Waymo sürücüsüz otomobil uygulamasını halka açmak istiyor

Waymo sürücüsüz otomobillerini ABD’nin Phoenix kentinde bir süredir test etmekteydi. Test içerisinde araçları tamamen sürücüsüz olarak çalıştıran Waymo, One servisiyle araçlarını halka açmak için çalışmalara başladı.
Sürücüsüz taksiler çalışacak
Güvenlik şoförü olacak
Yasal olarak yüzde 100 otonom araçlar için henüz izin verilmediği için araçlar için merkezde bir güvenlik şoförü olacak. Sürücü kameralar üzerinden aracı kontrol edip yolunda gitmeyen bir durum olduğunda aracı kontrol edebilecek.
ABD halkı hali hazırda otonom araçlara karşı büyük bir direnç gösterse de, ABD’deki araştırmalarda halkın yüzde 48’inin otonom taksilere asla binmeyeceği ve güvenmeyeceği ortaya çıktı.
Son Güncelleme: 12.10.2020 21:25