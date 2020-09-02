Vodafone'dan operatör kullanıcılarına 5 GB hediye internet kampanyası!

Vodafone hediye intenet kampanyası içerisine yenisi eklenmiştir. Vodafone Yanımda uygulamasını yükleyen bütün kullanıcılara 5 GB hediye intenet verilmektedir. Vodafone tarafından tanımlanan hediye inteneti 7 gün kullanabilirsiniz.

Vodafone tarafından sağlanan kampanya çerçevesinde 5 GB hediye inteneti 1 hafta kullanma hakkı tanımlanacaktır.

Vodafone 5 GB intenet hediyesi

Vodafone 5 GB hediye intenet nasıl kazanılır?

Vodafone Yanımda uygulamasını indirmiş aboneler için haftalık 5 GB hediye tanımlanmaktadır. Vodafone 5 GB hediye inteneti ücretsiz olarak elde ederken yapmanız gerekenler kolaylıkla addedilebilmektedir.

Vodafone 5 GB hediye inteneti kolaylıkla kazanabilirsiniz. Vodafone faturasız hat sahipleri App Store veya Google Play Store’den indirip haftalık 5 GB hediye intenet kazanabiliyor.

Vodafone 5 GB hediye inteneti kazanırken, faturasız hatta sahip olmanız ve Yanımda uygulamasını ilk kez indiriyor olmanız gerekmektedir. Vodafone Yanımda uygulamasına giriş yapıp uygulamadaki Ek Paketler bölümünde hattınıza tanımlanan haftalık 5 GB hediye inteneti kullanıma açabilirsiniz.