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Vodafone'dan bedava internet kampanyası! Hattını taşıyanlara bol bol GB imkanı!

Vodafone kullanıcılarına özel kampanyalar yapmaya devam etmektedir. Kullanıcılarına sağlamış olduğu 2020 yılının ağustos ayına özel bedava internet ve özel paketler rakip operatörleri gölgede bırakacak türden. Ayrıca hattını Vodafone taşıyanlara özel bedava internet kampanyaları.

22 Ekim 2020 Perşembe 03:16
Vodafone'dan bedava internet kampanyası! Hattını taşıyanlara bol bol GB imkanı!
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Vodafone’a Hoş Geldin Kampanyası ile 20 GB Bedava İntenet 

Cep telefonu operatörleri arasında şiddetli rekabet, ücretsiz intenet şeklinde vatandaşlara geri dönmeye devam ediyor.

Turkcell ve Türk Telekom operatörleri tarafından başlatılan ücretsiz intenet kampanyasına bir cevapda Vodafone'dan geliyor. Özellikle cep telefonu numarası transfer işlemlerine verilen bedava intenet numarası sayısında önemli artışa rağmen Vodofone, abonelik transfer işlemlerine kapı açarak 20 GB bedava intenet kullanma imkânı sağladı.


Vodafone kullanıcılarına yönelik yeni kampanyası kapsamında ilk ay 20 GB'a kadar bedava intenet kazanma fırsatı sunuyor. Vodafone abonelerine numara taşıma, yeni numara başvurusu veya faturalı hatlardan faturasız hatlara geçiş dahil olmak üzere 1 ay süreyle 10 GB veya 20 GB ücretsiz İntenet sağlıyor.

Vodafone Arkadaşını Davet Et Kampanyası ile 15 GB Bedava İntenet 

Vodafone'a arkadaşlarını davet eden kişiler aylık 15 GB bedava intenet kazanma şansına sahip oluyor. Vodafone yanımda uygulaması üzerinden arkadaşlarınızı Vodafone abonesi olmaya davet etmeniz yeterlidir, arkadaşlarınız bu daveti kabul ettikleri sürece üye olabilirler. Etkinlikten yararlananlar, kendilerine ve Vodafone kullanıcılarına aynı anda yüklenecek olan 15 GB'lık hediye intenet yüklemesini yapacaklardır. Ayrıca hediye olarak yüklenen 15 GB hediye intenette 3 ay geçerlidir ve sürekli olarak kullanılabilir.

Vodafone Yanımda Uygulamasını İndir, Anında 5 GB Bedava İntenet Kazan! 

Tüm Vodafone aboneleri için anında bedava intenet kazanmanın en kolay yolu Vodafone uygulamasını indirmektir. Telefonuna ilk kez Yanımda Vodafone uygulamasını yükleyen herkes, haftalık 5 GB intenet hediye paketi alacak ve hemen kullanıma sunulacak.



Son Güncelleme: 22.10.2020 03:16
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VodafoneGBInternetMobilCep
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