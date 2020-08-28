İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...

Vodafone Seni Seviyorum testi kampanyası ile 3 GB ücretsiz internet fırsatı 28 Ağustos 2020 Cuma

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Vodafone Seni Seviyorum testi kampanyası ile 3 GB ücretsiz internet fırsatı konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 28 Ağustos 2020 Cuma'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 05:05
Vodafone Seni Seviyorum testi kampanyası ile 3 GB ücretsiz internet fırsatı 28 Ağustos 2020 Cuma
Takip Et:

Vodafone bedava intenet kampanyaları içerisine yenileri de eklenmeye başladı. 2020 ücretsiz Vodafone intenet kampanyası çerçevesinde Vodafone Seviyorum bedava intenet paketi sunuluyor. 5 yılı aşkın süre ücretsiz intenet kazanma olanağı Vodafone Seviyorum testine Turkcell, Türk Telekom ve diğer operatör kullanıcıları için de sağlanıyor.

Vodafone Seni Seviyorum testi nerede?

Vodafone ile ücretsiz intenet kazanabilirsiniz. Vodafone Seviyorum testi ekranına giriş yapıp hemen başlayabilirsiniz. İlk etapta 5 yıl ücretsiz intenet kazanma olanağı sağlanırken, ikinci bölümde 24 saat geçerli 3 GB intenet şansı sağlanıyor.


Son günlerdeki en eğlenceli ücretsiz hediye kampanyası Vodafone Seviyorum’a son derece basit bir şekilde katılabilirsiniz. Test ekranına giriş yapıp çözmeye hemen başlayabilirsiniz. Kampanyada anket doldurma işlemiyle ücretsiz intenet olanağından yararlanabilirsiniz.

Vodafone Seviyorum testi ile 3 GB ücretsiz olarak intenet kazanma şansı sağlanıyor. Anketteki 1 kişiyeyse 5 yıl sınırsız intenet kullanımı hakkı sağlanacak.  

Vodafone seviyorum kampanyasına https://www.vodafone.com.tr/seviyoruminteneti/#/ adresinden katılabilirsiniz.



Son Güncelleme: 28.08.2020 05:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Vodafone Seni SeviyorumVodafone
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maserati Ghibli'den ilk fotoğraflar geldi
Maserati Ghibli'den ilk fotoğraflar geldi
KIA, 'Online Bayi' uygulamasını hayata geçirdi
KIA, 'Online Bayi' uygulamasını hayata geçirdi
Yeni Toyota Yaris'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu!
Yeni Toyota Yaris'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu!
Volkswagen ilk elektrikli SUV otomobili iD.4'ün seri üretimine başladı
Volkswagen ilk elektrikli SUV otomobili iD.4'ün seri üretimine başladı
Hyundai Tucson Power Edition yenilenmiş versiyonu satışa çıkarıldı! İşte teknik özellikleri
Hyundai Tucson Power Edition yenilenmiş versiyonu satışa çıkarıldı! İşte teknik özellikleri
Vodafone bedava internet kampanyasında bir kişiye 1 TB internet hediye edilecek!
Vodafone bedava internet kampanyasında bir kişiye 1 TB internet hediye edilecek!

Popüler Haberler

Vodafone Seni Seviyorum testi kampanyası ile 3 GB ücretsiz internet fırsatı 28 Ağustos 2020 Cuma
PTT kapıda ödeme nedir? PTT kapıda ödeme nasıl yapılır? 2020
Diyetisyen kaç lira maaş alıyor? Devlet ve özel kurumlarda çalışan diyetisyen maaşları
Çukur yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
MEB onaylı bilgisayar sertifikası nereden, nasıl alınır? Hangi kurumlardan alınabilir?
Öğrenciye ihtiyaç kredisi veren bankalar ve kredi limitleri 2020
Şekerbank tarımsal faiz oranları Ağustos 2020
Polonya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
ütü nasıl kullanılır, en güzel ütü nasıl yapılır? Ütü yapmanın püf noktaları
Evde bakım maaşı nasıl alınır? 2020 Evde bakım parası nereden alınır, başvuru adresi neresidir?
Özcan Denizin eşi Feyza Aktan kimdir? Kaç yaşındadır? Feyza Aktan hakkında bilgiler
Pasaport yenileme ve yeni pasaport harç ücreti ne kadar?
Çocuk dizisi ne zaman yayınlanacak, yayın günü neden değişti? Çocuk dizisi yeni bölüm yayın günü ve tarihi
FIFA 20 ne zaman çıkacak? Oyunda ne gibi yenilikler olacak?
İnternet neden yavaş? Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom interner hızı neden ağırlaştı, çöktü mü?
;mza beyannamesi çıkarma ücreti kaç paradır? 2020 imza beyannamesi kaç yıllık çıkarılır?
Zatürre aşısı koronadan korur mu?
TV8 sabah programı Bir Bilen Bir Pişiren sunucuları Türev Uludağ ve Ebru Erke kimdir? Sunucular hakkında bilgiler
Fazlası Zarar sunucusu kimdir? Ezgi Sertel kimdir, nereli yaşı Kaç?
Toki sosyal konut kredisi nasıl alınır? 2020 Toki konut kredisi veren bankalar
Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak, neden başlamadı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.