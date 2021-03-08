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Whatsapp 8 Mart Adidas virüsü mesajı sakın açmayın!

Popüler mesajlaşma uygulaması arasında yer alan WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile gündeme gelirken bu seferde dolandırıcılık konusu ile gündeme geldi. Spor giyim Adidas’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hediyesi mesajı dolandırıcılık yöntemi olduğu ortaya çıktı. WhatsApp 8 Mart Adidas’tan gelen 8 Mart Kadınlar günü mesajına dikkat!

08 Mart 2021 Pazartesi 16:08
Whatsapp 8 Mart Adidas virüsü mesajı sakın açmayın!
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Popüler mesajlaşma uygulaması arasında yer alan ve uzun zamandır sosyal medyada gündem olan WhatsApp, virüs yaydığı ortaya çıktı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması sebebiyle kullanıcılarına hediye mesajı gönderen popüler uygulama, dolandırıcılık ile gündeme geldi. İntenet ortamında “Adidas Kadınlar Günü Hediyesi!” veya “Adidas 1 milyon çift ayakkabı veriyor!” mesajları ortada dolaşırken siber güvenlik olaya el attı. 

Siber güvenlik kuruluşu Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, mesajla birlikte gönderilen “adidasshoe(nokta)buzz” linkine kesinlikle tıklanmaması gerektiği uyardı.

Mesaja tıklanması anında tüm cihazlara gönderiliyor!

Özel günleri kötü amaçlı kullanan kişilerin hedef noktası WhatsApp iken linke tıklanılması için oldukça cazip teklifler sunuluyor. Kadınlar Gününe özel 1 milyon çift ayakkabı hediye ettiğini belirten uygulama, mesaja tıklanıldığı anda kişi rehberinizdeki tüm isimlere mesajı gönderiyor.

Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu konu ile alakalı son dakika açıklaması yaparken dolandırıcılık yöntemleri için 4 önemli uyarılarda bulundu.

Bu uyarılar;

  1. Mesaj içeriğinde resimli logoların olması o mesajın güvenirliğini kanıtlamaz. Yani mesaj gerçek kurumdan gelmeye bilir.
  2. Mesaj sadece linke tıklanılmasını istese dahi linke tıklanmaması gerekir. Gelen mesajda sunulan ödül, linkte verilen bilgilerden daha küçükse ortalama bir mesajdır.
  3. Herhangi kampanya ve hediye gibi mesaj içeriğinin görülmesi durumunda sayfa bilgilerini ayrı web sayfası üzerinden site ismi girilerek kontrol edilmelidir.
  4. Bu tür saldırılardan ve dolandırıcılık mesajları almak istemiyorsanız, kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek uygulamalar mevcut. Mobil güvenlik çözümü kullanımı ile tehdit ortadan kalkacaktır.


Son Güncelleme: 08.03.2021 16:08
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppAdidasMesajDolandırıcı
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