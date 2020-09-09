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Vodafone ile interneti seviyorum testi çözen herkese 3 GB bedava internet! Test sonucunda 1 kişiye 5 yıllık 1 TB internet kazanma şansı verilecek!

İnternet dağıtmaya devam eden GSM operatörleri arasında en büyük kampanyayı yapan firma Vodafone oldu. Hangi firmanın abonesi olduğu fark etmeksizin bir test yayınlayan Vodafone'da testi çözen herkese 3 GB internet verileceği açıklandı. Aynı zamanda testi çözenler arasında 1 kişiye 5 yıl geçerli olacak 1 TB internet verileceği belirtildi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 23:26
Vodafone ile interneti seviyorum testi çözen herkese 3 GB bedava internet! Test sonucunda 1 kişiye 5 yıllık 1 TB internet kazanma şansı verilecek!
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Pandemi sürecinde bedava intenet kampanyalarını duyurmaya devam eden GSM operatörleri arasında son kampanyasını duyuran Vodafone oldu. Vodafone tarafından yapılan açıklama ile birlikte başvuru yapan herkese bedava 3 GB intenet kazanma şansı verildi.

Vodafone 3 GB bedava intenet kampanyasında yapılması gerekenler nelerdir?

Yapılması gereken ilk adım Vodafon’u seviyorum inteneti testini çözmek için Vodafone resmi intenet sitesine girilmesi gerekir.

Daha sonrasında teşte başla denilerek Vodafone testi başlatılır. Test çözüldükten sonra ‘devam’ butonuna tıklanır. Bazı sorularda birden fazla şık işaretlenebilir.


Devam eden bölümde ekrana bir yazı çıkar ve teste devam etmek isteyip istenmediği sorulur. Bu aşamada teste devam et butonuna basılmalıdır.

Teste devam edenler son kısma geldiklerinde telefon numaralarını yazarak 3 GB bedava intenet kazanma şansı elde edebilir.

Bu işlemler tam olarak yapıldıktan sonra bedava 3 GB intenet kazanılabildiği gibi 5 yıl boyunca kullanılabilecek 1 TB intenet kazanılabilir.

Vodafone 3 GB bedava intenet kampanyası detayları nelerdir?

  • Vodafone Seviyorum İnteneti Testi ile 3 GB Bedava intenet Kazan kampanyası vodafone tarafından hazırlanmış bedava intenet kampanyalarından birisidir.
  • Vodafone Seviyorum İnteneti Testi ile 3 GB Bedava intenet Kazan kampanyasına sadece Vodafone abonelerinin değil diğer operatör müşteriler de katılabilir.
  • Testte yer alan soruları cevaplayan aboneler 3 GB intenet kazanma şansına sahip olur.
  • Vodafone Seviyorum İnteneti Testi ile 3 GB Bedava intenet Kazan kampanyası kapsamında testi çözen aboneler, ek olarak 5 yıllık 1 TB intenet kazanmak için çekilişe katılma hakkını da kazanırlar.
  • Teste katılan aboneler istedikleri zaman testi bırakabilir.
  • İsteyen aboneler testten sadece intenet kişilik sonucunu öğrenerek ayrılabilir.
  • Vodafone Seviyorum İnteneti Testi ile 3 GB Bedava intenet Kazan kampanyası, abonelere bedava intenet sunmak ve eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmış bir uygulamadır.
  • Vodafone, Vodafone Seviyorum İnteneti Testi ile 3 GB Bedava intenet Kazan testini istediği zaman sonlandırma hakkına sahiptir.
  • Kampanya kapsamında kazanılan 3 GB intenet paketi sadece yurt içi kullanımlarda geçerlidir.
  • Kampanyadan kazanılan bedava intenetin bitmesi sonucunda aboneler bulundukları tarife üzerinden ücretlendirilir.
  • Vodafone, resmi sitesi üzerinden yaptığı bu test sonucunda abonelerin bilgilerini herhangi bir kişi ile paylaşmamaktadır.
  • Vodafone Seviyorum İnteneti Testi ile 3 GB Bedava intenet Kazan kampanyasından kazanılan 3 GB intenet paketi sadece 1 günlüktür. Gün sonunda kullanılmayan haklar otomatik olarak silinecektir.
  • Vodafone Seviyorum İnteneti Testi ile 3 GB Bedava intenet Kazan kampanyası kapsamında farklı operatörlerden katılım sağlayan aboneler, hediye kazandıktan sonra Vodafone abonesi olurlarsa 3 GB inteneti 1 ay boyunca kullanma hakkına sahip olurlar.
  • Vodafone Seviyorum İnteneti Testi ile 3 GB Bedava intenet Kazan kampanyası kapsamında aboneler hat başına sadece 1 kere teste katılma hakkına sahip olacaktır.

 



Son Güncelleme: 09.09.2020 23:26
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