Waymo sürücüsüz otomobil uygulamasını halka açmak istiyor

Waymo sürücüsüz otomobillerini ABD’nin Phoenix kentinde bir süredir test etmekteydi. Test içerisinde araçları tamamen sürücüsüz olarak çalıştıran Waymo, One servisiyle araçlarını halka açmak için çalışmalara başladı.

Sürücüsüz taksiler çalışacak

Güvenlik şoförü olacak

Uygulama kullanıcıları içinde sürücüsü olmayan araçları taksi olarak çağırıp diledikleri yere gidecek. Waymo CEO’su John Krafcik’in yaptığı açıklamalarda bütün araçların yüzde 100 sürücüsüz olarak çalışacağına yer verildi. Bu hizmetin ise Phoneix içinde 75 kilometrekarelik bir alanda olacak.

Yasal olarak yüzde 100 otonom araçlar için henüz izin verilmediği için araçlar için merkezde bir güvenlik şoförü olacak. Sürücü kameralar üzerinden aracı kontrol edip yolunda gitmeyen bir durum olduğunda aracı kontrol edebilecek.

ABD halkı hali hazırda otonom araçlara karşı büyük bir direnç gösterse de, ABD’deki araştırmalarda halkın yüzde 48’inin otonom taksilere asla binmeyeceği ve güvenmeyeceği ortaya çıktı.