Vodafone Seni Seviyorum kampanyasıyla kullanıcılarına 3 GB internet şansı sunuyor

Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinden biri olan Vodafone müşterilerine 3 GB hediye intenet veriyor. Vodafone müşterileri 3 GB intenet kampanyasından nasıl yararlanacaklarını merak ediyor.
Vodafone’un 2020 kampanyası kapsamında hazırladığı 3 GB hediye intenet kampanyasından Vodafone Seviyorum testini çözenler faydalanmaktadır. Vodafone’un Seviyorum kampanyasındaki testi çözerek yararlanılan hediye intenet kampanyası kapsamında 5 yıl boyunca ücretsiz intenet hakkı kazanabilirsiniz.
Vodafone Seni Seviyorum testi nerde ve nasıl yapılır?
Birinci kısımda verilen 5 yıllık intenet şansında kullanıcılara toplam 1 TB intenet hakkı tanınmaktadır. Vodafone’un hediye intenet kampanyasından yararlanmak için çözülmesi gereken testin linki aşağıda yer almaktadır.