bulundu.

Bu uyarılar;