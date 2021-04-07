Vodafone bedava internet veren uygulamaları ile internet, dakika ve SMS kampanyaları

Geçtiğimiz yıllarda kullanıcılarına milyonlarca hediye intenet, dakika ve SMS vererek onları mutlu eden Vodafone 2021 yılında da kullanıcılarına hediyeler vererek onları memnun etmeye çalışıyor. Faturalı ve faturasız hat sahiplerinin yararlanabileceği birçok kampanya ve uygulamalarının sinyallerini verdi.

Vodafone Bana Ne Var uygulaması ile bedava intenet kazanmak

Vodafone’nun bedava intenet veren uygulamaları başında Bana Ne Var uygulaması gelmektedir. Kullanıcılara her hafta yenilenen haklar 500MG, 2GB, 4GB ve 5GB hediye intenet veren Bana Ne Var uygulamasının fırsatından yararlanmak için mesajlar bölümünden BANANEVAR yazarak 5065’e kısa mesaj göndermek gerekmektedir. Haftada sadece bir kez kullanılabilen Bana Ne Var uygulamasında kazanılan intenetin geçerlilik süresini gelen mesajla öğrenebilirsiniz.

Vodafone İntenet Avcıları oyunu ile kazanmak

Yüzbinlerce kullanıcısı bulunan sanal gerçeklik oyunu Vodafone İntenet Avcıları oyunu oynandıkça bedava intenet kazanabilirsiniz. BIT avlama olarak da bilinen İntenet Avcıları oyununa Vodafone Yanımda uygulamasından ulaşabilirsiniz. BIT biriktirerek oluşan puanlarınızla hediye intenet alabileceğiniz İntenet Avcıları oyunu için telefonunuza Google Play veya IOS App Store üzerinden Vodafone Yanımda uygulamasını indirdikten sonra, kayıtlı Vodafone numaranız ile giriş yapmak gerekir. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra İntenet Avcıları oyununa giderek BIT toplayabilir ve topladığınız bu BIT’ler ile şu hediye intenet seçeneklerinden birisini alabilirsiniz:

300 BIT: 1 saat geçerli 1GB İntenet

600 BIT: 6 saat geçerli 1GB İntenet

30.000 BIT toplayan ilk 5 aboneye: IPhone 8 Plus 256GB

Vodafone bakiye yükle hediye intenet kazan

Vodafone faturasız hatların kullanabileceği bakiye yükle kampanyasına her ay sadece 1 defa yararlanabilir. 30 TL ve üzeri bakiye yüklemelerinde 30 gün boyunca 3 GB intenet kazanabilirsiniz.

Vodafone Yanımda hoş geldin ücretsiz intenet

Numarasını Vodafone hattına taşıyan kullanıcıların kullanabileceği Vodafone Yanımda hoş geldin kampanyasına katılmak için Vodafone Faturasız hattınız açıldığında, 35₺ ve üzeri bakiye yüklemesi yapmanız yeterlidir böylelikle 15 GB intenet kazanabilirsiniz.

Vodafone Hediye Çarkı ile intenet kazanma

Vodafone Hediye Çarkı, Vodafone Yanımda uygulaması içerisinde yer alan ve hediye intenetler kazanabilmenizi sağlar ve her hafta kullanıcıların bir çevirme hakkı vardır. Hediye Çarkını kullanabilmek için; Vodafone Yanımda uygulamasını telefonunuza indirerek Vodafone numaranız ve şifreniz ile giriş yapın. Sonra ekranınızda yer alan Çark sembolüne tıklayıp ve çarkı çevirin. Kazandığınız hediye intenetiniz en geç 24 saat içerisinde hattınıza tanımlanır.

Vodafone arkadaşını davet et hediye intenet kazan

Hem arkadaşlarınız hem de siz 15GB hediye intenet kazanabilmek için Vodafone Yanımda uygulamasını kullanarak, arkadaşlarınızı Vodafone Yanımda uygulamasını kullanmaya davet etmeniz yeterlidir. Eğer arkadaşınız gönderdiğiniz daveti kabul ederek ve gönderdiğiniz link ile Vodafone Yanımda uygulamasını indirip kayıt olursa 30 gün boyunca kullanabileceğiniz 15 GB hediye intenet kazanabilirsiniz.

Vodafone Güvenli Depo uygulaması ile hediye intenet kazanma

Verilerinizi ve medya dosyalarınızı bulut sisteminde saklayabileceğiniz Vodafone Güvenli Depo uygulamasını kullanarak 1 GB hediye intenet kazanma şansı elde edebilirsiniz. Vodafone Güvenli Depo uygulaması kullanmak için Cihazınızdan guvenlidepo.vodafone.com.tr adresine gitmeniz ve Vodafone numaranız ile giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Vodafone Seviyorum İntenet Testi ile hediye intenet kazanmak

Vodafone FreeZone Hediye İntenet Kampanyası

Vodafone Seviyorum İntenet Testinde verilen sorulara doğru cevaplar alındığında hediye intenet vermektedir. 1 GB ve 5 GB arası intenet kazanabilen kullanıcılar Vodafone Seviyorum İntenet Testi katılamk için Vodafone Resmî Web Sitesine girerek arama çubuğuna Seviyorum İnteneti yazın. Daha sonra karşınıza çıkan ekrandan Testi Başlat'a tıklayıp sorulara doğru cevaplar vererek hediye intenetinizi alın.

Vodafone Faturasız hat kullanan ya da FreeZone’lu olan kullanıcılar, 30 TL ve üzeri bakiye yüklemelerine veya 29 TL ve üzeri tarife paketi alımlarına 2 gün geçerli 2GB intenet kazanmaktadır. FreeZone hediye intenet kazanmak için yüklemelerin pazartesi günü yapılması gerekiyor.

Vodafone E-Fatura Hediye İntenet kazanmak

Vodafone faturalı hat kullanıcılarını kullanabildiği E- Fatura ile intenet kazanmak için faturalarını e-posta yolu ile ödemek gerekmektedir.

Vodafone 4.5G Hediye İntenet Kampanyası

Vodafone eski SIM kartını yeni 4.5G uyumlu SIM kart ile değiştiren Vodafone müşterileri, hem 4.5G intenet hızından yararlanmakta hem de 4.5GB hediye intenetin sahibi olmaktadır.

Vodafone Faturasızlara Özel Hediye İntenet

Numarasını Vodafone’a taşıyan ya da yeni Vodafone Faturasız hat alan herkes, Faturasızlara Özel kampanya dâhilinde 1 hafta kullanabilecekleri 5GB intenet kazanıyorlar.

Vodafone GoldMasterHome Hediye İntenet Kampanyası

Evinizin dekorasyonu için alışveriş yapabileceğiniz en popüler sitelerden birisi olan GoldMasterHome iş birliği sayesinde alışveriş yaparak 5 GB intenet kazanılabilir. GoldMasterHome ile intenet kazanmak için Vodafone Yapımda uygulamasından Kampanyalar bölümünden GoldMasterHome tıklayarak kupon kodunuzu alın daha sonra GoldMasterHome Resmî Web Sitesi’nde aldığınız indirim kodunu kullanarak alışveriş yapın. Alışveriş sepetiniz onaylandıktan sonra hediye 5GB intenetinizin hattınıza otomatik olarak yüklenecektir.

Vodafone Trendyol Hediye İntenet Kampanyası

Vodafone Trendyol kampanyası ile 50₺ ve üzeri alışverişlerinizde 1 hafta boyunca geçerli hediye 15GB intenet kazanabilirsiniz. Vodafone Trendyol ile intenet kazanmak için Vodafone Yapımda uygulamasından Kampanyalar bölümünden Trendyol tıklayarak kupon kodunuzu alın daha sonra aldığınız indirim kodunu kullanarak Trendyol'dan alışveriş yapın. Alışveriş sepetiniz onaylandıktan 24 saat sonra hediye intenet hattınıza yüklenecektir.

Vodafone Sosyopix Hediye İntenet Kampanyası

Resimleriniz için son derece şık çerçeve tasarımları sunan bir web sitesi olan Sosyopix'ten yapılan 50 TL ve üzeri alışverişlerde 5 GB intenet kazanabilme için Vodafone Yapımda uygulamasından Kampanyalar bölümünden Sosyopix tıklayarak kupon kodunuzu alın daha sonra aldığınız indirim kodunu kullanarak Sosyopix'ten alışveriş yapın. Alışveriş sepetiniz onaylandıktan 24 saat sonra hediye intenet hattınıza yüklenecektir.

Vodafone 8GB Hediye İntenet Kampanyası

Vodafone Faturalı ve Faturasız hat sahipleri Super2GB paketine geçerek, 7 gün boyunca geçerli 8GB hediye intenet kazanabilmektedirler. Super2GB tarife paketi içerisinde yer alan 1000 Dakika ve 1000 SMS hakkınızı da 30 gün boyunca kullanabilmek için ya “542” numaralı hattı arayarak Vodafone Müşteri Temsilcisi’ne bağlanabilir ve tarife değişikliği yapabilir ya da Vodafone İletişim Merkezleri’ni ziyaret ederek Super2GB tarifesine geçebilirsiniz.

Vodafone Akıl Küpü Tarifesi ile Hediye İntenet Kazanmak

Vodafone Akıl Küpü tarifesi kullanan müşteriler yılda 3 kez 500MB toplamda ise 1.5GB hediye intenetten ücretsiz yararlanabilmektedir. Vodafone Akıl Küpü tarifesi hediye intenet kampanyasından yararlanmak için, telefonunuzdan “500 Yedek MB” yazıp, “3636”’ya kısa mesaj atmak gerekmektedir.

Vodafone Redli’lere 60 GB Hediye İntenet Kampanyası

En çok intenet kullanım hakkı barındıran ve yurtdışı intenet kullanımlarında ayrıcalıklar sunan bir tarife olan Vodafone Red Tarifelerinden birisine geçen kullanıcılar 3 ay boyunca her ay 20GB; toplamda ise 60GB hediye intenet kazanabiliyorlar.

Sevdiklerini Vodafone’lu Yap ile Hediye İntenet kazanmak

Sevdiklerinizi Vodafone’lu yapmanız durumunda, ilk 12 ay boyunca geçerli 30GB ve tarifenize ek 12GB intenet; toplam 42GB hediye intenet kazanabilirsiniz. Kazanacağınız hediye intenetiniz 48 saat içerisinde hattınıza otomatik olarak tanımlanmaktadır.