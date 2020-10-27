Vodafone'dan dev kampanya! Bedava internet kazanmak ister misiniz?

Vodafone Çark ile 20 GB hediye intenet müjdesi!
"Çarkıfelek" oyunu ile Vodafone Yanımda uygulamasında oynayabilir, artık 20 GB intenet hediyesi alabilirsiniz. Çark oyununun önceki sürümünde hediye İntenet paketi 5 GB'dı ve şimdi 20 GB'a kadar teklif sunuyor.
Vodafone Çark dilimleri değişti: Daha fazla bedava intenet kazanma şansınız arttı!
Yenilenen Vodafone Çark oyunu nasıl oynanır?
Vodafone'un çark oyunu sayesinde 20 GB hediyelik intenet kazanma şansı elde etmek çok kolay. Tek yapmanız gereken uygulamayı açıp çarkı döndürmek ve hediye intenet paketinizi yaklaşık% 40 şansla kazanmak. Vodafone çark oyununda en büyük fırsatın hediyesi bir veya iki günlük GB İntenettir. Dört gün veya bir haftada kazanmak arık mümkün.
Son Güncelleme: 27.10.2020 10:23