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Vodafone ücretsiz 3 GB ücretsiz internet için Vodafone Seni Seviyorum testi

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Vodafone ücretsiz 3 GB ücretsiz internet için Vodafone Seni Seviyorum testi haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Vodafone ücretsiz 3 GB ücretsiz internet için Vodafone Seni Seviyorum testi haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 1 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 13:08
Vodafone ücretsiz 3 GB ücretsiz internet için Vodafone Seni Seviyorum testi
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Vodafone bedava intenet kampanyaları içerisine yenileri de eklenmeye başladı. 2020 ücretsiz Vodafone intenet kampanyası çerçevesinde Vodafone Seviyorum bedava intenet paketi sunuluyor. 5 yılı aşkın süre ücretsiz intenet kazanma olanağı Vodafone Seviyorum testine Turkcell, Türk Telekom ve diğer operatör kullanıcıları için de sağlanıyor.

Vodafone Seni Seviyorum testi nerede?

Vodafone ile ücretsiz intenet kazanabilirsiniz. Vodafone Seviyorum testi ekranına giriş yapıp hemen başlayabilirsiniz. İlk etapta 5 yıl ücretsiz intenet kazanma olanağı sağlanırken, ikinci bölümde 24 saat geçerli 3 GB intenet şansı sağlanıyor.


Son günlerdeki en eğlenceli ücretsiz hediye kampanyası Vodafone Seviyorum’a son derece basit bir şekilde katılabilirsiniz. Test ekranına giriş yapıp çözmeye hemen başlayabilirsiniz. Kampanyada anket doldurma işlemiyle ücretsiz intenet olanağından yararlanabilirsiniz.

Vodafone Seviyorum testi ile 3 GB ücretsiz olarak intenet kazanma şansı sağlanıyor. Anketteki 1 kişiyeyse 5 yıl sınırsız intenet kullanımı hakkı sağlanacak.  

Vodafone seviyorum kampanyasına https://www.vodafone.com.tr/seviyoruminteneti/#/ adresinden katılabilirsiniz.



Son Güncelleme: 01.09.2020 13:08
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Anahtar Kelimeler:
Vodafone Seni SeviyorumVodafone
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