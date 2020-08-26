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Vodafone Self Servis ile bedava intenet kampanyası

Vodafone’dan bedava internet hediyesi kampanyaları geliyor. Vodafone faturalı ve faturasız kullanıcılara özel hediye paketlerini açıkladı. Sizde bu yöntemle bol bol GB kazanabilirsiniz.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:20
Vodafone Self Servis ile bedava intenet kampanyası
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Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinden biri olan Vodafone hazırladığı paketlerle müşterilerine hizmet veriyor. Vodafone intenet, dakika paketlerini en uygun fiyatlara müşterilerine sunarken, belli dönemlerde de hediye paketlerle kullanıcılarına hizmet vermektedir.

Vodafone hem faturalı hat sahibi hem de faturasız hat sahibi müşterilerine özel hediye kampanyalarına devam ediyor. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hediye paketlerine ağırlık veren Vodafone’un Temmuz ayı hediye kampanyaları merak ediliyor. Vodafone kullanıcılarına şuana kadar 250, 500 MB ve 2, 4, 6, 8 ve 10 GB’a kadar hediye intenet paketi vermektedir. Bu kampanyalardan faturalı ve faturasız hat sahipleri fark etmeksizin yararlanabiliyor.

Vodafone Self Servis ile bedava intenet kampanyası

Vodafone kullanıcıları mobil uygulamayı indirerek bedava intenet kazanabiliyor. Bu aşamada yapılması gereken Sel Servis uygulamasını telefona indirmektir. Uygulamayı indirdikten sonra herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan hediye paket numaranıza tanımlanacaktır.

Vodafone çevre dostu yasal e-Fatura ile bedava GB kazanın

Vodafone bir diğer kampanyası çevre dostu Yasal e-Fatura sistemine geçen kullanıcılarına 15 gün geçerli olan 1 GB hediye intenet hakkı tanımaktadır. Hediye 1 GB intenet için “EFATURA” yazıp boşluk bıraktıktan sonra “EPOSTA Adresi” yazın ve 7000’e mesaj gönderin.

Vodafone Yanımda uygulaması ile bedava intenet


Vodafone’un mobil uygulaması olan Yanımda ile haftalık hediye intenet kazanabilirsiniz. Uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra “Hediye Haftalık İntenet” bölümünden bedava inteneti alabilirsiniz. Uygulamada hattınıza ait bilgileri de bulabilirsiniz.

Vodafone bedava dakika

Vodafone kullanıcıları EVET yazıp 3785’e kısa mesaj göndererek 100 dakika konuşma hakkı elde edebiliyor.

Vodafone bedava 2 GB intenet hediyesi

Vodafone Süper2GB paketini kullanan kullanıcılarına hediye 2 GB intenet veriyor.

Vodafone bedava 500 MB intenet hediyesi

Vodafone kullanıcıları 500 MB hediye intenet kazanmak için NET yazıp 3636’ya kısa mesaj gönderebiliyor.

Vodafone 2020 bedava intenet kampanyaları

Vodafone kullanıcılarının yararlanabileceği hediye intenet kampanyaları arasında Sürpriz kampanyası ve Kazan kampanyası da bulunmaktadır. Kullanıcılar Sürpriz yazıp 6666’ya veya Kazan yazıp 4445’e kısa mesaj göndererek bedava intenet kazanabiliyor.

Vodafone 4.5G abonelerine özel 2 GB bedava intenet

Vodafone 4.5G kullanıcılarına 1 ay kullanabilecekleri 2 GB hediye intenet veriyor. Kullanıcıları 4.5G yazıp 4545’e kısa mesaj göndererek kampanyadan yararlanabilir.



Son Güncelleme: 26.08.2020 20:20
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