Vodafone Seni Seviyorum kampanyasıyla kullanıcılarına 3 GB internet şansı sunuyor

Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinden biri olan Vodafone müşterilerine 3 GB hediye intenet veriyor. Vodafone müşterileri 3 GB intenet kampanyasından nasıl yararlanacaklarını merak ediyor.

Vodafone’un 2020 kampanyası kapsamında hazırladığı 3 GB hediye intenet kampanyasından Vodafone Seviyorum testini çözenler faydalanmaktadır. Vodafone’un Seviyorum kampanyasındaki testi çözerek yararlanılan hediye intenet kampanyası kapsamında 5 yıl boyunca ücretsiz intenet hakkı kazanabilirsiniz.

Vodafone Seni Seviyorum testi nerde ve nasıl yapılır?

Vodafone Seni Seviyorum testini intenet sayfasına girerek doldurabilirsiniz. Testi çözdükten sonra operatör kullanıcılara 5 yıl kullanabilecekleri ücretsiz intenet hakkı veriyor. Bu testin ardından ikinci bölüm testini çözenler için ise 24 saat geçerli olacak 3 GB hediye intenet hakkı tanınıyor.

Birinci kısımda verilen 5 yıllık intenet şansında kullanıcılara toplam 1 TB intenet hakkı tanınmaktadır. Vodafone’un hediye intenet kampanyasından yararlanmak için çözülmesi gereken testin linki aşağıda yer almaktadır.

https://www.vodafone.com.tr/seviyoruminteneti/#/