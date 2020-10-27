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Vodafone bedava 3 GB internet kazandırıyor!

Türkiye'nin en çok tercih edilen GSM operatörlerinden biri olan Vodafone müşterilerine bedava 3 GB internet kazandırıyor!

27 Ekim 2020 Salı 23:21
Vodafone bedava 3 GB internet kazandırıyor!
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Türkiye’nin en çok kullanıcı sayısına sahip olan GSM operatörlerinden biri olan Vodafone, kapsamındaki kullanıcılara bedava 3 GB intenet kazandırıyor. Bedava intenet kampanyalarına bir yenisini daha ekleyen Vodafone, “Vodafone Seviyorum” testlerini yapan kullanıcılarına bedava intenet hakkı tanıyor. Aynı zamanda bu teste diğer GSM operatörlerine üye olan kullanıcılar da katılabiliyor. Eğlenceli test sonucunda elde edilen sonuca göre bedava intenet veriliyor.

Vodafone Seviyorum Testi Nasıl Yapılır?

Testin yapılması ve bedava intenet kazanılması için yapılması gereken birkaç adım bulunmaktadır. İlk olarak testin ilk bölümünde 5 sene ücretsiz intenet kazanma şansı veriliyor. İkinci bölümde ise 24 saat geçerli 3 GB kazanma imkanı tanınıyor. Bedava intenet alınması için ilk olarak Vodafone intenet sitesine girilmesi ve burada yer alan testin çözülmesi gerekmektedir. Soruların doğru cevaplanması halinde günlük ve ardından 5 senelik olacak şekilde ödül verilmektedir. 5 senelik ödül kapsamında toplamda 1 terabayt intenet hakkı verilmektedir. Ankete katılan 1 kişi yalnızca bu ödülü alacaktır. Ancak 1 günlük 3 GB intenet hakkı herkes tarafından elde edilebilmektedir. Aşağıdaki kısımda testin çözülebileceği intenet adresi yer almaktadır.



Son Güncelleme: 27.10.2020 23:21
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Anahtar Kelimeler:
BedavaInternetVodafone
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