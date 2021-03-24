Web sitesinden gelen bildirimler nasıl kapatılır? Web ve uygulama bildirimleri kapatma

Son zamanlarda telefonda ve intenette gezinirken birçok web sitesi rahatsız edici bildirimler gösteriyor. Eğer siz de bu bildirimlerden kurtulmak istiyorsanız bu sıkıntıdan nasıl kurtulacağınızı aşağıda anlatıldı.

Google Chrome’dan size gelen rahatsız edici bildirimler gösteren siteyi açın ve adres satırının solundaki kilit işaretine tıklayın.

Ekranınıza aşağıdaki resimde gördüğünüz sayfa gelecek. Burada “Bildirimler” yazan yere tıklayıp “Engelle” olarak ayarlayın.

Bunu yaptıktan sonra bu site size rahatsız edici bildirimler gönderemez.