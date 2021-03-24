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Web sitesinden gelen bildirimler nasıl kapatılır? Web ve uygulama bildirimleri kapatma

Google Chrome web sitelerinden gelen rahatsız edici bildirimler nasıl kapatılır? Bu rahatsız edici içerikler nasıl engellenir? İnternet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Nasıl kurtabiliriz bu bildirimlerden aşağıda anlatıldı.

24 Mart 2021 Çarşamba 08:02
Web sitesinden gelen bildirimler nasıl kapatılır? Web ve uygulama bildirimleri kapatma
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Son zamanlarda telefonda ve intenette gezinirken birçok web sitesi rahatsız edici bildirimler gösteriyor. Eğer siz de bu bildirimlerden kurtulmak istiyorsanız bu sıkıntıdan nasıl kurtulacağınızı aşağıda anlatıldı.

Google Chrome’dan size gelen rahatsız edici bildirimler gösteren siteyi açın ve adres satırının solundaki kilit işaretine tıklayın.

Ekranınıza aşağıdaki resimde gördüğünüz sayfa gelecek. Burada “Bildirimler” yazan yere tıklayıp “Engelle” olarak ayarlayın.

Bunu yaptıktan sonra bu site size rahatsız edici bildirimler gönderemez.



Son Güncelleme: 24.03.2021 08:02
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Anahtar Kelimeler:
Google Chrome BildirimleriWeb Sitesi
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