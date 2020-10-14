Volkswagen Taos – Yeni SUV modeli Ekimde piyasaya çıkacak!

Volkswagen Taos Puebla fabrikasında üretilecek. Yeni crossover Ekim ayında piyasaya sürülecek ve 2021'de satışa çıkacak.

Volkswagen, bu iki motoru 7 ileri çift kavramalı şanzımanla eşleştiriyor. Volkswagen, Güney Amerika'daki Tarek ve Çin'deki Tarou'ya benzeyecek.

Model, 150 hp üretebilen 1.4 litrelik bir turboşarj ile donatılmıştır.

Volkswagen Taos, 186 beygir gücünde isteğe bağlı 2.0 litrelik bir motor sunuyor. Uzun led ışıkları ile benzer ürünlerden ayrılır.

Kuzey Amerikalı müşterilerin tercihlerine göre üretildiği vurgulanmaktadır.

Tiguan yönetimindeki Tauss, markanın yeni crossover'ı olacak. Araba Meksika'da üretilecek ve Kuzey Amerikalı müşterilere sergilenecek ve şu anda test aşamasında.

Volkswagen Amerika Ürün ve Strateji Müdürü Hein Schafer, yeni modeli tanıtırken şunları söyledi: "Volkswagen ailesinin yeni bir üyesini tanıttığımız için çok mutluyuz. Bu ismi seçmek bizim için zor. Ama sonunda Taos, New Mexico'nun araca uygun olduğuna karar verdik. Küçük olmasına rağmen, Dawes hala birçok harika şey sunuyor. Yeni modelin ruhunu yansıtacak.

Kavşağın standart işlev listesi, arka kavşak trafik uyarısı ve kör nokta izleme sistemi, yeni güvenlik teknolojisi, yaya algılamalı otomatik acil frenleme ve hız sabitleyiciyi içerir. Bu yenilikler arasında şerit tutma yardımı ve otomatik uzun farlar yer alıyor.

Çin pazarı Tharu, 175.3 inç uzunluğunda ve Amerikan pazarı Tiguan'dan 10 inç daha kısa. Tharu'nun daha küçük boyutunun daha az kargo alanı sağladığı öngörülebilir ve Tharu, arka koltukların arkasında yaklaşık 16,1 fit küp olacak şekilde düzenlenmiştir.

Arka koltuk arkalığını katladığınızda 54,5 metreküp alan elde edersiniz. Tiguana ile karşılaştırıldığında, Tiguana'nın arka alanı 37,6 fit küp ve iki ön koltuğun arkası 73,5 fit küp.

https://youtu.be/t3sD9vPLbdQ