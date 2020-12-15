WatchOS 7.2 güncellemesi yenilikleri neler?

Apple, Fitness Plus adlı yeni abonelik sistemini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Yeni yayınlanan güncellemenin ardından Apple Watch ve Fitness Plus senkronize ediliyor. Yani, yeni geliştirilen spor hizmeti ile desteklenen akıllı saat, güncelleme ile birlikte artık yeni kardiyo fitness bildirimlerine sahip oluyor.

Apple özellikle akıllı saat alanında spor ve fitness’a yönelik yenilikler ortaya koyuyor. İşte Fitness Plus abonelik sistemi de bu yeniliklerin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Saat ile bu yeni hizmeti birbirine daha da yaklaştıran yeni güncelleme; kolay senkronize olma, ölçümleri takip etme, izlenen dersleri tekrar izleme, etkinlik halkasının genişlemesi gibi birbirinden güzel yenilikleri içeriyor.

Yenilenen güncelleme ile birlikte Apple Watch, egzersiz yaparken vücudunuzun tüketeceği maksimum oksijen miktarını ölçebiliyor. Daha önce de bu ölçümü yapabilen Apple, yenilenen güncelleme sayesinde bu ölçümü daha detaylı ve düşük aralıkları da destekleyerek yapacak.

Ayrıca bu yeni özellik, İPhone’daki sağlık uygulamasında kişilere göre ayarlanabiliyor. Kardiyo fitness seviyeleri, 20 yaş ve üzeri kullanıcılar için yüksek, ortalamanın üstü, ortalamanın altı ya da düşük olan ve yaşa gire tahmin edilebilen aralıklarda hizmet veriyor. Ayrıca Apple, gönderdiği bildirimler ile kardiyo formunuzun düşük seviyede olup olmadığı konusunda da sizi bilgilendiriyor. Bu sayede de kullanıcılara motivasyon sağlıyor.

Güncellemeyi yüklemek için ilk olarak İPhone’unuzda Watch uygulamasını açmalısınız. Ardından da Genel > Yazılım Güncelleme adımlarını izlemelisiniz.