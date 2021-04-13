Vodafone Dijital Koruma servisi nedir? Dijital koruma paketi nasıl iptal edilir?

Vodafone, Dijital Güvenlik aracılığı ile müşterilerine intenetin sakıncalı alanlarından korunma imkanı sağlıyor. İntenette zararlı içerikler sadece tehlikeli web sitelerinde yoktur. Kişiler dikkat etmediği takdirde finansal işlemlerinde de tehlikelerle karşı karşıya gelmektedir. Vodafone Dijital Güvenlik Servisi, bu doğrultuda müşterilerinin bankacılık işlemleri gibi konularda güvenli işlemler yapabilmesini sağlar.

Vodafone Dijital Güvenlik Servisi iptal etme

Bu servis ebeveyn kontrolü hizmeti de sunmaktadır. Bu hizmet sayesinde anne ve babalar çocuklarına uygun olmayan içerikleri engelleyerek koruma sağlayabilir. Bu servisi kullanmak için Vodafone kullanıcısı olmalıdır. Bunun yanı sıra sistem Wifi ile çalışmaktadır.

Ayrıca servis ücretlidir. Lakin taahhüt istenmemektedir. Bu sebepten ötürü iptal etme konusunda bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal etmek için de Vodafone Online Self Servis’e giriş yapılmalıdır. Girişten sonra ilgili alandan iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz daha sonra tekrar üyelik yapabilirsiniz.