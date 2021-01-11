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Vodafone kalan bakiye sorgulama işlemleri nasıl yapılır?

Ülkemizin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden olan Vodafone kullanıcıları için kalan bakiyenin nasıl sorgulanacağını yazımızda yer verdik.

11 Ocak 2021 Pazartesi 14:03
Vodafone kalan bakiye sorgulama işlemleri nasıl yapılır?
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Dünyada yaşanan pandemi sürecinde telefonlar ile görüşmelerin sayısı bir hayli arttı. Birçok kişi artık görüşmelerini yüz yüze yapamazken telefonla aracılığı ile görüme yapıyorlar. Böylelikle telefonlarda bakiye sorgulama işlemleri daha önemli hale geldi. Çünkü bakiye aşımlarından sonra sürpriz faturalar ile karşı karşıya gelinebilir.

Vodadone bakiye sorgulama nasıl yapılır?

Vodafone kullanıcıları bakiye sorgulamalarını faturalı hatlar için ‘7000’,faturasız hatlar için ‘7501’ tuşlayarak arama yapıldığında çıkan ses kaydındaki komutlardan kalan kullanım haklarını tuşlayarak bakiye sorgulaması yapılabilmektedir. Bu numaralardan bakiye sorgulama dışında bir çok işlem yapılabilir.

Vodafone SMS yöntemi ile bakiye sorgulama nasıl yapılır?

Bakiye sorgulamanın bir diğer yolu da SMS yöntemidir. Faturalı hatlar içi ‘OZET’ yazıp 7000’e ücretsiz mesaj göndererek kalan bakiyeniz öğrenebilirsiniz. Faturasız hatlar için de ‘BAKİYE’ YAZIP 7501’e ücretsiz mesaj atarak bakiye sorgulaması yapabilirsiniz.

Vodafone USSD yöntemi ile bakiye sorgulama nasıl yapılır?

Sadece faturasız hatlara özel olarak yapılabilen bakiye sorgulaması *123# tuşlayıp aranarak yapılabilmektedir.

Vodafone intenet yöntemi ile bakiye sorgulama nasıl yapılır?

İntenet yöntemi ile Vodafone Yanımda uygulamasına yeni üyelik oluşturularak giriş yapıldıktan sonra kalan bakiyeyi öğrenebilirsiniz. Ayrıca Vodafone Yanımda ile birçok işlem gerçekleştirebilir, fatura ödeyebilir veya TL yükleyebilirsiniz.



Son Güncelleme: 11.01.2021 14:03
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Anahtar Kelimeler:
VodafoneVodafone YanımdaBakiye Sorgulama
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