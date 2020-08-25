İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Vodafone Seni Seviyorum testi nasıl yapılır? 3 GB ücretsiz internet nasıl kullanılır?

25 Ağustos 2020 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Vodafone Seni Seviyorum testi nasıl yapılır? 3 GB ücretsiz internet nasıl kullanılır? konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Vodafone Seni Seviyorum testi nasıl yapılır? 3 GB ücretsiz internet nasıl kullanılır? ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 25 Ağustos 2020 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 03:45
Vodafone Seni Seviyorum testi nasıl yapılır? 3 GB ücretsiz internet nasıl kullanılır?
Takip Et:

Vodafone bedava intenet kampanyaları içerisine yenileri de eklenmeye başladı. 2020 ücretsiz Vodafone intenet kampanyası çerçevesinde Vodafone Seviyorum bedava intenet paketi sunuluyor. 5 yılı aşkın süre ücretsiz intenet kazanma olanağı Vodafone Seviyorum testine Turkcell, Türk Telekom ve diğer operatör kullanıcıları için de sağlanıyor.

Vodafone Seni Seviyorum testi nerede?

Vodafone ile ücretsiz intenet kazanabilirsiniz. Vodafone Seviyorum testi ekranına giriş yapıp hemen başlayabilirsiniz. İlk etapta 5 yıl ücretsiz intenet kazanma olanağı sağlanırken, ikinci bölümde 24 saat geçerli 3 GB intenet şansı sağlanıyor.


Son günlerdeki en eğlenceli ücretsiz hediye kampanyası Vodafone Seviyorum’a son derece basit bir şekilde katılabilirsiniz. Test ekranına giriş yapıp çözmeye hemen başlayabilirsiniz. Kampanyada anket doldurma işlemiyle ücretsiz intenet olanağından yararlanabilirsiniz.

Vodafone Seviyorum testi ile 3 GB ücretsiz olarak intenet kazanma şansı sağlanıyor. Anketteki 1 kişiyeyse 5 yıl sınırsız intenet kullanımı hakkı sağlanacak.  

Vodafone seviyorum kampanyasına https://www.vodafone.com.tr/seviyoruminteneti/#/ adresinden katılabilirsiniz.



Son Güncelleme: 25.08.2020 03:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Vodafone Seni SeviyorumVodafone
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hyundai Tucson Power Edition yenilenmiş versiyonu satışa çıkarıldı! İşte teknik özellikleri
Hyundai Tucson Power Edition yenilenmiş versiyonu satışa çıkarıldı! İşte teknik özellikleri
Vodafone bedava internet kampanyasında bir kişiye 1 TB internet hediye edilecek!
Vodafone bedava internet kampanyasında bir kişiye 1 TB internet hediye edilecek!
Hyundai Assan ile 11Sight işbirliği yaptı! Online Showroom hizmetinde yeni dönem
Hyundai Assan ile 11Sight işbirliği yaptı! Online Showroom hizmetinde yeni dönem
Hyundai SUV modeli Tucson 2021'in tasarımı casus fotoğraflardan esinlenerek paylaşıldı!
Hyundai SUV modeli Tucson 2021'in tasarımı casus fotoğraflardan esinlenerek paylaşıldı!
Hyundai yeni modeli Elantra N Line'ın tanıtımını gerçekleştirdi
Hyundai yeni modeli Elantra N Line'ın tanıtımını gerçekleştirdi
Türk Telekom sil süpür ile 10 GB bedava internet kampanyası!
Türk Telekom sil süpür ile 10 GB bedava internet kampanyası!

Popüler Haberler

Att maaşları ne kadar? Att iş tanımı ve çalışma şartları
Erzurum'da evlere iş veren firmalar ve evden yapılacak işler
Günlük burç yorumları 26 Ağustos 2020 Çarşamba Burçların dikkat etmesi gereken konular
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 25 Ağustos 2020 Salı
2020 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Ağustos 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak?
Vakıfbank 60 ay taksitli ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Kredi için gereken evraklar nelerdir? Ağustos 2020
Pasaport harcı nedir, ne kadardır? Pasaport harçları nereye ödenir?
Vişne reçelini lezzetli yapmanın püf noktaları nelerdir? Evde organik ve lezzetli vişne reçeli tarifi
Angajman nedir, ne zaman ve neden kullanılır? Angajman kuralları nedir?
Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm yayınlanacak mı? 8 Ocak 2020 TV8 Doğduğun Ev Kaderindir neden yayınlanmıyor?
Exatlon Challenge Dilan Ay kimdir? Yarışmacı Dilan Ay hakkında bilgiler
ÇKS belgesi nasıl çıkarılır? E-Devlet Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi online başvuru işlemleri
2020 4 ÖSYM Yıllık Üniversite bölümleri
Kurumlar vergisi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?
BMW X1 Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? 2020 BMW X1 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
Memur, İşçi, Emekli, Çalışan ve Öğrenci birikim hesapları olan herkesi ilgilendiriyor! 2020 Birikim yapanların destekleri artırılıyor!
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
Nasıl erken emekli olunur? 2020 Erken emeklilik şartları nelerdir?
E-Devlet trafik cezası borç sorgulama nasıl yapılır? 2020 Trafik cezası sorgulama

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.