Vodafone bedava internet paketleri veren kampanyalar 2020

4.5G SIM
İlk kez 4,5G SIM kart (faturalı veya faturasız) satın alan tüm müşterilerimiz Vodafone 5 GB hediye ağına sahip olabilir. Yeni bir SIM kart satın aldıktan sonra, hediye ağı üzerinden yüksek hızlı İntenet erişiminin keyfini çıkarabilirsiniz.
Vodafone İntenet Avcıları
Küçük yaratıkları toplamak ve hediyeler şeklinde intenet ödülleri kazanmak için belirtilen yerleri takip edin. 26 yaşın altındaki FreeZone müşterileri için geçerlidir.
Vodafone Spotify Premium Hediyesi
Spotify Premium'u ilk kez kullananlar hemen SPOTIFY yazıp mesajı 5800'e gönderebilir ve üç aylık ücretsiz Spotify Premium kazanabilirler. Ayrıca Spotify'ı Vodafone Music Pass ile kullanırken kotanız düşülmez.
Vodafone Pazartesi Günleri TL Yükle Kazan
Vodafone Faturasız Yeni Hatlar
Vodafone kontörlü hattı satın aldıktan sonra hemen yeni hat ile HEDIYE5GB yazıp 7000'e mesaj göndererek bir ay boyunca 5GB online hediye kazanın.
FreeZone Kulüp
Hattınız kendinize kayıtlı değilse bir kullanıcı tanımlayarak alın ve bir günlüğüne Vodafone 4 GB ücretsiz ağ kazanın.
Vodafone Evde Parasız 4GB İntenet
Hem evde hem de mobil cihazlarda Vodafone müşterisi olan kişiler, ayda 4 kez, cep hatlarından tek seferde 4 GB ev İntenetine erişebiliyor. Bu kampanyaya katılmak için 4 GB yazıp 7.000'e mesaj gönderebilirsiniz.