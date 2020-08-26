Volkswagen ilk elektrikli SUV otomobili iD.4'ün seri üretimine başladı

Volkswagen ID.4 seri üretimi başladı. Markanın ilk ve tamamen elektrikli SUV otomobili ID.4 seri üretimi Zwickau’da başladı. Eylül ayı sonu itibariyle Dünya prömiyeri yapması beklenen ID.4 Türkiye’de satışa çıkarılacak ilk tam elektrikli Volkswagen model olacak.

Volkswagen Grubu tarafından 11 milyar Euro’luk bölüm Volkswagen’e ayrılmış olacak. 2025’de 1.5 milyon elektrikli otomobil üretimi hedefleyen Volkswagen’in 2024’e kadar 33 milyar Euro yatırım yapmayı hedefliyor.

Volkswagen ID.4 seri üretime geçti

Dünyanın en hızlı büyüyen segmentlerinden kompakt SUV sınıfındaki model yelpazesi içerisine full elektrikli model ekleyen Volkswagen, ilerleyen dönemde ID.4’ü Avrupa, Çin ve daha sonra ABD pazarına sunmayı hedefliyor.

Zwickau tesisi tarafından Avrupa’nın en büyük ve verimli elektrikli otomobil fabrikası olacak. Volkswagen’in küresel üretim ağı dönüşümünde öncülük yapacak. Elektrikli SUV araç üretiminin uluslararası düzeyde gerçekleştirilmesine dair hazırlıklar da bütün hızıyla sürüyor.

Volkswagen’in ilk elektrikli SUV otomobili ID.4, tamamen elektrikli modellerden olduğundan Modüler Elektrik Platformu teknolojisine dayanmaktadır. 500 kmlik menzile sahip otomobil geniş iç hacmi ile ultra moden dış tasarımıyla dikkatleri çekmektedir.

SUV, ilk etapta arkadan itişli olarak pazara sunulacakken, ilerleyen dönemde elektrikli dört tekerlekten çekişli versiyonda pazardaki yerini alacak. Yüksek voltajlı batarya ve sürüş dinamikleri noktasında son derece başarılı AKS yükü dağılımına sahip otomobil düşük ağırlık merkezi için gövdenin altına yerleştirilmiştir.

Türkiye’de tam elektrikli Volkswagen olacak

Alman otomotiv devi Volkswagen, ID4 Almanya’da üretilip dünya pazarına sunulacak. Söz konusu model Türkiye’deki ilk elektrikli araç niteliği de taşıyacak. Elektrikli crossover modeli ID4’ün üretimi için geri sayım başladı ve firma Avrupa ve ABD tesisleri için de üretimlerini artıracak.