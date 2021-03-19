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Vodafone yanımda uygulamasına açılmıyor, ne yapabilirim? Vodafone yanımda uygulaması giriş sorunu çözümü

Vodafone Yanımda kullanıcıları tarafından uygulamaya giriş sorununun neden kaynaklandığı pek çok kez araştırılmaya başlandı. Vodafone Yanımda uygulamasına neden girilmiyor, bu sorun nasıl çözülebilir? İşte uygulamaya giriş yöntemlerini sizler için derledik.

19 Mart 2021 Cuma 20:15
Vodafone yanımda uygulamasına açılmıyor, ne yapabilirim? Vodafone yanımda uygulaması giriş sorunu çözümü
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Vodafone Yanımda uygulaması ile vodafone kullanıcıları ugulama üzerinden fatura ödeme, fatura bilgisi öğrenme, TL yükleme gibi pek çok işlemi hızlı bir şekilde yapabiliyor.

Faturalı ve faturaz hat kullanıcılarının pek çoğu işlemlerini bayiliklere gitmeden dijital ortamdan, akıllı telefon ve bigisayarlarından hızlı bir şekilde Vodafone Yanımda uygulaması ile halledebilmelerini sağlıyor.

Ancak Vodafone hat kullanıcıları ve uygulama sahipleri uygulamay girememekten şikayetçi olmaya başladı. Uygulamaya girerkem kırmızı erkanın çıkması sorununun nedeni merak edildi.

Vodafone Yanımda Nedir?

Vodafone tarafından Vodafone müşterileri için geliştirilen kullanıcıların işlemlerini hızlı ve tasarruflu yapmalarını sağlayan bir uygulamadır. Uygulama Google Play ve Appstore üzerinden hızlı bir şekilde indirilebilmektedir.

Uygulamaya sahip müşteriler, Vodafone kanallarını takip edip kanallardaki çekilişlere katılabiliyor ve bir çok hediye sahibi olabiliyor.

Bunun yanında kullanıcılar faatura detaylarına dair bilgilerini öğrenip fatura ödeme işlemlerini de yapabiliyorlar.

Aboneler tariferlerle ilgili ayrınlara ve geçebileceği diğer tarifelerle ilgili detaylara gözatabiliyorlar. Ayrıca zamanda tarife bitiş tarihini, taahhüt cayma bedelini öğrenebiliyorlar.

Korona virüs kapsamları çerçevesinde uygulammayı indirmediyseniz indirerek kullanmanızı tavsiye diyoruz. Böylece bayiliklerle ya da mağazalarla işmlerinizi gerçekleştirmeniz yerine uygulama üzerinden işlemlerizi yaparak daha tedbirli olmuş olursunuz.

Vodafone Yanımda neden açılmıyor?

Genelde uygulamada yaplan güncelleme sebebi ile bu sorun oluşabiliyor. Bunun için uygulamanın son verisyonun yükleyiniz.

Uygualamaya giriş yapamıyorsanız Google Play ve Appstıre üzerinden güncellemeyi deneyin.

Bazen de uygulamanın açılmaması teknik bir sebepten olabiliyor bunun için bir süre bekleyin.

Şayet uygulamay acil bir şekilde girmeniz gerekiyorsa Vodafone Yanımda Uygulamasının APK versiyonunu intenetten indirmenizi öneriyoruz.

İndirmiş olduğunuz Vodafone Yanımda APK ile sorunsuz bir şekilde giriş yapabilirsiniz.

APK indirebilmek iöin telefonunuzda veya bilgisayarınızda olan Vodafone Yanımda uygulamasını kaldırmalısınız.

Vodafone Yanımda açılmıyor ne yapmalıyım?

İlk olarak uygulamanın telefonunuzda yüklu olup olmadığına bakın. Daha sonra Google Play ve Appstore'dan güncelleme yapın.

Güncellemeye rağmen hala giriş yapamıyorsanız telefonunuzdaki uygulamayı silin ardından tekrar yükleyin.

Hala uyguamayı yüklemize rağmen giriş yapamıyorsanız uygulsmsyı silin ve intenet üzerinden Vodafone Yanımda APK iniripi sorununuzu çözebilirsiniz.

Uygulama ile ilgili arıza bilgisi detayları olup olmadığını Vodafone Müşteri Hizmetlerini arayarak yada canlı teknik destek üzerinden öğrenebilirsiniz.

Vodafone müşteri hizmetlerine Vodafone hattınızdan 542’yi; diğer GSM operatörlerinden veya sabit hatlardan da 054254200 00 numaralarını arayarak, bağlanabilirsiniz.

Buna rağmen bir sonuç alamadıysanız en son olarak size en yakın Vodafone bayisine ya da mağazasına giderek yardım alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 19.03.2021 20:15
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VodafoneYardımYanımda
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