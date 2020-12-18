Vodafone kullanıcılarına bedava internet müjdesi!

Vodafone bedava intenet; 1991 yılında Telsim olarak adlandırılan Vodafone Türkiye, İngiltere menşeli ve başarılı bir telekomünikasyon şirketidir. Bu alanda 22,2 milyon müşteri ile pazar payında ikinci sırada yer aldı. Nüfusu 10.000'in üzerinde olan yerlerde %99,65 kapsama oranına sahiptir.

Vodafone, müşterilerine ücretsiz veri sağlamak için güzel bir tanıtım kampanyası düzenledi. Vodafone'un web sitesini düzenli olarak ziyaret etmenizi ve cep telefonlarına gönderilen metin mesajlarını takip etmenizi öneririz. Aynı zamanda Vodafone Yanımda uygulamasını da mobil cihazınıza indirmelisiniz. Bu sayede güncel aktiviteler hakkında anında bilgi edinebilir ve ücretsiz Vodafone İntenet kazanma şansına sahip olabilirsiniz.

Vodafone Hediye Çarkı Bedava İntenet

Vodafone kullanıcılarının Vodafone Yanımda uygulamasını mobil cihazlarına indirmeleri çok önemli. Vodafone Yanımda ile telefonunuza TL yükleyebilir, paketi değiştirebilir ve pakette kalan kullanımı kolayca görüntüleyebilirsiniz. Son zamanlarda popüler olan Vodafone hediye çarkını kullanarak, belirli markalar için birçok hediye verisi veya indirim kuponu alma fırsatına sahip olacaksınız. Daha önce Vodafone Yanımda uygulamasının “Bana Ne Var” sekmesinde bulunan hediye çarkı artık "Hikaye" bölümünde ve ana sayfadan kolayca erişebilirsiniz.

Hediye Çarkı etkinliği 31 Aralık 2021'e kadar sürecek. Bu etkinlikten faturalı hat ve faturasız hatlara sahip tüm aktif müşteriler yararlanabilir. Faturalı hatları olan kullanıcılar için tek şart, kişisel veri işleme hakları vermek ve 4.5G İntenet'i kullanmaktır. Faturası hatları olan müşteriler, geçen ay içerisinde herhangi bir sayıda TL yüklemiş olmalıdır. Uygun olan Vodafone kullanıcıları etkinlikten yararlanabilir. Haftada bir bu hizmetten faydalanabilir ve her Pazar 23.59'da yeni katılım hakları alabilirsiniz. Çarkı çevirip durmasını bekledikten sonra, ücretsiz verileri kullanmaya başlayabilir ve telefonunuza metin mesajları gönderebilirsiniz. Haftalık ve günlük İntenet paketlerine ek olarak, SMS, Vodafone pass ya da Vodafone Video pass paketi de alabilirsiniz. Hediye paketinin süresi dolarsa, masrafları size ait olacak şekilde ücretlendirileceksiniz.

Vodafone Mobil Ödeme ile GB Kazanma

Vodafone, müşterilere mobil ödemelerle GB kazanma fırsatı sunuyor. Bu koşulsuz kampanyada yapmanız gereken şey basit. Telefonunuzun bir Android işletim sistemi varsa, Google Play Store'dan (bir IOS işletim sisteminiz varsa) bir ödeme yöntemi belirlemeli ve Vodafone Mobil Ödeme yoluyla App Store'dan ödeme yapmalısınız. Son bir yıl içerisinde bu şekilde ödeme yapmamış olmanız da önemlidir, aksi takdirde kampanyandan yararlanamazsınız. Bu etkinlikten yalnızca bir kez yararlanabilirsiniz.

Vodafone Seviyorum İnteneti Bedava İntenet

Vodafone Seviyorum İntenet Testine katılarak 3 GB ücretsiz İntenet elde edebilirsiniz. Vodafone Seviyorum İntenet testini tamamlayarak, sınav sonunda telefon numaranızı girerek anında 3 GB bedava İntenet elde edebilirsiniz.

Vodafone Eba Bedava İntenet

Vodafone ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA 6 GB Bedava İntenet Kampanyası ile faturalı ve faturasız tüm aboneler eba.gov.tr ​​ve EBA uygulaması 6 GB ücretsiz aylık intenet haklarına sahip olacak. Tüm hatlar için otomatik olarak tanımlanan Vodafone eba 6 GB ücretsiz intenet paketi, her ay 6 GB olacak şekilde güncellenecek.

Vodafone Yükle Kazan Kampanyası

Vodafone 4,5 G Hediye İntenet Kampanyası

Vodafone Yükle Kazan kampanyası sayesinde TL yüklediğinizde bedava intenet elde edebilirsiniz. Ücretsiz intenet almak için BANANEVAR yazarak TL cinsinden şarj edip 4455'e SMS gönderebilir veya Yanımda uygulamasına giriş yaparak anında hediye alabilirsiniz. Ayrıca Yanımda uygulamasında hattına para yatıran herkese 1 GB intenet veriliyor.

Vodafone 4.5G kalitesine ulaşmak için 4.5G uyumlu bir kart kullanarak intenette ücretsiz gezinebilirsiniz. SIM kartı 4.5G uyumlu bir SIM kart ile değiştirdiğinizde Vodafone 5 GB boş İntenet alanı sağlayacak ve 4.5G için onaylanmışsa hattınız için 10 GB İntenet alanı tanımlayacaktır. Vodafone 4.5 ücretsiz intenet 1 ay geçerlidir.

Vodafone E-Fatura Bedava İntenet

Vodafone e-fatura ile kağıt israfını ortadan kaldırabilir ve 1 GB bedava intenete sahip olabilirsiniz. Faturaları SMS veya e-posta ile almak isterseniz, 1 GB ücretsiz intenet otomatik olarak tanımlanacaktır.

EFATURA e-posta adresi> 7000

SMSFATURA> 7000

Ayrıca fatura bilgilerinizi dilediğiniz zaman Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden takip etmeye devam edebilirsiniz.

Vodafone İntenet Avcıları Bedava İntenet

Ücretsiz intenet almak için 26 yaşın altındaki kişiler için özel olarak tasarlanmış intenet avcıları ile oynayabilirsiniz. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra, telefonunuza indirmek için telefon numaranızı ve şifrenizi kullanarak, çevredeki bitleri toplayabilir ve ücretsiz intenet alabilirsiniz. Oyuna başladıktan sonra, bu bitleri telefon ekranında toplamak için telefon ekranında gördüğünüz bitlere tıklamanız yeterli. Toplanan bitleri ücretsiz bir İntenet paketine dönüştürerek ve hemen bir hediye alabilirsiniz.

Vodafone Bedava İntenet Paketleri 2021

Vodafone intenete ücretsiz sahip olmak için ücretsiz intenete sahip olmak için Vodafone Yanımda uygulamasını kullanabilirsiniz. "Çarkı Çevirme" ve “Bana Ne Var” oyunlarını oynayarak ücretsiz intenet ve sürpriz hediyeler alabilirsiniz.

Vodafone Bedava İntenet 2021 Faturalı ve Faturasız

Vodafone Bedava İntenet 2021 kampanyası, faturalı ve faturasız hatlar için geçerlidir. Vodafone’un yükle kazan kampanyasıyla hat sahipleri paketi taahhütlü ödeme yöntemine göre kullandıklarında aylık 12 GB olarak tanımlanıyor. Aylık 1 GB ücretsiz intenet hattı tanımlanır.