Vodafone'dan müşterilerine hediye internet kampanyaları!

Vodafone’dan müşterilerini sevindirecek haber! Vodafone müşterilerine 6 aylık bedava intenet vereceğini açıkladı. Hattını Vodafone’a taşıyan ya da yeni hat alacak olan kişilere sağlanan bu imkanla beraber 6 aylık bedava intenet sağlanacak.

En az 5 GB intenet olmak üzere 10 GB’a kadar verilecek olan intenet kampanyasından faydalanmak için ise yeni Vodafone’lu olmak gerekiyor. Vodafone Yanımda uygulamasında bulunan çarkı çeviren kişilerin garanti 5 ila 10 GB arasında intenet kazanması sağlanıyor.

Hediye kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin Vodafone Yanımda uygulamasını indirdikten sonra telefon numarası ve şifre ile giriş yaparak Fırsatlar Dünyasında yer alan çarkı ayda dört kez çevirmeleri gerekiyor. Uygulama aynı zamanda kullanım bilgileri, güncel fatura, SMS dakika ve intenet haklarını görmeyi de sağlıyor.