Vodafone ile interneti seviyorum testi çözen herkese 3 GB bedava internet! Test sonucunda 1 kişiye 5 yıllık 1 TB internet kazanma şansı verilecek!

Pandemi sürecinde bedava intenet kampanyalarını duyurmaya devam eden GSM operatörleri arasında son kampanyasını duyuran Vodafone oldu. Vodafone tarafından yapılan açıklama ile birlikte başvuru yapan herkese bedava 3 GB intenet kazanma şansı verildi.

Vodafone 3 GB bedava intenet kampanyasında yapılması gerekenler nelerdir?

Yapılması gereken ilk adım Vodafon’u seviyorum inteneti testini çözmek için Vodafone resmi intenet sitesine girilmesi gerekir.

Daha sonrasında teşte başla denilerek Vodafone testi başlatılır. Test çözüldükten sonra ‘devam’ butonuna tıklanır. Bazı sorularda birden fazla şık işaretlenebilir.

Devam eden bölümde ekrana bir yazı çıkar ve teste devam etmek isteyip istenmediği sorulur. Bu aşamada teste devam et butonuna basılmalıdır.

Teste devam edenler son kısma geldiklerinde telefon numaralarını yazarak 3 GB bedava intenet kazanma şansı elde edebilir.

Bu işlemler tam olarak yapıldıktan sonra bedava 3 GB intenet kazanılabildiği gibi 5 yıl boyunca kullanılabilecek 1 TB intenet kazanılabilir.

Vodafone 3 GB bedava intenet kampanyası detayları nelerdir?