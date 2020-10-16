Vodafone bedava internet kampanyaları 2020

Vodafone, müşterilerine bedava intenet paketi vermeye devam ediyor. Aşağıdaki kampanyaları inceleyerek ihtiyacınız olan paketi ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.
Vodafone Yanımda uygulaması ile bedava 2 GB intenet
Vodafone Yanımda uygulamasını indirerek, intenet paketleri bölümüne girdiğinizde ‘’Hediye Haftalık İntenet’’ paketini satın al diyerek hediye intenete sahip olabilirsiniz.
Vodafone 2 GB hediye intenet paketi
Super2GB yazıp 3636’a SMS göndererek 2 GB hediye intenet kazanabilirsiniz. Ancak paketin bitme süresinden önce paketi iptal etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde hattınızdan TL kesilerek paket yenilenmeye devam edecektir.
Vodafone 500 MB bedava intenet
Vodafone bedava intenet paketi
Sürpriz yazıp 6666’a göndererek hattınıza özel olarak tanımlanacak hediye intenete sahip olabilirsiniz.
Vodafone 4.5G abonelerine 2GB hediye intenet
4.5G uyumlu SIM kartı olan ve 4.5G uyumlu akıllı telefonu olan faturalı ve faturasız aboneler, 4.5G yazıp 4545’e gönderdiklerinde 1 ay geçerli 2 GB hediye intenet kazanacaklardır.