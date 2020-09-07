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Vodafone bedava internet paketleri veren kampanyalar 2020

Vodafone kullanıcılarına özel kampanyalar yapmaya devam etmektedir. Kullanıcılarına sağlamış olduğu 2020 yılının ağustos ayına özel bedava internet ve özel paketler rakip operatörleri gölgede bırakacak türden.

07 Eylül 2020 Pazartesi 23:04
Vodafone bedava internet paketleri veren kampanyalar 2020
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4.5G SIM

İlk kez 4,5G SIM kart (faturalı veya faturasız) satın alan tüm müşterilerimiz Vodafone 5 GB hediye ağına sahip olabilir. Yeni bir SIM kart satın aldıktan sonra, hediye ağı üzerinden yüksek hızlı İntenet erişiminin keyfini çıkarabilirsiniz.

Vodafone İntenet Avcıları

Küçük yaratıkları toplamak ve hediyeler şeklinde intenet ödülleri kazanmak için belirtilen yerleri takip edin. 26 yaşın altındaki FreeZone müşterileri için geçerlidir.

Vodafone Spotify Premium Hediyesi

Spotify Premium'u ilk kez kullananlar hemen SPOTIFY yazıp mesajı 5800'e gönderebilir ve üç aylık ücretsiz Spotify Premium kazanabilirler. Ayrıca Spotify'ı Vodafone Music Pass ile kullanırken kotanız düşülmez.

Vodafone Pazartesi Günleri TL Yükle Kazan


Pazartesi günleri Vodafone hattınıza 35 TL ve üzeri yükleme yaptıktan sonra 31 TL'lik Vodafone Easy paketi satın alın, 7 günlük ücretsiz toplumsal Pass hattınıza yüklensin. Toplumsal Pass ile Facebook, Twitter ve Instagram uygulamalarını yedi gün boyunca kısıtlama olmaksızın kullanabilirsiniz.

Vodafone Faturasız Yeni Hatlar

Vodafone kontörlü hattı satın aldıktan sonra hemen yeni hat ile HEDIYE5GB yazıp 7000'e mesaj göndererek bir ay boyunca 5GB online hediye kazanın.

FreeZone Kulüp

Hattınız kendinize kayıtlı değilse bir kullanıcı tanımlayarak alın ve bir günlüğüne Vodafone 4 GB ücretsiz ağ kazanın.

Vodafone Evde Parasız 4GB İntenet

Hem evde hem de mobil cihazlarda Vodafone müşterisi olan kişiler, ayda 4 kez, cep hatlarından tek seferde 4 GB ev İntenetine erişebiliyor. Bu kampanyaya katılmak için 4 GB yazıp 7.000'e mesaj gönderebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 07.09.2020 23:04
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