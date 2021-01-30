Vodafone Süpermarket Yanımda ile 10 GB bedava internet kampanyası

Vodafone 10 GB bedava kampanyası kapsamında Vodafone müşterileri uygulama üzerinden süpermarket yanımda sayfasına giriş yaptıklarında 10 GB bedava intenet alacaklar.

Yanımda uygulamasına giriş yaparak mutfak alışverişi yaparak bedava intenet kazanırsınız, 100 TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL indirim ve 10 GB bedava intenet kazanacaksınız. Süpermarket, ilk satın alma işleminde 10 GB ve sonraki satın alma işlemlerinde 2 GB ücretsiz intenetin sahibi olabilirsiniz.

Vodafone Süpermarket nedir?

Vodafone süpermarket yanımda, Vodafone yanımda uygulaması üzerinden kullanabileceğiniz bir online alışveriş mağazası. Vodafone müşterileri için özel olarak hazırlanan Vodafone süpermarketten 7.000 ürün içerisinden alışveriş yapabilmektesiniz. Vodafone süpermarket, şu anda İstanbul, İzmit, Ankara ve Bodrum'a hizmet veriyor ve yanımda en az 60 TL alışveriş yaparken kapıya hizmet veriyor.

Vodafone Süpermarket, faturalı ve ön ödemeli tüm Vodafone müşterilerine açıktır. Vodafone yanımda uygulamasına giriş yaparak alışverişe başlayabilirsiniz.

Vodafone Süpermarket nasıl üye olurum

Vodafone süpermarketlerine üye olmak isteyen Vodafone müşterilerinin uygulamalarını telefonlarına indirmeleri gerekiyor. Vodafone side me uygulamasını telefonunuza indirdikten sonra yanımdaki süpermarket sayfasına giriş yaparak rahatlıkla kullanmaya başlayabilirsiniz.

Vodafone Süpermarket 10 GB bedava intenet kampanyası

"Yanımdaki süpermarket" sayfasına adres bilgisini girdikten sonra, alışveriş yaptığınızdan emin olabilirsiniz. En az 60 TL'lik bir ürün aldığınızda ürününüz evinize ulaşacaktır. Kredi ve banka kartlarını tanımayarak ödeme işlevinden yararlanabilirsiniz.

Vodafone süpermarketlerine üye olmak isteyen Vodafone müşterilerinin uygulamalarını telefonlarına indirmeleri gerekiyor. Vodafone side me uygulamasını telefonunuza indirdikten sonra süpermarket yanımda sayfasına giriş yaparak rahatlıkla kullanmaya başlayabilirsiniz.

Süpermarket yanımda sayfasına adres bilgisini girdikten sonra alışverişinizin evinize gittiğinden emin olabilirsiniz. En az 60 TL'lik bir ürün aldığınızda ürününüz evinize ulaşacaktır. Kredi ve banka kartlarını kullanmayarak ödeme işlevinden yararlanabilirsiniz.

Vodafone Süpermarket hangi şehirlerde var?

Vodafone süpermarket, pek çok kişi tarafından tercih edilmeye başlandı ve şu anda sadece İstanbul, İzmit, Ankara ve Bodrum'da hizmet veriyor. İleride birçok ilde hizmet vermeye başlayacak.

Vodafone Süpermarket indirim kodu

Alışveriş yapmak isteyen birçok Vodafone müşterisi, Vodafone süpermarket için indirim kodlarını araştırıyor. Vodafone abonelerinin süpermarket yanımda uygulamasından alışveriş yaparken herhangi bir indirim kodu girmelerine gerek yok. İlk satın aldığınızda otomatik olarak 20 TL indirim ve 10 GB ücretsiz indirim alacaksınız.

Ayrıca, ileride yapacağınız alışverişlerde 2 GB bedava intenet almak için indirim kodu girmenize gerek yoktur. Alışverişten sonra, Hediyelerin İnteneti otomatik olarak hattınıza tanımlanacak.

Vodafone Süpermarket hangi market

Vodafone Süpermarket hizmeti istegelsin altyapısını kullanıyor. Istegelsin, uygulama aracılığıyla satın aldığınız ürünleri size sağlayacaktır. Vodafone süpermarket yanımda müşteri hizmetleri numarası 0850 255 15 15 olarak bildirildi.