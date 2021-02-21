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WhatsApp 2021 gizlilik sözleşmesini reddedenlerin hesaplarına ne olacak? Hesaplar pasife mi alınacak?

2021'e yeni bir gizlilik anlaşmasıyla giriş yapan WhatsApp, sözleşme onay tarihini 15 Mayısıs 2021'e erteledi. Anlaşmayı kabul etmeyenlerin hesaplarına bu tarih itibariyle neler olacağı duyuruldu.

21 Şubat 2021 Pazar 19:15
WhatsApp 2021 gizlilik sözleşmesini reddedenlerin hesaplarına ne olacak? Hesaplar pasife mi alınacak?
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Yeni gizlilik sözleşmesinin yayınlanmasından bu yana oldukça zor günler yaşayan WhatsApp, tepkilerin odağı olduktan sonra sözleşme onay son tarihini güncelledi ve 15 Mayısıs'a erteledi. Bu süre zarfında, yeni gizlilik sözleşmesini "doğru bir şekilde açıklamak" için çalıştı ve ifadelerini sık sık güncelledi.

Verilerini Facebook ile paylaşmaya rıza göstermeyen kullanıcıların hesaplarının silineceği biliniyor ancak şu ana kadar sürecin nasıl işleyeceğine dair kesin bir bilgi yok. WhatsApp, nihayet kullanıcıların kendilerine sorduğu bu önemli soruyu cevapladı ve yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenleri hangi sürecin beklediğini açıkladı.

Hesap bir süre pasif kalacak

15 Mayısıs'ta yeni WhatsApp gizlilik sözleşmesini hala kabul etmeyen hesaplar, gelen mesajlar ve hesaplarına yapılan aramalar hakkındaki bildirimleri birkaç gün boyunca görüntüleyebilecek, ancak bunları okumak veya yanıtlamak için uygulamayı kullanamayacak. Böylece uygulamaya erişim tamamen engellenecektir.

Ayrıca, sözleşmeyi kabul etmeyen hesaplar 120 gün boyunca "pasif" kalacak ve bu süre zarfında yeni sözleşmeyi geri dönerek kabul edebilecek. Bununla birlikte, hesap 120 gün sonra yeniden etkinleştirilmezse, otomatik olarak silinecektir. Bu, o zamana kadar yedeklemediyseniz tüm grup konuşmalarınızın ve medyanızın silineceği anlamına gelir. Bu konudaki tavsiyemiz, sözleşmeyi kabul etmeyi reddeden bir grupta iseniz, WhatsApp geçmişinizin tamamını yedeklemenizdir.

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 19:15
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Anahtar Kelimeler:
WhatsAppSözleşmeGizlilikFecabook
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