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Vodafone Kasım 2020 bedava internet kampanyası!

Bedava internet dağıtma konusunda öncü olan Vodafone yeni kampanyasını duyurdu. Yapılan açıklamalarda 5 GB'a kadar bedava internet vereceğini açıklayan firma, abonelerin büyük merakı ile karşılaştı.

15 Kasım 2020 Pazar 12:06
Vodafone Kasım 2020 bedava internet kampanyası!
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Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinden birisi olan ve bol bol bedava intenet dağıtan Vodafone’den eşsiz bir bedava intenet kampanyası duyuruldu.

Yapılan açıklamalarda Kasım ayında bedava intenet dağıtacağını belirten Vodafone 2020 yılında yaptığı bedava intenet kampanyaları ile merak edilmeye devam ediyor.


Basit yöntemler ile başvuru yapan tüm abonelerine bedava intenet verecek olan Vodafone’nin Kasım bedava intenet kampanyası araştırılmaya başlandı.

Vodafone mobil uygulaması üzerinden verilecek olan bedava intenet için Avantajlar kısmına girmek yeterli olacak. Avantajlar menüsünde yer alan Bananevar bölümünde bedava intenet alınabilecek.

Yapılan açıklamalarda 5 GB’a kadar bedava intenet verileceği belirtildi.



Son Güncelleme: 15.11.2020 12:06
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Anahtar Kelimeler:
VodafoneBedava InternetKasım 2020
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