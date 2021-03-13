Vodafone askerlere özel Askerfone tarifesi

Vodafone, askerde olan kişilere yakınları ile doya doya iletişim kurabilmeleri için Askerfone tarifeleri altında uygun kampanyalar düzenlemektedir. Askerfone tarifeleri kapsamında hazırlanan tariflerin bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler;

Askerfone tarifleri TSK şartları doğrultusunda beş adet yurt içi mobil ve iki sabit hat belirlenecek ve yalnızca bu numaralarla görüşülebilecek. Ayrıca saat hafta içi sabah saat 8’den akşam 6’ya kadar hat iletişime kapalı durumda olacak ve intenete de girilemeyecek. Askerfone tarifesine geçen kişilere her yöne 500 dakika ve Vodafonelulara sınırsız konuşmanın yanı sıra 3500 SMS hediyesi verilecek.

Askerfone tarifeleri

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vodafone Pazarlama Direktörü, askerlik görevini yapan kişilerin sevdikleriyle iletişim sağlayabilmesi için Askerfone tarifeleri sunduklarını ve bu tarifenin TSK’nın ön şartlarını barındırdığını açıkladı. Ayrıca askerlik sonrasında istenilen tarifeye geçiş yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

Süper Kolay Paketi- Her yöne 500 dakika 1000 SMS Vodafonelularla sınırsız konuşma- 20 TL

1500 SMS – 5 TL