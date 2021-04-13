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Vodafone, Turkcell, Türk Telekom ramazan kampanyaları ve internet hediye kampanyaları 2021

Ramazan'da sevdiklerinizle doya doya konuşma fırsatını sunan operatörler çeşitli kampanyalarla dakikalar ve internet hediye etmeye devam ediyor. Pandemi döneminde iletişim aracı olarak sadece telefon görüşmeleri sıklaşmaya başladı. Bundan ötürü operatörlerde Ramazan ayında özel kampanyalar ve hediyeler sunarak kullanıcıların yüzünü güldürdü. İşte tüm detaylar burada!

13 Nisan 2021 Salı 16:03
Vodafone, Turkcell, Türk Telekom ramazan kampanyaları ve internet hediye kampanyaları 2021
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, farklı operatörler kampanya yapmaya başladı. Salgın döneminde de sıkça kullanılan telefon, vatandaşın daha rahat iletişim halinde olmasını sağlamak amacıyla hediye vermeye devam ediyor. 

GSM operatörleri Ramazan ayında iletişim kopukluğu yaşanmasın, herkes sevdiğiyle rahat görüşsün diye birbirinden farklı hediyeler ve kampanyalar yaparak kullanıcıların yüzünü güldürdü. Her fırsatta indirim ve hediye yapmaya giden operatörler, bu ay Ramazan için özel kampanya ve hediyelerle sevindirmeye karar verdi. 

Asıl amaç operatör tanıtımı yaparak, kullanıcıları kendine çekmek olsa da yapılan fırsatlar cazip hale gelerek,operatör değiştiren çok olmaya başladı. 

Birbirinden hesaplı ve içeriği dolu dolu olan kampanyalarla kullanıcılar hangi operatörü seçeceğini şaşırıyor. 

İntenetten, yenilikten, hızlı haber akımından geri kalmamak için ve Instagram, Twitter, Facebook gibi uygulamalarda devamlı aktif olmak için çeşitlik kampanyalar bu Ramazan'da sizlerle! Hediye olarak verilen intenet paketlerinde bir azalma olmayacağını haberi bildirildi. 

Şu konuda bilgilendirme yapmamız gerekiyor, kendi intenet paketinizin hızlılığını bedava veya kampanya olarak verilen intenet hızıyla bir tutmayın. Kendi intenetiniz her zaman daha hızlı olacaktır. 

İntenet paketlerinde ne kadar süreyle kullanacağınız, size gelen sms lerde belirtilmiştir. Bu konuda dikkatli kullanarak intenet sürenizin bitmesine yakın tarihlere dikkat ederek kullanın.

Turkcell'in Ramazan Ayı'na özel kampanyası; Salla Kazan hizmeti sayesinde intenetiniz kullandıkça bitmeyecek gibi olacak. Bu kampanya sayesinde istediğiniz kadar intenette zaman geçirebileceksiniz. Salla kazan kampanyasında, “Haftalık 1 GB, Günlük 1 GB ve Haftalık Sahur 1 GB” içeriği mevcuttur. 

Vodafone Ramazan Ayı'na özel kampanyası; Kullanıcılarını memnun etmek için her fırsatı değerlendiren operatör, hiçbir fırsatı kaçırmıyor. 20GB intenetini 20 TL ye satarak özellikle intenet bağımlılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. 

Faturasız Vodafone hattınız varsa,

Kampanyadan sadece bir defa yararlanabilecekseniz,

30 gün kullanabileceğiniz,

Yenilenmeyeceği için iptal etmenize gerek kalmayan kampayalara sahip olabilirsiniz.

Turk Telekom Ramazan Ayı'na özel kampanyası; Gece 02.00-06.00 saatlerinde kullanacağınız 10GB intenet hizmeti ile faturasız hat sahipleriyle SAHUR 5555 yazarak 10GB intenete sahip olabilirsiniz. 

 




Son Güncelleme: 13.04.2021 16:03
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Anahtar Kelimeler:
VodafoneTurkcellTürk TelekomRamazanKampanyalar
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