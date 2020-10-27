Vodafone bedava 3 GB internet kazandırıyor!

Vodafone Seviyorum Testi Nasıl Yapılır?
Testin yapılması ve bedava intenet kazanılması için yapılması gereken birkaç adım bulunmaktadır. İlk olarak testin ilk bölümünde 5 sene ücretsiz intenet kazanma şansı veriliyor. İkinci bölümde ise 24 saat geçerli 3 GB kazanma imkanı tanınıyor. Bedava intenet alınması için ilk olarak Vodafone intenet sitesine girilmesi ve burada yer alan testin çözülmesi gerekmektedir. Soruların doğru cevaplanması halinde günlük ve ardından 5 senelik olacak şekilde ödül verilmektedir. 5 senelik ödül kapsamında toplamda 1 terabayt intenet hakkı verilmektedir. Ankete katılan 1 kişi yalnızca bu ödülü alacaktır. Ancak 1 günlük 3 GB intenet hakkı herkes tarafından elde edilebilmektedir. Aşağıdaki kısımda testin çözülebileceği intenet adresi yer almaktadır.