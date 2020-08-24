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Vodafone bedava internet kampanyasında bir kişiye 1 TB internet hediye edilecek!

Bedava internet dağıtmaya devam eden GSM Operatörlerinden en büyük kampanya yeni başlatılan Vodafone kampanyası ile gerçekleşiyor. Kampanya kapsamında ankete katılması zorunluluk haline getirilirken ankete katılan herkese ücretsiz internet verilecek. Anket sonucunda ise bir kişiye 1 TB internet hediye edileceği belirtildi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 18:31
Vodafone bedava internet kampanyasında bir kişiye 1 TB internet hediye edilecek!
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Pandemi sürecinde intenet kullanımının artması ile birlikte pek çok GSM Operatörü bedava intenet dağıtmaya başladı. Son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiren GSM operatörü ise Vodafone oldu. Vodafone bedava intenet dağıtım kampanyalarına bir yenisini daha eklerken vatandaşlar ise bedava intenetleri nasıl alacağını araştırıyor.

Vodafone Seni Seviyorum testi nasıl yapılır?


Vodafone tarafından başlatılan Vodafone Seni Seviyorum bedava intenet kampanyası başlatıldı. Alınabilmesi için sadece birkaç adım gerekiyor. İlk olarak Vodafone Seni Seviyorum testi sitesine girilmesi gerekmektedir. Bu testin birinci kısmında 5 yıl boyunca bedava intenet alabilme kampanyası bulunurken ikinci bölümde ise 24 saat süre ile 3 GB intenet şansı bulunmaktadır.

Vodafone’den bedava intenet kazanabilmek için yapılması gereken tek şey Vodafone resmi intenet sitesine girilmesi gerekiyor.

Yapılan anket ile birlikte ankete katılan her kese 24 saat kullanılabilecek 3 GB intenet verilirken anket sonucunda 1 kişiye 5 yıl kullanabileceği 1 TB intenet hediye edilecek.

Vodafone.com.tr/ seviyorum sitesine girildikten sonra gerekli adımları izleyerek ankete katılabilirsiniz.



Son Güncelleme: 24.08.2020 18:31
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Anahtar Kelimeler:
VodafoneBedava Internet
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