İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Vodafone Süpermarket Yanımda ile 10 GB bedava internet kampanyası

Vodafone süpermarket yanımda uygulaması ile 10 GB bedava internet kazanmak oldukça kolay. Vodafone kullanıcıları son zamanlarda popüler olan süpermarket yanımda uygulamasını merak etmeye başladı. Süpermarket yanımda uygulamasının sunmuş olduğu kampanyalar, en çok araştırılan konular arasında yerini almış durumda.

30 Ocak 2021 Cumartesi 23:22
Vodafone Süpermarket Yanımda ile 10 GB bedava internet kampanyası
Takip Et:

Vodafone 10 GB bedava kampanyası kapsamında Vodafone müşterileri uygulama üzerinden süpermarket yanımda sayfasına giriş yaptıklarında 10 GB bedava intenet alacaklar.

Yanımda uygulamasına giriş yaparak mutfak alışverişi yaparak bedava intenet kazanırsınız, 100 TL ve üzeri alışverişlerde 20 TL indirim ve 10 GB bedava intenet kazanacaksınız. Süpermarket, ilk satın alma işleminde 10 GB ve sonraki satın alma işlemlerinde 2 GB ücretsiz intenetin sahibi olabilirsiniz.

Vodafone Süpermarket nedir?

Vodafone süpermarket yanımda, Vodafone yanımda uygulaması üzerinden kullanabileceğiniz bir online alışveriş mağazası. Vodafone müşterileri için özel olarak hazırlanan Vodafone süpermarketten 7.000 ürün içerisinden alışveriş yapabilmektesiniz. Vodafone süpermarket, şu anda İstanbul, İzmit, Ankara ve Bodrum'a hizmet veriyor ve yanımda en az 60 TL alışveriş yaparken kapıya hizmet veriyor.

Vodafone Süpermarket, faturalı ve ön ödemeli tüm Vodafone müşterilerine açıktır. Vodafone yanımda uygulamasına giriş yaparak alışverişe başlayabilirsiniz.

Vodafone Süpermarket nasıl üye olurum

Vodafone süpermarketlerine üye olmak isteyen Vodafone müşterilerinin uygulamalarını telefonlarına indirmeleri gerekiyor. Vodafone side me uygulamasını telefonunuza indirdikten sonra yanımdaki süpermarket sayfasına giriş yaparak rahatlıkla kullanmaya başlayabilirsiniz.

"Yanımdaki süpermarket" sayfasına adres bilgisini girdikten sonra, alışveriş yaptığınızdan emin olabilirsiniz. En az 60 TL'lik bir ürün aldığınızda ürününüz evinize ulaşacaktır. Kredi ve banka kartlarını tanımayarak ödeme işlevinden yararlanabilirsiniz.

Vodafone Süpermarket 10 GB bedava intenet kampanyası

Vodafone süpermarketlerine üye olmak isteyen Vodafone müşterilerinin uygulamalarını telefonlarına indirmeleri gerekiyor. Vodafone side me uygulamasını telefonunuza indirdikten sonra süpermarket yanımda sayfasına giriş yaparak rahatlıkla kullanmaya başlayabilirsiniz.

Süpermarket yanımda sayfasına adres bilgisini girdikten sonra alışverişinizin evinize gittiğinden emin olabilirsiniz. En az 60 TL'lik bir ürün aldığınızda ürününüz evinize ulaşacaktır. Kredi ve banka kartlarını kullanmayarak ödeme işlevinden yararlanabilirsiniz.

Vodafone Süpermarket hangi şehirlerde var?

Vodafone süpermarket, pek çok kişi tarafından tercih edilmeye başlandı ve şu anda sadece İstanbul, İzmit, Ankara ve Bodrum'da hizmet veriyor. İleride birçok ilde hizmet vermeye başlayacak.

Vodafone Süpermarket indirim kodu

Alışveriş yapmak isteyen birçok Vodafone müşterisi, Vodafone süpermarket için indirim kodlarını araştırıyor. Vodafone abonelerinin süpermarket yanımda uygulamasından alışveriş yaparken herhangi bir indirim kodu girmelerine gerek yok. İlk satın aldığınızda otomatik olarak 20 TL indirim ve 10 GB ücretsiz indirim alacaksınız.

Ayrıca, ileride yapacağınız alışverişlerde 2 GB bedava intenet almak için indirim kodu girmenize gerek yoktur. Alışverişten sonra, Hediyelerin İnteneti otomatik olarak hattınıza tanımlanacak.

Vodafone Süpermarket hangi market

Vodafone Süpermarket hizmeti istegelsin altyapısını kullanıyor. Istegelsin, uygulama aracılığıyla satın aldığınız ürünleri size sağlayacaktır. Vodafone süpermarket yanımda müşteri hizmetleri numarası 0850 255 15 15 olarak bildirildi.



Son Güncelleme: 30.01.2021 23:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
VaodafoneSüpermarketYanımdaGBUygulama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Redmi K40'ın tasarımı herkesi şaşırtacak!
Redmi K40'ın tasarımı herkesi şaşırtacak!
Robinhood'a gelen 100 bini aşkın kötü yorum Google tarafından kaldırıldı!
Robinhood'a gelen 100 bini aşkın kötü yorum Google tarafından kaldırıldı!
Steam Oyun Festivali başlıyor! 500'den fazla ücrezsiz oyun
Steam Oyun Festivali başlıyor! 500'den fazla ücrezsiz oyun
Spotify ortamı mı dinliyor? Spotify hakkında gizlilik ihlali iddiası!
Spotify ortamı mı dinliyor? Spotify hakkında gizlilik ihlali iddiası!
Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu
Cep telefonu arama yönlendirme işlemleri
Cep telefonu arama yönlendirme işlemleri

Popüler Haberler

Survivor doktoru Dr. Metin Kuş kimdir, kaç yaşında?
Atilla Pekdemir kimdir? Atilla Pekdemir hayatını kaybetti!
Survivor dokunulmazlık hangi takımın, kim kazandı? 31 Ocak Survivor Dokunulmazlığı kazanan isim kim oldu?
Faladdin uygulaması aylık kaç para kazanıyor? Faladdin uygulama sahibi Sertaç Taşdelen geliri dudak uçuklatıyor
Gain Terapist dizisi devam edecek mi? Sevilen diziden üzen haber!
İYS nedir, nasıl kullanılır? leti Yönetim Sistemi sayesinde istenmeyen SMS, aramalar ve e-postalar son bulacak
İhbar tazminatı nedir? 2021 İhbar tazminatının gerektiği haller
Evde bakım maaşı yatan iller 31 Ocak 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Hepsi Benim Fox TV başvuru nasıl yapılır? Hepsi Benim yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Kadir Şeker davasında son durum ne? Kadir Şeker cezası bozuldu mu, beraat edecek mi?
2020 TEKZEN kaçla kaç arasında çalışıyor? TEKZEN kart avantajları
Blutv Aralık ayı film ve içerik takvimi açıklandı
Azize dizisi oyuncuları kim, kimdir? Resimlerle oyuncu karakterleri
İzmir bağışta bulunan ünlüler ve yardım miktarları
Milli Voleybolcu Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında ve nereli?
Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı? Bjk Trabzon 1-2 maç golleri izle
Telomer nedir, tedavisi nasıl yapılır?
PttAVM nedir? ePttAVM nasıl çalışıyor? ePttAVM alışveriş nasıl yapılır?
Üç aylar ne zaman başlayacak? 2021 Regaip Kandili hangi ay ve hangi gündür?
PTTAVM nedir, nasıl çalışıyor? PTTAVM nasıl alışveriş yapılır, sipariş nasıl verilir?
Hercai Miran ölecek mi, ölüyor mu? Akın Akınözü diziden ayrılıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.