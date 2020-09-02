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Vodafone Seni Seviyorum kampanyasıyla kullanıcılarına 3 GB internet şansı sunuyor

Vodafone ile tam 3 GB bedava internet kazanabilirsiniz. Vodafone Seni Seviyorum kampanyası kapsamında kullanıcılarına hediye internet şansı veriyor. Kullanıcılar 3 GB hediye interneti nasıl alacaklarını araştırıyor.

02 Eylül 2020 Çarşamba 18:04
Vodafone Seni Seviyorum kampanyasıyla kullanıcılarına 3 GB internet şansı sunuyor
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Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinden biri olan Vodafone müşterilerine 3 GB hediye intenet veriyor. Vodafone müşterileri 3 GB intenet kampanyasından nasıl yararlanacaklarını merak ediyor.

Vodafone’un 2020 kampanyası kapsamında hazırladığı 3 GB hediye intenet kampanyasından Vodafone Seviyorum testini çözenler faydalanmaktadır. Vodafone’un Seviyorum kampanyasındaki testi çözerek yararlanılan hediye intenet kampanyası kapsamında 5 yıl boyunca ücretsiz intenet hakkı kazanabilirsiniz.

Vodafone Seni Seviyorum testi nerde ve nasıl yapılır?


Vodafone Seni Seviyorum testini intenet sayfasına girerek doldurabilirsiniz. Testi çözdükten sonra operatör kullanıcılara 5 yıl kullanabilecekleri ücretsiz intenet hakkı veriyor. Bu testin ardından ikinci bölüm testini çözenler için ise 24 saat geçerli olacak 3 GB hediye intenet hakkı tanınıyor.

Birinci kısımda verilen 5 yıllık intenet şansında kullanıcılara toplam 1 TB intenet hakkı tanınmaktadır. Vodafone’un hediye intenet kampanyasından yararlanmak için çözülmesi gereken testin linki aşağıda yer almaktadır.

https://www.vodafone.com.tr/seviyoruminteneti/#/



Son Güncelleme: 02.09.2020 18:04
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Anahtar Kelimeler:
VodafoneSeni Seviyorum
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