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Vodafone'dan operatör kullanıcılarına 5 GB hediye internet kampanyası!

Vodafone'dan operatör kullanıcıları için 5 GB hediye internet kampanyası düzenleniyor. Gerekli şartları sağlayan kullanıcılara hediye internet fırsatı sunulacak.

02 Eylül 2020 Çarşamba 16:48
Vodafone'dan operatör kullanıcılarına 5 GB hediye internet kampanyası!
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Vodafone hediye intenet kampanyası içerisine yenisi eklenmiştir. Vodafone Yanımda uygulamasını yükleyen bütün kullanıcılara 5 GB hediye intenet verilmektedir. Vodafone tarafından tanımlanan hediye inteneti 7 gün kullanabilirsiniz.

Vodafone tarafından sağlanan kampanya çerçevesinde 5 GB hediye inteneti 1 hafta kullanma hakkı tanımlanacaktır.

Vodafone 5 GB intenet hediyesi


Vodafone Yanımda uygulamasını indirmiş aboneler için haftalık 5 GB hediye tanımlanmaktadır. Vodafone 5 GB hediye inteneti ücretsiz olarak elde ederken yapmanız gerekenler kolaylıkla addedilebilmektedir.

Vodafone 5 GB hediye intenet nasıl kazanılır?

Vodafone 5 GB hediye inteneti kolaylıkla kazanabilirsiniz. Vodafone faturasız hat sahipleri App Store veya Google Play Store’den indirip haftalık 5 GB hediye intenet kazanabiliyor.

Vodafone 5 GB hediye inteneti kazanırken, faturasız hatta sahip olmanız ve Yanımda uygulamasını ilk kez indiriyor olmanız gerekmektedir. Vodafone Yanımda uygulamasına giriş yapıp uygulamadaki Ek Paketler bölümünde hattınıza tanımlanan haftalık 5 GB hediye inteneti kullanıma açabilirsiniz.



Son Güncelleme: 02.09.2020 16:48
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