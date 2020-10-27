Vodafone'dan dev kampanya! Bedava internet kazanmak ister misiniz?

Vodafone Çark ile 20 GB hediye intenet müjdesi!

"Çarkıfelek" oyunu ile Vodafone Yanımda uygulamasında oynayabilir, artık 20 GB intenet hediyesi alabilirsiniz. Çark oyununun önceki sürümünde hediye İntenet paketi 5 GB'dı ve şimdi 20 GB'a kadar teklif sunuyor.

Vodafone Çark dilimleri değişti: Daha fazla bedava intenet kazanma şansınız arttı!

Yenilenen Vodafone Çark oyunu nasıl oynanır?

Yanımda uygulamasında oynanan "Çarkıfelek" oyununun yeni sürümünde artık "Çarkıfelek" İntenetinde kaç GB hediye kazanabileceğinizi belirten bir ifade yok . 20 GB hediye intenet imkanı. Bu uygulamadaki çark oyununda üç dilim "İntenet", iki dilim "Pas", iki dilim "Sürpriz" ve bir dilim "Dakika" olarak temsil edilen 8 dilim bulunmaktadır. Bu nedenle Vodafone, tüm müşterilere çevrimiçi olarak 20 GB'a kadar hediye alma fırsatı sağlayan büyük ölçekli bir etkinlik başlattı.

Vodafone'un çark oyunu sayesinde 20 GB hediyelik intenet kazanma şansı elde etmek çok kolay. Tek yapmanız gereken uygulamayı açıp çarkı döndürmek ve hediye intenet paketinizi yaklaşık% 40 şansla kazanmak. Vodafone çark oyununda en büyük fırsatın hediyesi bir veya iki günlük GB İntenettir. Dört gün veya bir haftada kazanmak arık mümkün.