Vodafone bedava internet kampanyasında bir kişiye 1 TB internet hediye edilecek!

Pandemi sürecinde intenet kullanımının artması ile birlikte pek çok GSM Operatörü bedava intenet dağıtmaya başladı. Son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiren GSM operatörü ise Vodafone oldu. Vodafone bedava intenet dağıtım kampanyalarına bir yenisini daha eklerken vatandaşlar ise bedava intenetleri nasıl alacağını araştırıyor.
Vodafone Seni Seviyorum testi nasıl yapılır?
Vodafone’den bedava intenet kazanabilmek için yapılması gereken tek şey Vodafone resmi intenet sitesine girilmesi gerekiyor.
Yapılan anket ile birlikte ankete katılan her kese 24 saat kullanılabilecek 3 GB intenet verilirken anket sonucunda 1 kişiye 5 yıl kullanabileceği 1 TB intenet hediye edilecek.
Vodafone.com.tr/ seviyorum sitesine girildikten sonra gerekli adımları izleyerek ankete katılabilirsiniz.