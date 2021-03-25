Web WhatsApp görüntülü arama nasıl yapılır? Görüntülü görüşme nasıl kullanılır​?

WhatsApp Web uygulaması kullanıcıların bilgisayarlarına akıllı mobil cihazlarında bulunan WhatsApp uygulaması aracılığıyla karekod okutmasının ardından WhatsApp bilgilerini bilgisayarlarına aktarmalarına ve bilgisayarları üzerinden rahatlıkla mesajlaşmalarını sağlamaktadır.

WhatsApp Web'de görüntülü arama nasıl yapılıyor?

Masa başı çalışanların vazgeçilmezlerinden biri olan WhatsApp Web'in en büyük sıkıntılarından biri arama yapabilme imkanının olmamasıydı. Ancak yeni bir özellik kararı alındı. Artık WhatsApp Web kullanıcıları görüntülü arama yapabilecek.

WhatsApp Web'in görüntülü arama özelliği hâlâ aktif hale gelmedi. Kısa bir süre içerisinde yeni özelliğin aktif hale getirileceği düşünülmektedir. Hürriyet'te yayınlanan bir haberde ise artık bilgi kirliliği ortadan kalkacak. Çift tik işaretinin yanına büyüteç işaretinin konulacağı ve böylelikle arama motorlarından arama sağlanabilecek.