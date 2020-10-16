Vodafone bedava internet kampanyaları 2020

Vodafone, müşterilerine bedava intenet paketi vermeye devam ediyor. Aşağıdaki kampanyaları inceleyerek ihtiyacınız olan paketi ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

Vodafone Yanımda uygulaması ile bedava 2 GB intenet

Vodafone Yanımda uygulamasını indirerek, intenet paketleri bölümüne girdiğinizde ‘’Hediye Haftalık İntenet’’ paketini satın al diyerek hediye intenete sahip olabilirsiniz.

Vodafone 2 GB hediye intenet paketi

Super2GB yazıp 3636’a SMS göndererek 2 GB hediye intenet kazanabilirsiniz. Ancak paketin bitme süresinden önce paketi iptal etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde hattınızdan TL kesilerek paket yenilenmeye devam edecektir.

Vodafone 500 MB bedava intenet

Vodafone bedava intenet paketi

500 MB hediye intenet kazanabilmek için NET 500MB yazarak 3636’a gönderebilirsiniz.

Sürpriz yazıp 6666’a göndererek hattınıza özel olarak tanımlanacak hediye intenete sahip olabilirsiniz.

Vodafone 4.5G abonelerine 2GB hediye intenet

4.5G uyumlu SIM kartı olan ve 4.5G uyumlu akıllı telefonu olan faturalı ve faturasız aboneler, 4.5G yazıp 4545’e gönderdiklerinde 1 ay geçerli 2 GB hediye intenet kazanacaklardır.